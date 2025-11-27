Kivégzés, hadbíróság, hazaárulás? Áll a bál Amerikában egyetlen videó miatt – Trump szerint lázadást szítottak ellene

Nem lehet már követni azt, amit ez a fickó mond. De elmondanám: nem hátrálok meg. Valami nagyon egyszerűt állítottunk: a katonaság tagjainak követniük kell a törvényt. Szerettük volna jelezni, hogy kiállunk mellettük. Erre az ő válasza: öljék meg őket

- vélekedett Kelly, Donald Trump amerikai elnökre utalva.

We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community.The American people need you to stand up for our laws and our Constitution.Don’t give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r https://t.co/N8lW0EpQ7r — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025

Hat demokrata törvényhozó múlt héten posztolt a közösségi médiában egy videót, amelyben arra bátorították az amerikai katonákat és hírszerzési ügynököket, hogy legyenek tisztában az alkotmányos jogaikkal, és

tagadják meg az illegális parancsokat.

A videó után Trump "lázadással" vádolta meg a szerinte "hazaáruló" politikusokat – akik mindegyike az amerikai hadseregben vagy hírszerzésben szolgált –, és felháborodottan azt posztolta:

A ZENDÜLŐ MAGATARTÁS HALÁLLAL BÜNTETHETŐ.

A Fehér Ház később tagadta, hogy a republikánus elnök kivégzéssel fenyegette volna a videó szereplőit.

A Pentagon ugyanakkor hétfőn bejelentette, hogy

hivatalos vizsgálatot indított Mark Kelly nyugalmazott haditengerészeti kapitány és korábbi űrhajós ellen

kötelességszegés ügyében, ami

magában foglalhatja az aktív szolgálatba való visszahívást hadbírósági eljárás vagy adminisztratív intézkedések céljából.

Pete Hegseth védelmi miniszter továbbá kritikus kommentet fűzött Kelly egyik X-bejegyzéséhez, melyben a szenátor a katonai szolgálatáról írt.

So “Captain” Kelly, not only did your sedition video intentionally undercut good order & discipline…but you can’t even display your uniform correctly. Your medals are out of order & rows reversed. When/if you are recalled to active duty, it’ll start with a uniform inspection. https://t.co/rsSyrPcmbg https://t.co/rsSyrPcmbg — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 25, 2025

Amikor/ha visszahívnak aktív szolgálatra, egy egyenruha-ellenőrzéssel fog kezdődni.

- reagált gúnyosan Hegseth, aki szerint Kelly még a kitüntetéseit sem tudja "sorrendben" feltenni. A Pentagon-főnök úgy véli, a videó szándékosan aláássa a "rendet és a morált" a katonaságban.

A demokrata törvényhozók arról is beszámoltak, hogy

az FBI szintén vizsgálódhat ellenük a videó miatt.

A Reuters által megkérdezett hadijogi szakértők szerint nem valószínű, hogy az arizonai szenátort sikerül katonai bíróság elé citálni. Egyikőkük, Geoffrey Corn úgy nyilatkozott,

99%-ban biztos vagyok, hogy amit mondott, nem szegte meg a katonai törvénykönyvet.

Kelly párttársa, a CIA-ügynökből lett szenátor, Elissa Slotkin egyébként arra a kérdésre, hogy szerinte a Trump-adminisztráció már adott-e ki törvénytelen parancsokat, azt felelte,

nem vagyok tudatában illegális dolgoknak, de kétségtelenül zajlanak bizonyos jogi ügyeskedések a karib-tengeri csapásokkal és minden, Venezuelához kapcsolódó dologgal kapcsolatban.

Kelly kedden "nevetségesnek" titulálta Hegseth hadbírósággal történő fenyegetőzését, mondván, "az én esküm – és minden katona esküje – az alkotmányhoz szól, nem egy személyhez. Félelmet próbál kelteni, és a félelem ragadós lehet, de a bátorság és a hazafiság is az".

