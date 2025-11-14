Kiakadt Kína Európára: visszafelé sülhet el a fegyverünk

Kína reméli, hogy az EU tisztességes és kiszámítható környezetet biztosít a kínai vállalkozások számára, hogy befektessenek és működjenek Európában - jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője pénteken a Kínai Kereskedelmi Kamara által kiadott, az EU-ban működő kínai vállalkozások fejlődéséről szóló 2025/2026-os jelentésre reagálva.

Lin Csien (Lin Jian) szóvivő szerint a jelentésből kitűnik, hogy a kínai vállalatok általános értékelése az üzleti környezetről az EU-ban hatodik éve romlik, és a "bizonytalanság" a legnagyobb akadályt jelenti a kínai vállalkozások EU-ban való működése előtt.

Tudomásul vesszük a jelentést, és azt is, hogy a kínai vállalkozások aggódnak az európai tevékenységükre nehezedő folyamatos nyomás miatt

- mondta Lin a szokásos sajtótájékoztatón.

Az elmúlt években az EU a Kínával folytatandó gazdasági versenyt és a Kínától való "kockázatcsökkentést" szorgalmazta, valamint a "gazdasági biztonság" és a "tisztességes verseny" fenntartásának ürügyével számos protekcionista intézkedést vezetett be - mutatott rá Lin.

Hangsúlyozta, hogy az EU korlátozásokat vezetett be a félvezetők, az 5G és az elektromos járművek területén, olyan területeken, ahol Kína és az EU kölcsönösen előnyös együttműködést folytathatott volna, továbbá diszkriminatív és korlátozó intézkedéseket hozott a kínai vállalkozásokkal szemben, ami megzavarta a globális ipari és ellátási láncok zavartalan és stabil működését.

Ezek a lépések nem járultak hozzá az EU ipari versenyképességének javításához, negatív üzenetet küldtek a piac nyitottságának romlásáról, és befolyásolták a kínai vállalkozások bizalmát az EU-ba történő befektetésekben, ami végső soron az EU saját érdekeit is sérti - mondta a szóvivő.

Lin elmondta, hogy a kínai vezetés ajánlásai a 15. ötéves terv kidolgozásához vázlatot adtak Kína gazdasági fejlődésének következő öt évére. Kína folyamatos modernizációs törekvései és a magasabb színvonalú nyitás további lehetőségeket teremtenek a kínai-európai együttműködés számára - tette hozzá.

A komplex és ingatag nemzetközi helyzet, a lassú világgazdasági növekedés és a növekvő kereskedelmi protekcionizmus közepette még fontosabb, hogy Kína és az EU párbeszédet folytasson és együttműködjön egymással, fenntartsa a szabad kereskedelmet és a tisztességes versenyt, valamint párbeszéd és konzultáció útján oldja meg a nézeteltéréseket és a feszültségeket.

Reméljük, hogy az EU tiszteletben tartja a piaci nyitással kapcsolatos kötelezettségvállalását és fenntartja a tisztességes verseny elvét, meghallgatja és komolyan kezeli a kínai vállalkozások ésszerű javaslatait és jogos kéréseit, valamint tisztességes és kiszámítható környezetet biztosít a kínai vállalkozások számára az EU-ban történő befektetéshez és működéshez

- mondta Lin.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images