  • Megjelenítés
Olyan döntést hozott Donald Trump, amire még nem volt példa: könyörtelenül beleállt egy egész kontinens vezető országába
Globál

Olyan döntést hozott Donald Trump, amire még nem volt példa: könyörtelenül beleállt egy egész kontinens vezető országába

MTI
|
Portfolio
Az Egyesült Államok nem küld meghívót a jövő évi G20-csúcstalálkozóra és azonnal beszüntet minden pénzkifizetést és támogatást Dél-Afrika számára - közölte Donald Trump amerikai elnök szerdán.

A republikánus elnök a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében bejelentette, hogy

Dél-Afrika nem kap meghívót a G20 országcsoport jövő évben az Egyesült Államokban rendezendő csúcstalálkozójára.

Donald Trump emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok nem vett részt a G20 dél-afrikai éves csúcstalálkozóján a fehér lakossággal szembeni, állítólagosan faji alapú erőszakos cselekmények elleni tiltakozásként.

A dél-afrikai kormány elutasítja, hogy elismerje és válaszokat találjon az emberi jogok szörnyű megsértésére

Még több Globál

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Tűzvész Hongkongban: súlyos gondatlanság vezethetett a tragédiához, őrizetbe vettek három személyt

Elképesztő számot mondott be az ukrán pilóta - Kőkemény véleményt alkotott a nyugati vadászgépekről

- fogalmazott az elnök megismételve korábbi állítását, valamint hozzátette, hogy Dél-Afrikában "fehér embereket gyilkolnak meg, és lehetővé teszik, hogy mezőgazdasági vállalkozásokat véletlenszerűen elvegyenek tőlük".

A dél-afrikai fehérek elleni "népirtással" kapcsolatos – Elon Musk által is propagált – állításokról ebben a cikkünkben írtunk, miután Trump tavasszal összetűzésbe került az Ovális Irodában Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnökkkel.

Trump a CNN szerint hozzáfűzte:

Dél-Afrika bebizonyította a világnak, hogy nem méltó arra, hogy bárhol is tagsággal rendelkezzen.

Ramaphosa szerdán reagált, és "sajnálatosnak" nevezte Trump kijelentéseit. A dél-afrikai államfő az X-en azt írta:

Dél-Afrika szuverén, alkotmányos demokratikus ország, és nem tűri, hogy egy másik ország sértegesse a globális platformokon való részvételének értékét.

Trump februárban már felfüggesztette a Dél-Afrikának nyújtott támogatásokat a fehér farmerek elleni állítólagos diszkriminációra hivatkozva. Az nem világos, hogy Trump most milyen további "kifizetéseket és támogatásokat" állított le.

Az amerikai elnök azt is kifogásolta, hogy a dél-afrikai kormány állítása szerint visszautasította, hogy hivatalosan is átadják a csoport elnökségét az Egyesült Államok jelen lévő képviselőjének, az amerikai nagykövetség vezető beosztottjának.

A G20 csoport elnökségét 2026-ban az Egyesült Államok látja el, a csúcstalálkozót Floridában, Trump dorali golfklubjában tartják, a tervek szerint decemberben.

A dél-afrikai elnökséget lezáró csúcstalálkozót idén november 22-23-án rendezték Johannesburgban. A világ 19 meghatározó gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő országcsoport első alkalommal rendezett csúcstalálkozót az afrikai kontinensen.

Dél-Afrika lenne az első ország a G20 több mint 20 éves története során, amelyet kizárnak a tanácskozásokból.

A CNN szerint a Trump-kormányzat Lengyelországot hívhatja meg az afrikai állam helyett.

Kapcsolódó cikkünk

Borsot törtek a G20 tanácskozásán Trump orra alá: nyilatkozatba foglalták az elnök által utált fogalmat

Itt a következő országvezető, akit Donald Trump az Ovális Iroda szégyenpadjára ültetett – Tényleg népirtás tombol a fehérek ellen?

Keményen beszólt a Donald Trump karjaiba menekülő állampolgároknak az afrikai ország elnöke

Donald Trump kulcsra zárta az ajtót a menekültek előtt, de egyetlen csoporttal most kivételt tett

Újabb régi szövetségesével rúgja össze a port Washington, ki is akadtak a BRICS tagállamban

Itt a reakció: visszaszóltak Donald Trumpnak, miután újabb ország került fel a céltáblájára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Ijesztő állítást tett Amerika: Moszkva olyan tempóban halmozza a rakétákat, hogy az Európát veszélyezteti
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility