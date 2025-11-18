Teljes a káosz a polgárháború sújtotta országban - Ezrével menekülnek az emberek a példátlan mészárlás elől

Napról napra nő a migrációs nyomás a szudáni el-Fáser eleste után a lázadók kezére került városhoz közeli Tavílában - figyelmeztetett kedden a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (CICR), kiemelve a belső menekültek rossz körülményeit.

A szervezet közleménye szerint az el-Fásertől mintegy 60 kilométerre nyugatra található Tavílába az utóbbi hetekben kimerült családok ezrei érkeztek.

El-Fásert október végén, 18 hónap ostrom után foglalta el a szudáni hadsereggel szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF), az ENSZ és emberi jogi szervezetek pedig arra figyelmeztettek, hogy a város bevételét követően a lázadók számos atrocitást követettek el, az internetet elárasztották a kivégzésekről, kínzásokról és erőszakoskodásról készült videók.

A harcok nyomán Tavíla a belső menekültek egyik központjává vált.

A várost de facto szintén egy fegyveres milícia irányítja, amely azonban mostanáig kimaradt az RSF és a szudáni vezetés közötti konfliktusból.

A CICR kiemelte, hogy a menekülők között elsősorban nők, gyermekek és idősek vannak, rendkívül súlyosnak nevezve helyzetüket.

Nem férnek hozzá a legalapvetőbb szolgáltatásokhoz sem; éhesek, szomjasak, traumatizáltak és kimerültek, néhányuk pedig sebesült vagy beteg is

- hangsúlyozta Huszein Ibrahim Raszúl, a CICR gazdasági biztonságért felelős koordinátor-helyettese.

A szervezet egyúttal azt is bejelentette, hogy - a szudáni Vörös Félholddal együttműködve - mostanáig már 60 ezer rászorulónak tudtak különböző formában támogatást biztosítani, beleértve az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet környékbeli kórházának szállított orvosi eszközöket is.

A közleményben egyúttal felhívták a figyelmet, hogy a CICR adatai szerint a 2023 áprilisában kirobbant harcok során már hétezren tűntek el és több tízezren haltak meg.

