Egy új szuperszámítógép építését jelentették be

A jelenlegi legerősebb latin-amerikai számítógépnél hétszer nagyobb adatkezelési kapacitással rendelkező szuperszámítógép megépítését jelentette be szerdán a mexikói kormány.

A Koatlikvéről (Coatlicue), az azték mitológiában a hatalom és az élet forrását képviselő istennőről elnevezett

szuperszámítógép kapacitása 314 petaFLOPS lesz.

A FLOPS (Floating point Operations Per Second) másodpercenként elvégzett úgynevezett lebegőpontos művelet mértékegysége. Az egy petaFLOPS pedig a másodpercenkénti 1 billiárd (10 a tizenötödiken) művelet elvégzését jelenti. Jelenleg a 42 petaFLOPS teljesítményű, Brazíliában működő Pegaso nevű magán számítógépet tekintik Latin-Amerika legerősebb számítógépének.

Azt akarjuk, hogy közszolgálatban lévő szuperszámítógép legyen a nép szuperszámítógépe

– jelentette ki szerdán újságírók előtt Claudia Sheinbaum mexikói elnök.

Világszerte folyik a verseny a minél gyorsabb szuperszámítógépek birtoklásért, hogy együtt tudjanak dolgozni a mesterségesintelligencia-rendszerekkel. Az Egyesült Államok az első ezen a téren, de Európa, Kína és Japán szuperszámítógépe is a tíz legerősebb közé sorolható.

A Koatlikve építése januárban kezdődik és 24 hónapig tart, az összköltsége 8 milliárd peso (107,7 milliárd forint) lesz – jelentette be José Merino, a mexikói Digitalizálási Hivatal igazgatója.

Az igazgató szerint az új szuperszámítógéppel olyan nagy kapacitású számításokat igénylő közérdekű problémákat lehet majd megoldani, mint az éghajlatváltozási előrejelzések, a vetés és az aratás tervezése, valamint a vízzel, a kőolajjal és az energiával kapcsolatos gazdálkodási tervek.

A szuperszámítógépet a tudományos kutatásban és vállalati projektek támogatására is felhasználják majd az igazgató szerint. A mexikói szuperszámítógép nem lesz képes rivalizálni a világ legnagyobb teljesítményű, "exascale számítógépnek" nevezett számítógépeivel, amelyek között az amerikai El Capitan áll az első helyen.

Az egyesült államokbeli Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium által üzemeltetett El Capitan adatkezelési kapacitása 1809 exaFLOPS. Az egy exaflops 1 trillió (10 a tizennyolcadikon) lebegőpontos művelet másodpercenkénti elvégzésének a mértékegysége.

Európában szeptemberben avatták fel a Jupiter szuperszámítógépet Németország nyugati részén, amely szintén képes legkevesebb 1 exaFLOPS számítás elvégzésére másodpercenként.

