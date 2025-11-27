  • Megjelenítés
Trump nyomást helyez Zelenszkijre: addig nem hívja meg a Fehér Házba, amíg ez meg nem történik
Globál

Trump nyomást helyez Zelenszkijre: addig nem hívja meg a Fehér Házba, amíg ez meg nem történik

Portfolio
Az európai döntéshozók körében növekszik a félelem, hogy az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio még azelőtt megállapodást szeretne elérni Ukrajnában, hogy bármiféle biztonsági garanciákat adna az országnak – közölte a Politico.

Több, a tárgyalásokat jól ismerő európai bennfenntes nyilatkozott névtelenül a Politiconak, amelyben azt állítják, hogy az Egyesült Államok először megállapodást akar elérni, majd ezt követően lehet szó a biztonsági garanciákról Ukrajnában. A lap arról ír, Marco Rubio külügyminiszter az európai döntéshozókkal folytatott beszélgetések során elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök mindenképpen hosszú távú garanciákat fog nyújtani Ukrajna számára. Ugyanakkor az európai vezetők ezt sarokpontnak nevezik, ugyanakkor arra vonatkozóan még nem sikerült megállapodniuk egymással a NATO-tagoknak, hogy milyen hírszerzési vagy katonai támogatást adjanak Kijevnek. Az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy

addig nem hívja meg az ukrajnai kollégáját a Fehér Házba, ameddig nem írják alá a megállapodást.

A helyzet ugyanakkor gyorsan változik, ahogy zajlanak a megbeszélések, és a prioritások is változnak, bár e tekintetben Rubio kijelentette, hogy a biztonsági garanciák elsőbbséget élveznek. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy ez a pont elkülönül az eddig már megbeszélt pontoktól és Washington a teljes csomag elkészültét szeretné elérni.

Rubio a múlt hétvégi genfi ​​tárgyalások során Ukrajnának tett biztonsági garanciákat is megemlített, de a britekkel és franciákkal folytatott telefonhívás során nem árult el részleteket, és nem ismételte meg az ajánlatot

Még több Globál

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Nem hagyott kétséget a NATO főtitkára: „ebbe a kérdésbe Oroszországnak nincs beleszólása”

Ijesztő állítást tett Amerika: Moszkva olyan tempóban halmozza a rakétákat, hogy az Európát veszélyezteti

– mondta az egyik európai diplomata, valamint hozzátette, hogy olyan kényes pontos is felmerültek, mint Ukrajna területi integritásának kérdése és a befagyasztott orosz vagyon.

Tommy Pigott, a külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy a biztonsági garanciáknak minden megállapodás részét kell, hogy képezze. Ezt megerősítette Anna Kelly szóvivő is:

A Trump-adminisztráció többször is nyilvánosan és magánéletben is megerősítette, hogy minden megállapodásnak teljes körű biztonsági garanciákat és elrettentő hatást kell nyújtania Ukrajna számára.

Kapcsolódó cikkünk

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Muhammet Ikbal Arslan/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Szólnak a vészcsengők: Összeomlás szélén Oroszország
Megdőlt az ukrajnai béketerv egyik legfontosabb pontja: valójában nem is lehetett szó semmiféle korlátozásról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility