Kivégzés, hadbíróság, hazaárulás? Áll a bál Amerikában egyetlen videó miatt – Trump szerint lázadást szítottak ellene

Nem lehet már követni azt, amit ez a fickó mond. De elmondanám: nem hátrálok meg. Valami nagyon egyszerűt állítottunk: a katonaság tagjainak követniük kell a törvényt. Szerettük volna jelezni, hogy kiállunk mellettük. Erre az ő válasza: öljék meg őket
- vélekedett Kelly, Donald Trump amerikai elnökre utalva.
We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community.The American people need you to stand up for our laws and our Constitution.Don’t give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r https://t.co/N8lW0EpQ7r— Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025
Hat demokrata törvényhozó múlt héten posztolt a közösségi médiában egy videót, amelyben arra bátorították az amerikai katonákat és hírszerzési ügynököket, hogy legyenek tisztában az alkotmányos jogaikkal, és
tagadják meg az illegális parancsokat.
A videó után Trump "lázadással" vádolta meg a szerinte "hazaáruló" politikusokat – akik mindegyike az amerikai hadseregben vagy hírszerzésben szolgált –, és felháborodottan azt posztolta:
A ZENDÜLŐ MAGATARTÁS HALÁLLAL BÜNTETHETŐ.
A Fehér Ház később tagadta, hogy a republikánus elnök kivégzéssel fenyegette volna a videó szereplőit.
A Pentagon ugyanakkor hétfőn bejelentette, hogy
hivatalos vizsgálatot indított Mark Kelly nyugalmazott haditengerészeti kapitány és korábbi űrhajós ellen
kötelességszegés ügyében, ami
magában foglalhatja az aktív szolgálatba való visszahívást hadbírósági eljárás vagy adminisztratív intézkedések céljából.
Pete Hegseth védelmi miniszter továbbá kritikus kommentet fűzött Kelly egyik X-bejegyzéséhez, melyben a szenátor a katonai szolgálatáról írt.
So “Captain” Kelly, not only did your sedition video intentionally undercut good order & discipline…but you can’t even display your uniform correctly. Your medals are out of order & rows reversed. When/if you are recalled to active duty, it’ll start with a uniform inspection. https://t.co/rsSyrPcmbg https://t.co/rsSyrPcmbg— Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 25, 2025
Amikor/ha visszahívnak aktív szolgálatra, egy egyenruha-ellenőrzéssel fog kezdődni.
- reagált gúnyosan Hegseth, aki szerint Kelly még a kitüntetéseit sem tudja "sorrendben" feltenni. A Pentagon-főnök úgy véli, a videó szándékosan aláássa a "rendet és a morált" a katonaságban.
A demokrata törvényhozók arról is beszámoltak, hogy
az FBI szintén vizsgálódhat ellenük a videó miatt.
A Reuters által megkérdezett hadijogi szakértők szerint nem valószínű, hogy az arizonai szenátort sikerül katonai bíróság elé citálni. Egyikőkük, Geoffrey Corn úgy nyilatkozott,
99%-ban biztos vagyok, hogy amit mondott, nem szegte meg a katonai törvénykönyvet.
Kelly párttársa, a CIA-ügynökből lett szenátor, Elissa Slotkin egyébként arra a kérdésre, hogy szerinte a Trump-adminisztráció már adott-e ki törvénytelen parancsokat, azt felelte,
nem vagyok tudatában illegális dolgoknak, de kétségtelenül zajlanak bizonyos jogi ügyeskedések a karib-tengeri csapásokkal és minden, Venezuelához kapcsolódó dologgal kapcsolatban.
Kelly kedden "nevetségesnek" titulálta Hegseth hadbírósággal történő fenyegetőzését, mondván, "az én esküm – és minden katona esküje – az alkotmányhoz szól, nem egy személyhez. Félelmet próbál kelteni, és a félelem ragadós lehet, de a bátorság és a hazafiság is az".
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver
Újabb mentőcsomagokat oszthat ki Brüsszel az orosz invázió ürügyén
A háború jelentősen befolyásolta a befektetések és a turizmus áramlását is.
Második világháborús bombát találtak egy budapesti kerületben
GP-250 típusú, amerikai gyártmány.
Megérkezett a legújabb felmérés: 1500 magyar céget kérdeztek meg
Varga Mihály jelentette be az új konjunktúra felmérés első eredményét.
Tűzvész Hongkongban: súlyos gondatlanság vezethetett a tragédiához, őrizetbe vettek három személyt
Még küzdenek a lángokkal a metropoliszban.
Elképesztő számot mondott be az ukrán pilóta - Kőkemény véleményt alkotott a nyugati vadászgépekről
Kiderült, mennyire hatékonyak Oroszországgal szemben.
Putyin legerősebb szövetségese: a NATO szándékos háborúra készül, ennek egyetlen látványos jele van
Megnevezte a legaktívabb országot is.
MIT-kutatás: az AI már a teljes amerikai munkaerőpiac közel 12 százalékát képes kiváltani
Érdekes számokat mutat az Iceberg Index.
Kiszámolták a szakértők: mennyivel nőttek volna a nyugdíjak a svájci indexálással?
Fény derült a valódi számokra!
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
Szevasz, Amerika! New Yorkban az Invest
A tőzsde fővárosából jelentkezik műsorunk.
Nem pukkadt ki az AI-lufi, de van mit figyelniük a befektetőknek
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?
A szerdai Cheklistben a magyar nagybank részvényprogramjának érdekességei.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!