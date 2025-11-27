Trump nyomást helyez Zelenszkijre: addig nem hívja meg a Fehér Házba, amíg ez meg nem történik

Több, a tárgyalásokat jól ismerő európai bennfenntes nyilatkozott névtelenül a Politiconak, amelyben azt állítják, hogy az Egyesült Államok először megállapodást akar elérni, majd ezt követően lehet szó a biztonsági garanciákról Ukrajnában. A lap arról ír, Marco Rubio külügyminiszter az európai döntéshozókkal folytatott beszélgetések során elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök mindenképpen hosszú távú garanciákat fog nyújtani Ukrajna számára. Ugyanakkor az európai vezetők ezt sarokpontnak nevezik, ugyanakkor arra vonatkozóan még nem sikerült megállapodniuk egymással a NATO-tagoknak, hogy milyen hírszerzési vagy katonai támogatást adjanak Kijevnek. Az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy
addig nem hívja meg az ukrajnai kollégáját a Fehér Házba, ameddig nem írják alá a megállapodást.
A helyzet ugyanakkor gyorsan változik, ahogy zajlanak a megbeszélések, és a prioritások is változnak, bár e tekintetben Rubio kijelentette, hogy a biztonsági garanciák elsőbbséget élveznek. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy ez a pont elkülönül az eddig már megbeszélt pontoktól és Washington a teljes csomag elkészültét szeretné elérni.
Rubio a múlt hétvégi genfi tárgyalások során Ukrajnának tett biztonsági garanciákat is megemlített, de a britekkel és franciákkal folytatott telefonhívás során nem árult el részleteket, és nem ismételte meg az ajánlatot
– mondta az egyik európai diplomata, valamint hozzátette, hogy olyan kényes pontos is felmerültek, mint Ukrajna területi integritásának kérdése és a befagyasztott orosz vagyon.
Tommy Pigott, a külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy a biztonsági garanciáknak minden megállapodás részét kell, hogy képezze. Ezt megerősítette Anna Kelly szóvivő is:
A Trump-adminisztráció többször is nyilvánosan és magánéletben is megerősítette, hogy minden megállapodásnak teljes körű biztonsági garanciákat és elrettentő hatást kell nyújtania Ukrajna számára.
Címlapkép forrása: Muhammet Ikbal Arslan/Anadolu via Getty Images
