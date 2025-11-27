Nem hagyott kétséget a NATO főtitkára: „ebbe a kérdésbe Oroszországnak nincs beleszólása”

Oroszországnak nincs beleszólása vagy vétójoga abba, hogy ki lehet NATO-tag. De a Szövetségen belül a tagság egyhangúságot igényel
– nyilatkozta Rutte a spanyol El Paísnak.
A mondatok fontos részét képezik az Ukrajna jövőjéről szóló diskurzusnak, mivel Moszkva egyik feltételnek szabta korábban, hogy a kelet-európai ország nem lehet a szövetség tagja a jövőben. Ugyanakkor a NATO vezetése ragaszkodik ahhoz, hogy ezt ne Moszkva kérése/követelése határozza meg, hanem továbbra is a tagállamok egyöntetű döntése kelljen ehhez. Bár arra nincs sok esély, hogy Kijev ettől a szervezet tagjává válhatna a közeljövőben, mivel több tagállam is ellenzi a csatlakozását, köztük az Egyesült Államok is. Rutte ezzel azt akarja elérni, hogy a jövőben az ukránoknak egyáltalán legyen lehetőségük csatlakozni a szervezethez.
A napokban folyamatosan zajlanak az egyeztetések a felek között az ukrajnai békemegállapodással kapcsolatban, a kezdeti 28 pontos tervezetet később 19-re csökkentették, számos dolgot kivettek belőle. Sok részlet nem ismert, illetve egymásnak ellentmondó információk érkeznek bizonyos pontokról. Ilyen például az ukrajnai hadsereg méretére vonatkozó állítás, Ukrajna altábornagya szerint például nem volt szó korlátozásról a tárgyalásokon.
A legnagyobb ismeretlen tényezőt maga Oroszország jelenti, mivel Moszkva kommunikációja nem egyértelmű, hogyan viszonyul a tervhez. Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja korábban telefonon keresztül beszélt orosz politikusokkal, hogy „segítsen tálalni” Donald Trump amerikai elnök elé a részleteket, ám a beszélgetés kiszivárgott, ezt a Kreml a megállapodás elleni szabotázsnak értékelte.
A béketerv kapcsán azt szeretnénk biztosítani, hogy Putyin soha többé ne próbálja meg megtámadni Ukrajnát. Ha a NATO-tagság nem is lehetséges, legalább olyan erős biztonsági garanciákat kell nyújtanunk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Oroszország soha többé ne próbálkozzon
– zárta a gondolatait Rutte.
Címlapkép forrása: Simon Wohlfahrt/Bloomberg via Getty Images
