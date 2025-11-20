Dánia az EU növekedési királya – egyetlen cég cipeli a koronát

Dánia az elmúlt négy év leggyorsabb növekedését produkálta a harmadik negyedévben a ma megjelent adatok szerint. A GDP bővülése mögött azonban egy kétarcú gazdaság áll: az ország legnagyobb vállalata, a Novo Nordisk gyógyszergyártó nélkül harmadekkora sem lett volna a növekedés.

A dán GDP impresszív 2,3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben negyedéves alapon – derült ki a dán statisztikai hivatal közléséből. A növekedést a gyógyszergyártó szektor húzta: a Novo Nordisk hazájában az ágazat nélkül csak 0,7 százalékos lett volna a bővülés.

A szám azt mutatja, hogy ugyan a szélesebb gazdaság is rendben van, a Novo Nordisktól való függőség továbbra is hatalmas mértékű.

A dán növekedésről lehet úgy gondolkodni, mint egy átlagos európai országéról, csak a Novo Nordiskkal a tetején

– érzékeltette a helyzetet Las Olsen, a Danske Bank vezető közgazdásza.

A harmadik negyedéves kiugróan jó növekedési adat abból a szempontból meglepő lehet, hogy a korábbi hónapokban éppen arról szóltak a hírek, hogy a Novo Nordisk szenvedése új korszakot hozott a dán gazdaság életében, és a húzóerőből fékező tényezővé vált. A vállalat értékesítési kilátásainak csökkenése idén egyszer már átírta az északi állam várakozásait: szeptemberben az idei évre várt 3,2 százalékos növekedést 1,8 százalékra vágta vissza a Danske Bank. A Novo Nordisk dán gazdaságban betöltött szerepéről itt írtunk bővebben.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 03. Túl nagyra hízott a gyógyszergyártó, egy egész országot fogyókúrára fogott

A fogyasztói bizalom sorban az ötödik hónapja esik az országban, jelenleg a legalacsonyabb szinten áll 2023 márciusa óta.

A fogyasztói bizalom "bőven fagypont alatt" van

Brian Friis Helmer, az Arbejdernes Landsbank közgazdásza szerint. Ehhez a magas élelmiszerárak és a rekord elbocsátások járulnak leginkább hozzá. Idén eddig 13300 elbocsátásról érkezett bejelentés, ami a legmagasabb szám 2020 óta. Csak a Novo Nordisk 5000 ember kezét engedte el szeptemberben. Mindez a lakossági fogyasztásban is érezteti a hatását, ami gyakorlatilag stagnált a harmadik negyedévben. Las Olsen szerint azonban ez hamarosan megváltozhat:

Egy ponton a növekvő reáljövedelmeknek több fogyasztásban kell lecsapódniuk, azonban azt nehéz megmondani, hogy pontosan mikor.

A 2,3 százalékos GDP-bővüléssel Dánia egyébként az élre tört: Koppenhágában könyvelhetik el legnagyobb növekedést az uniós országok közül.

Címlapkép forrása: Shutterstock