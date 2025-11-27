Olyan döntést hozott Donald Trump, amire még nem volt példa: könyörtelenül beleállt egy egész kontinens vezető országába

A republikánus elnök a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében bejelentette, hogy
Dél-Afrika nem kap meghívót a G20 országcsoport jövő évben az Egyesült Államokban rendezendő csúcstalálkozójára.
Donald Trump emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok nem vett részt a G20 dél-afrikai éves csúcstalálkozóján a fehér lakossággal szembeni, állítólagosan faji alapú erőszakos cselekmények elleni tiltakozásként.
A dél-afrikai kormány elutasítja, hogy elismerje és válaszokat találjon az emberi jogok szörnyű megsértésére
- fogalmazott az elnök megismételve korábbi állítását, valamint hozzátette, hogy Dél-Afrikában "fehér embereket gyilkolnak meg, és lehetővé teszik, hogy mezőgazdasági vállalkozásokat véletlenszerűen elvegyenek tőlük".
A dél-afrikai fehérek elleni "népirtással" kapcsolatos – Elon Musk által is propagált – állításokról ebben a cikkünkben írtunk, miután Trump tavasszal összetűzésbe került az Ovális Irodában Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnökkkel.
Trump a CNN szerint hozzáfűzte:
Dél-Afrika bebizonyította a világnak, hogy nem méltó arra, hogy bárhol is tagsággal rendelkezzen.
Ramaphosa szerdán reagált, és "sajnálatosnak" nevezte Trump kijelentéseit. A dél-afrikai államfő az X-en azt írta:
Dél-Afrika szuverén, alkotmányos demokratikus ország, és nem tűri, hogy egy másik ország sértegesse a globális platformokon való részvételének értékét.
Trump februárban már felfüggesztette a Dél-Afrikának nyújtott támogatásokat a fehér farmerek elleni állítólagos diszkriminációra hivatkozva. Az nem világos, hogy Trump most milyen további "kifizetéseket és támogatásokat" állított le.
Az amerikai elnök azt is kifogásolta, hogy a dél-afrikai kormány állítása szerint visszautasította, hogy hivatalosan is átadják a csoport elnökségét az Egyesült Államok jelen lévő képviselőjének, az amerikai nagykövetség vezető beosztottjának.
A G20 csoport elnökségét 2026-ban az Egyesült Államok látja el, a csúcstalálkozót Floridában, Trump dorali golfklubjában tartják, a tervek szerint decemberben.
A dél-afrikai elnökséget lezáró csúcstalálkozót idén november 22-23-án rendezték Johannesburgban. A világ 19 meghatározó gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő országcsoport első alkalommal rendezett csúcstalálkozót az afrikai kontinensen.
Dél-Afrika lenne az első ország a G20 több mint 20 éves története során, amelyet kizárnak a tanácskozásokból.
A CNN szerint a Trump-kormányzat Lengyelországot hívhatja meg az afrikai állam helyett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
