Trump beavatkozott az egyre súlyosabb hatalmi vitába: Amerika legnagyobb riválisa dörzsölheti a tenyerét
Trump beavatkozott az egyre súlyosabb hatalmi vitába: Amerika legnagyobb riválisa dörzsölheti a tenyerét

Portfolio
A napokban egyre súlyosabbá vált a Kína és Japán közötti vita, végül Donald Trump amerikai elnök telefonon hívta fel szövetségesét, Tokiót a helyzet rendezése érdekében - jelentette a Japan Times.

Donald Trump amerikai elnök arra kérte Takaicsi Szanae japán miniszterelnököt, hogy kerülje a Kínával kialakult vita további eszkalálását egy telefonbeszélgetés során - közölték japán kormányzati források. A diplomáciai feszültséget az okozta, hogy a szigetország kormányfője korábban a parlamentben kijelentette: egy esetleges kínai Tajvan elleni támadás japán katonai válaszlépést válthatna ki. Peking felháborodottan reagált a kijelentésre, és követelte annak visszavonását, ami eddig nem történt meg.

Névtelen források szerint a keddi telefonbeszélgetés során Trump kifejezte azon kívánságát, hogy a japán kormányfő ne provokálja tovább Pekinget, bár konkrét követeléseket nem fogalmazott meg.

Az amerikai elnök igyekszik fenntartani a törékeny kereskedelmi fegyverszünetet Kínával. A beszélgetés közvetlenül azt követően zajlott, hogy Trump Hszi Csin-ping kínai elnökkel is tárgyalt, aki hangsúlyozta, hogy Tajvan „visszatérése Kínához” Peking világrenddel kapcsolatos víziójának kulcsfontosságú része. A vitatott hovatartozású sziget elutasítja a kínai fennhatóságot, és kijelentette, hogy a Kínához való visszatérés nem opció a 23 millió lakosa számára. Kína csütörtökön a Kommunista Párt lapjában megjelent szerkesztőségi cikkben sürgette az Egyesült Államokat, hogy fékezze meg Japánt a „militarizmus újjáélesztésére irányuló cselekedetek” megakadályozása érdekében.

Az Egyesült Államok kapcsolata Kínával nagyon jó, és ez nagyon jó Japán számára is, amely kedves és közeli szövetségesünk

- közölte a Fehér Ház Trump nevében kiadott nyilatkozatában.

A japán miniszterelnöki hivatal a korábbi hivatalos közleményére hivatkozott, amely szerint a két vezető megvitatta az amerikai-kínai kapcsolatokat, de további részleteket nem közölt.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

