Felrobbant a Széchenyi Kártya-hitelek iránti kereslet a 3%-os kamat hatására

Keresletrobbanás
A Széchenyi Kártya Program hét terméke esetében
egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett.
A minisztérium közleménye szerint a kedvezményes konstrukció újraindította a vállalati hitelezést, rekord szintre emelve a hitelkeresletet. Éves összehasonlításban
- az igénylések száma több mint kétszeresére,
- összegben pedig háromszorosára nőtt a 2024 októberi adathoz viszonyítva.
A kormány október 6-án vezette be a fix 3%-os kkv hitelt. Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár hangsúlyozta: a kormány által biztosított 3%-os támogatott kamat lehetőséget ad arra, hogy a cégek olcsóbb forrással finanszírozzák forgóeszköz- és működési igényeiket, miközben javítják cash-flow helyzetüket és csökkentik finanszírozási kockázataikat. A részletekről Szabados Richárd a Portfolio-nak adott interjújában is beszélt:
Megoszlás
A fix 3%-os kkv hitel indulását követő 18 munkanap alatt
240 milliárd forint értékben érkezett be likviditási típusú hiteltermékre igénylés, ami több mint eddig bármelyik hónapban.
A likviditási hitelek iránti kereslet nem csökkentette érdemben a beruházási hitelek iránti igényt. Ezt mutatja, hogy a hónap során 1200 beruházási hiteligénylést regisztráltak a KAVOSZ irodák 38 milliárd forint értékben, ami mind darabszámban, mind értékben 70%-kal múlja felül az egy évvel korábbi adatot.
Abban is rekordot döntött a fix 3%-os vállalkozói hitel bevezetése, hogy drasztikusan megugrott az átlagos hiteligény összege. A friss igényléseknél a Széchenyi Kártya MAX+ átlagos hitelösszege meghaladta a 65 millió forintot – míg a korábbi hónapokban nem volt példa arra, hogy 52 millió forint fölötti összeget igényeltek volna a vállalkozások. A Széchenyi Kártya Max+ konstrukcióban az eddigi igénylések átlagösszege 45 millió forint volt, vagyis a vállalkozások a kamatcsökkentés hatására több mint 40%-kal magasabb hiteligényt támasztottak - ismertette a minisztérium.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
