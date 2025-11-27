Kihirdették: érkezik a kormány SZÉP-kártya ajándéka

Megjelent a rendelet: hideg élelmiszerre is elkölthetővé válnak a SZÉP-kártya egyenlegek decembertől jövő év április 30-ig

Újra bevezetésre kerül a SZÉP-Kártyákon lévő összegek hideg élelmiszerre történő felhasználásának lehetősége 2025. december 1. és 2026. április 30. között

- derült ki korábban a kormány által társadalmi egyeztetésre bocsátott törvényjavaslat indoklásából, most pedig már

meg is jelent a rendelet a Közlönyben.

A szabályok szerint alkoholra, dohánytermékre, takarmányra nem költhetők el az egyenlegek, de lényegében véve szinte minden más hideg élelmiszerre igen.

Nem példa nélküli a lépés, ugyanis első alkalommal 2022. február 1-je és május 31-e között, majd 2023 augusztusától, december végéig tette lehetővé a kormány, hogy a SZÉP-kártyán lévő pénzösszegeket hideg élelmiszer vásárlására is lehessen költeni, vagyis fizethessék vele a napi bevásárlást a boltokban. A döntésnek persze nem mindenki örül, hiszen az a pénz, amelyet a boltokban költöttek el az emberek, hiányozhat a turizmusból és a vendéglátásból.

A kiskereskedelmi láncok korábbi tapasztalatai szerint a lehetőség, hogy a SZÉP-kártyákon lévő pénzt hideg élelmiszerre is lehetett fordítani,

nem generált érezhető forgalomnövekedést.

A boltok korábban úgy nyilatkoztak nekünk, az emberek alternatív fizetési módként használták a béren kívüli juttatásként kapott összegeket.

Fontos megjegyezni, hogy a SZÉP-kártya felhasználhatóság változásának hatását nehéz mérni. A boltok ugyan nem érzékeltek változást a forgalmukban az előző hónapokhoz képest, ám azt nem tudhatjuk, hogy SZÉP-kártya szabályok lazítása nélkül nem csökkentek volna-e az eladások. Ennek mérése azért is nehéz, mert a SZÉP-kártya súlya az élelmiszer-vásárlásokban igen alacsony volt. Amennyiben elfogadjuk, hogy az élelmiszerboltokban nem történt forgalomnövekedés, az sem jelenti azt, hogy a kormány fogyasztásélénkítő lépése hatástalan lett volna, hiszen a SZÉP-kártyával kiváltott pénzt máshol költhették el a háztartások.

Címlapkép forrása: Shutterstock