Árulkodó jelekre bukkantak az elemzők: rohamosan fogy a pénz Moszkvában, nem bírják már sokáig
Árulkodó jelekre bukkantak az elemzők: rohamosan fogy a pénz Moszkvában, nem bírják már sokáig

Portfolio
Az orosz kormány október elején nyilvánosságra hozta a 2026-2028-as szövetségi költségvetés tervezetét, amely Vlagyimir Putyin elnök következő évekre vonatkozó politikai prioritásait vázolja fel. A Free Russia Foundation számára készült jelentés szerint Oroszország költségvetési helyzete egyáltalán nem "normális" - közölte a Kyiv Independent.

A katonai gépezet ilyen szintű működtetéséhez sokkal több pénzre lenne szükség – és egyszerűen nincs több

– nyilatkozta Vlagyimir Milov orosz ellenzéki politikus, aki a 2000-es évek elején gazdasági tanácsadóként dolgozott az orosz kormányban.

A jelentés szerint Oroszország teljes költségvetési válságban van. Vlagyimir Dubrovszkij, az Ukrajnai Társadalmi és Gazdasági Kutatóközpont vezető közgazdásza szerint a deficit "Oroszország legkomolyabb gazdasági és politikai problémája".

Az ország hét egymást követő éve néz szembe magas, két százalék feletti költségvetési hiánnyal – ilyen hosszú időszak 1999 óta nem fordult elő.

Az orosz kormány hivatalosan is feladta azt a célját, hogy a hiányt a GDP 1%-a alatt tartsa.

2025-re a tervezett hiányt 0,5%-kal növelték, így összesen 2,6%-ra emelkedett. A kormány várakozása szerint a 2026-os deficit a GDP 1,6%-ára csökken, de az elemzők szerint ez a becslés valószínűleg irreális.

A szankciók miatt Moszkva továbbra sem fér hozzá a nemzetközi pénzpiacokhoz, így a belföldi hitelfelvételre és korlátozott tartalékaira kell támaszkodnia. Még Kína is elutasította a kormányzati kölcsönök nyújtását.

Ez a pénzügyi válság befolyásolja Oroszország képességét az Ukrajna elleni háború finanszírozására. A Kreml kénytelen volt – legalábbis papíron – korlátozni a katonai kiadások további növelését. 2026 és 2028 között Moszkva állítása szerint a védelmi kiadások változatlanok maradnak, a GDP arányában pedig enyhén csökkennek: a 2025-ös 6,3%-ról 2026-ban és 2027-ben 5,5%-ra, 2028-ban pedig 4,7%-ra.

