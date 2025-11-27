  • Megjelenítés
Kivégzés, hadbíróság, hazaárulás? Áll a bál Amerikában egyetlen videó miatt – Trump szerint lázadást szítottak ellene
Kivégzés, hadbíróság, hazaárulás? Áll a bál Amerikában egyetlen videó miatt – Trump szerint lázadást szítottak ellene

Portfolio
Mark Kelly arizonai szenátor tegnap kitartott azon álláspontja mellett, hogy az amerikai hadseregnek vissza kell utasítania az "illegális parancsok" teljesítését. A demokrata politikus kijelentette, "nem hagyja, hogy megfélemlítsék", annak ellenére, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter lényegében hadbírósági eljárással fenyegette meg - írja a Fox News.

Nem lehet már követni azt, amit ez a fickó mond. De elmondanám: nem hátrálok meg. Valami nagyon egyszerűt állítottunk: a katonaság tagjainak követniük kell a törvényt. Szerettük volna jelezni, hogy kiállunk mellettük. Erre az ő válasza: öljék meg őket

- vélekedett Kelly, Donald Trump amerikai elnökre utalva.

Hat demokrata törvényhozó múlt héten posztolt a közösségi médiában egy videót, amelyben arra bátorították az amerikai katonákat és hírszerzési ügynököket, hogy legyenek tisztában az alkotmányos jogaikkal, és

tagadják meg az illegális parancsokat.

A videó után Trump "lázadással" vádolta meg a szerinte "hazaáruló" politikusokat – akik mindegyike az amerikai hadseregben vagy hírszerzésben szolgált –, és felháborodottan azt posztolta:

A ZENDÜLŐ MAGATARTÁS HALÁLLAL BÜNTETHETŐ.

A Fehér Ház később tagadta, hogy a republikánus elnök kivégzéssel fenyegette volna a videó szereplőit.

A Pentagon ugyanakkor hétfőn bejelentette, hogy

hivatalos vizsgálatot indított Mark Kelly nyugalmazott haditengerészeti kapitány és korábbi űrhajós ellen

kötelességszegés ügyében, ami

magában foglalhatja az aktív szolgálatba való visszahívást hadbírósági eljárás vagy adminisztratív intézkedések céljából.

Pete Hegseth védelmi miniszter továbbá kritikus kommentet fűzött Kelly egyik X-bejegyzéséhez, melyben a szenátor a katonai szolgálatáról írt.

Amikor/ha visszahívnak aktív szolgálatra, egy egyenruha-ellenőrzéssel fog kezdődni.

- reagált gúnyosan Hegseth, aki szerint Kelly még a kitüntetéseit sem tudja "sorrendben" feltenni. A Pentagon-főnök úgy véli, a videó szándékosan aláássa a "rendet és a morált" a katonaságban.

A demokrata törvényhozók arról is beszámoltak, hogy

az FBI szintén vizsgálódhat ellenük a videó miatt.

A Reuters által megkérdezett hadijogi szakértők szerint nem valószínű, hogy az arizonai szenátort sikerül katonai bíróság elé citálni. Egyikőkük, Geoffrey Corn úgy nyilatkozott,

99%-ban biztos vagyok, hogy amit mondott, nem szegte meg a katonai törvénykönyvet.

Kelly párttársa, a CIA-ügynökből lett szenátor, Elissa Slotkin egyébként arra a kérdésre, hogy szerinte a Trump-adminisztráció már adott-e ki törvénytelen parancsokat, azt felelte,

nem vagyok tudatában illegális dolgoknak, de kétségtelenül zajlanak bizonyos jogi ügyeskedések a karib-tengeri csapásokkal és minden, Venezuelához kapcsolódó dologgal kapcsolatban.

Kelly kedden "nevetségesnek" titulálta Hegseth hadbírósággal történő fenyegetőzését, mondván, "az én esküm – és minden katona esküje – az alkotmányhoz szól, nem egy személyhez. Félelmet próbál kelteni, és a félelem ragadós lehet, de a bátorság és a hazafiság is az".

