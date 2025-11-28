Elkészült a béketerv, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút - Putyin asztalán van a megállapodás, hatalmas a titkolózás

Diplomáciai szempontból ez példátlan. Egyikünk sem rendelkezik ezekkel az információkkal”

– mondta a lap forrása.

Az európai vezető úgy látja, Washington és Kijev azért titkolóznak, mert nem akarják, hogy ismét kiszivárogtassa valaki a béketervet és ebből óriási média-hírverés legyen, amely hátrányosan befolyásolhatja a béketárgyalások további menetét.

Trump elnök egyelőre annyit árult el a béketervről, hogy a korábbi 28 helyett már csak 22 pontja van, ma délelőtt pedig Oroszország is megkapta és átolvasta a tervezetet.

