Súlyos fegyveres támadás Amerika szívében: megszólalt Donald Trump, új részletek derültek ki

Kash Patel FBI-igazgató közölte:
mindkét gárdista kórházban van életveszélyes állapotban,
és az ügyben szövetségi rendvédelmi tiszt elleni támadás gyanújával nyomoznak.
Patrick Morrisey, Nyugat-Virginia kormányzója nem sokkal az incidens után arról posztolt, hogy mindkét nemzeti gárdista meghalt, később azonban úgy tisztázta a kijelentését, hogy "ellentmondásos jelentéseket" kap az állapotukról.
A rendőrség tájékoztatása szerint a lövöldözés helyi idő szerint délután 2 óra után történt a Farragut Square metróállomás közelében, a Fehér Háztól pár perc sétára.
Jeffrey Carroll, a washingtoni rendőrség vezetőhelyettese elmondta: a nemzeti gárda tagjai "magas láthatóságú járőrszolgálatot" láttak el, amikor kettejüket lesből támadás érte. Az elkövető a sarok mögül lépett elő, majd tüzet nyitott. Carroll szerint a gyanúsítottat ezuán meglőtték, és a közelben lévő többi gárdista a földre teperte és őrizetbe vette.
Ezt tudni a feltételezett elkövetőről
Sajtóhírek szerint
a gyanúsított a 29 éves Rahmanaullah Lakanwal, aki afgán állampolgár, és 2021 szeptemberében érkezett az Egyesült Államokba
A CNN beszámolója szerint a vélt tettes 2024-ben menedékjogért folyamodott, amit 2025 áprilisában viszont a Trump-kormányzat hagyott jóvá.
Carroll közölte, hogy Lakanwalt is kórházba szállították. Sérülései a tudósítások szerint nem életveszélyesek. A rendőrség fellelt egy kézifegyvert, amelyet a támadáshoz használhatott, és vizsgálják, hogy hogyan juthatott hozzá.
Kristi Noem belbiztonsági miniszter az X-en megerősítette, hogy Lakanwal a Biden-adminisztráció idején, 2021-ben lépett be az országba az "Operation Allies Welcome" program keretében, amely az Egyesült Államok afganisztáni kivonulását követte.
Reagált az elnök
Donald Trump szerda késő esti beszédében, a gyanúsított nevét nem említve úgy fogalmazott, hogy az illető "Afganisztánból, a Föld poklából" érkezett, és "a Biden-kormányzat repülőgépei hozták be 2021 szeptemberében". A floridai Mar-a-Lagóban tartózkodó elnök elrendelte azon afgán állampolgárok eseteinek felülvizsgálatát, akik a Biden-adminisztráció idején érkeztek az Egyesült Államokba.
Ez az egész nemzetünk elleni bűncselekmény volt. Ez emberiség elleni bűncselekmény volt
- jelentette ki Trump, hozzátéve: "A meglőtt áldozatok miatt nemcsak gyász és fájdalom tölt el minket, jogos harag és kérlelhetetlen elszántság is".
A Truth Socialön azelőtt azt írta, hogy az "állat", aki lelőtte a nemzeti gárdistákat, "súlyos árat fog fizetni" a tettéért.
Az amerikai állampolgársági és bevándorlási hatóság (CIS) közölte, hogy határozatlan időre felfüggesztették az afgán állampolgárok minden bevándorlási kérelmének feldolgozását "a biztonsági és ellenőrzési protokollok további felülvizsgálatáig".
Ha nem tudják szeretni az országunk, nem kellenek nekünk
- szöfezte le az amerikai elnök a beszédében.
A lövöldözés után Pete Hegseth védelmi miniszter bejelentette, hogy Trump "nem hátrál meg", és
további 500 nemzeti gárdistát vezényel a fővárosba.
A lövöldözés előttig közel 2200 gárdista teljesített szolgálatot Washington D.C.-ben, kevesebb mint felük helyi, a többi egyenruhás pedig Georgia, Mississippi, Alabama, Nyugat-Virginia, Ohio, Louisiana és Dél-Karolina államokból érkezett.
A republikánus elnök augusztusban vezényelte a nemzeti gárdát a fővárosba a közbiztonság, illetve a tisztaság javítása érdekében. A demokraták bírálták a lépést, "kirívó hatalmi túllépésnek" nevezve azt. A múlt héten egy szövetségi bíró blokkolta a gárdisták washingtoni állomásoztatását. Amíg a Trump-adminisztráció fellebbez az ítélet ellen, Jia Cobb kerületi bíró december 11-ig felfüggesztette a döntését.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver
