Ezzel a trükkel cselezi ki az amerikai tiltást Kína

A vezető kínai techcégek egyre gyakrabban külföldön tanítják MI-modelljeiket, hogy hozzáférjenek az Nvidia chipjeihez és kikerüljék az amerikai korlátozásokat - írta a Financial Times.

A cél az, hogy hozzájussanak az Nvidia chipjeihez, és elkerüljék az Egyesült Államok olyan lépéseit, amelyek lassítanák technológiai előrehaladásukat.

Két, az ügyet közvetlenül ismerő forrás szerint az Alibaba és a ByteDance a legújabb nagy nyelvi modelljeit délkelet-ázsiai adatközpontokban képzi.

A lap szerint április óta felpörgött a külföldi tréningelés, miután az Egyesült Államok lépéseket tett az Nvidia H20 chipek értékesítésének korlátozására.

A Financial Times úgy tudja, a kínai cégek többnyire bérelt kapacitást vesznek igénybe olyan tengerentúli adatközpontokban, amelyeket nem kínai szereplők tulajdonolnak és üzemeltetnek. Kivétel a DeepSeek: a vállalat még az amerikai exporttilalmak előtt nagy mennyiségű Nvidia-chipet halmozott fel, így belföldön tudta képezni modelljét.

A cikk hozzáteszi, hogy a DeepSeek hazai chipgyártókkal, köztük a Huawei által vezetett partnerekkel dolgozik a következő generációs, kínai fejlesztésű MI-chipek fejlesztésén és optimalizálásán.

A Reuters az értesüléseket nem tudta azonnal független forrásból megerősíteni. Az Alibaba, a ByteDance, az Nvidia, a DeepSeek és a Huawei egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images