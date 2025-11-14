Kiakadt Kína Európára: visszafelé sülhet el a fegyverünk

Lin Csien (Lin Jian) szóvivő szerint a jelentésből kitűnik, hogy a kínai vállalatok általános értékelése az üzleti környezetről az EU-ban hatodik éve romlik, és a "bizonytalanság" a legnagyobb akadályt jelenti a kínai vállalkozások EU-ban való működése előtt.
Tudomásul vesszük a jelentést, és azt is, hogy a kínai vállalkozások aggódnak az európai tevékenységükre nehezedő folyamatos nyomás miatt
- mondta Lin a szokásos sajtótájékoztatón.
Az elmúlt években az EU a Kínával folytatandó gazdasági versenyt és a Kínától való "kockázatcsökkentést" szorgalmazta, valamint a "gazdasági biztonság" és a "tisztességes verseny" fenntartásának ürügyével számos protekcionista intézkedést vezetett be - mutatott rá Lin.
Hangsúlyozta, hogy az EU korlátozásokat vezetett be a félvezetők, az 5G és az elektromos járművek területén, olyan területeken, ahol Kína és az EU kölcsönösen előnyös együttműködést folytathatott volna, továbbá diszkriminatív és korlátozó intézkedéseket hozott a kínai vállalkozásokkal szemben, ami megzavarta a globális ipari és ellátási láncok zavartalan és stabil működését.
Ezek a lépések nem járultak hozzá az EU ipari versenyképességének javításához, negatív üzenetet küldtek a piac nyitottságának romlásáról, és befolyásolták a kínai vállalkozások bizalmát az EU-ba történő befektetésekben, ami végső soron az EU saját érdekeit is sérti - mondta a szóvivő.
Lin elmondta, hogy a kínai vezetés ajánlásai a 15. ötéves terv kidolgozásához vázlatot adtak Kína gazdasági fejlődésének következő öt évére. Kína folyamatos modernizációs törekvései és a magasabb színvonalú nyitás további lehetőségeket teremtenek a kínai-európai együttműködés számára - tette hozzá.
A komplex és ingatag nemzetközi helyzet, a lassú világgazdasági növekedés és a növekvő kereskedelmi protekcionizmus közepette még fontosabb, hogy Kína és az EU párbeszédet folytasson és együttműködjön egymással, fenntartsa a szabad kereskedelmet és a tisztességes versenyt, valamint párbeszéd és konzultáció útján oldja meg a nézeteltéréseket és a feszültségeket.
Reméljük, hogy az EU tiszteletben tartja a piaci nyitással kapcsolatos kötelezettségvállalását és fenntartja a tisztességes verseny elvét, meghallgatja és komolyan kezeli a kínai vállalkozások ésszerű javaslatait és jogos kéréseit, valamint tisztességes és kiszámítható környezetet biztosít a kínai vállalkozások számára az EU-ban történő befektetéshez és működéshez
- mondta Lin.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagyon rossz helyre csapódott be az oroszok Iszkander rakétája – Diplomáciai incidensbe torkollt a támadás
Ismét sikerült Azerbajdzsánba gázolnia Moszkvának.
Péntekre is marad egy nagy deal Trumpéktól
Csökken a Svájcra kivetett vám.
Mélyen a zsebébe nyúl jövőre Ukrajna egyik legnagyobb támogatója – Kulcsfontosságú fegyverek érkezhetnek a harctérre
Németország rekordtámogatást biztosít jövőre.
Új adómentességi lehetőségeket terjesztett be a kormány: itt a részletek
Bonyolult, új szabályozást mutatott be a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Felrobbantották az ukránok a Transzszibériai vasútvonalat
Ikonikus orosz célpontra mértek támadást.
Bejelentést tett Moszkva a Budapesti Békecsúcs jövőjéről - Lépni kell, erre vár most a fél világ
Azt mondják, eljött az idő.
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Már minden szerencsejáték?
Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!