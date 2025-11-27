  • Megjelenítés
Kétségbeejtő helyzetről beszélnek Ukrajnában: felmerült, hogy evakuálni kell a legnagyobb városokat
Kétségbeejtő helyzetről beszélnek Ukrajnában: felmerült, hogy evakuálni kell a legnagyobb városokat

Portfolio
Az orosz Ria Novosztyi számolt be Viktor Medvedcsuk az oroszpárti ukrajnai Ellenzéki Platform — Az Életért politikai szerveződés Oroszországba menekült vezetőjének kijelentéseitől.

Az elektromosság, a gáz és az életet teljes mértékben támogató infrastruktúra ma katasztrofális állapotban van. Ezért folynak a tárgyalások arról, hogy esetleg fel kellene hagyni a nagyvárosokkal – például Kijevvel, Dnyipróval, Harkivval és Odesszával

– jelentette ki, de azt nem tette hozzá, hogy honnan származnak az információi.

Szerinte annyira rossz helyzetben van az ukrajnai infrastruktúra, hogy már minden szolgáltatás veszélybe került, különösen a nagyvárosokban. Oroszország 2022 óta minden ősszel kifejezetten nagy figyelmet fordít az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokra, ez rengeteg kárt okozott az országnak. Kifejezetten a civil lakosság elleni támadások célja, hogy az ukránok körében a háborús erőfeszítések támogatását minimalizálják. Arról

egyelőre nem érkezett megerősített információ, hogy Medvedcsuk állításához hasonlóan valóban evakuálásokat terveznének a legfontosabb központokban.

Tűzvész Hongkongban: súlyos gondatlanság vezethetett a tragédiához, őrizetbe vettek három személyt

Elképesztő számot mondott be az ukrán pilóta - Kőkemény véleményt alkotott a nyugati vadászgépekről

A lap arról is ír, hogy Szerhij Beszkresznov, az ukrán kommunikációs szakértő és a Rádiótechnikai Központ vezetője korábban figyelmeztetett, hogy idén rendkívül hideg télre van kilátás az országban. A gyakori áramkimaradások miatt a lakások hőmérséklete rendkívül hideg lehet, nagyjából 10 fokra hűlhetnek.

