Egymás után kétszer sértették meg az oroszok a román légteret – A válasz nem maradt el
Német és román vadászgépeket kellett riasztani keddre virradóra, miután két orosz drón megsértette a román légteret – írja a The Kyiv Independent.

Az ukrán légierő közölte, hogy keddre virradóra, az Ukrajna elleni tömeges rakéta- és dróntámadás közben egy orosz drón megsértette Románia légterét.

Románia, amely NATO- és EU-tag, és határos Ukrajnával, a reggel folyamán két drónincidenst jelzett. A védelmi minisztérium szerint helyi idő szerint 6:30 körül

két német Eurofighter Typhoon vadászgépet riasztottak Tulcsa megyében, majd egy órával később két román F-16 Falcon szállt fel egy másik határ menti térségben, Galac megyében.

A tárca közlése szerint az F-16-osok nagyjából 7:50-kor radaron egy drónt észleltek. A minisztérium nem erősítette meg, hogy a drón orosz volt-e.

Sérültekről vagy károkról nem érkezett hír.

Románia légterét nem először sértik meg drónok, a Duna-delta közelében pedig több orosz drón roncsait is megtalálták már román területen.

Címlapkép forrása: Guido Kirchner/picture alliance via Getty Images

