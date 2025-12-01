Befejezte a tárgyalást az Egyesült Államok és Ukrajna: itt van az első értékelés

Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Rusztem Umerov ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára december 1-jén ismét találkoztak Floridában, közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője az ukrán lappal. Ez volt a második megbeszélésük két napon belül, amelyre azért került sor, mert „még mindig vannak kérdések” az USA által támogatott béketerv kapcsán. Az előző napi tárgyaláson Witkoff, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje egyeztetett az Umerov vezette ukrán delegációval Hallandale Beach-en. A megbeszélés középpontjában az amerikai béketerv állt. Az eredeti, novemberben bemutatott 28 pontos dokumentum súlyos feltételeket szabott Kijevnek, beleértve a hadsereg létszámának korlátozását, a NATO-csatlakozás tilalmát és az orosz megszállás elismerését.

Ukrajna a washingtoni konzultációk során igyekezett módosítani a javaslatot, először november 23-án Genfben, majd Floridában. Rubio a november 30-i találkozót követően „nagyon produktívnak” nevezte a megbeszélést, hozzátéve, hogy a tárgyalások a háború lezárásának feltételeire és Ukrajna „hosszú távú prosperitására” összpontosítottak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „konstruktívnak” minősítette a találkozót, de megjegyezte, hogy „vannak még nehéz kérdések, amelyeket meg kell oldani”. Umerov, aki eredetileg december 1-jén Párizsban számolt volna be Zelenszkijnek a tárgyalások eredményéről, most december 2-án Írországban fog találkozni az elnökkel. Witkoff eközben folytatja a tárgyalásokat az orosz féllel is. A Fehér Ház tisztviselője megerősítette, hogy a különmegbízott december 2-án találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában.

Umerov közleményben számolt be a találkozó végén arról, hogy tájékoztatta Zelenszkijt az amerikai delegáció munkájának eredményeiről.

Két nagyon produktív nap alatt az Egyesült Államokban sok órás megbeszélést és tárgyalást folytattunk. Jelentős előrelépést sikerült elérnünk, bár néhány kérdés még további pontosítást igényel

- áll a nyilatkozatban. Az ukrán tisztviselő megköszönte az amerikai fél konstruktív hozzáállását, és hangsúlyozta, hogy megállapodtak a folyamatos és szoros kapcsolattartásról.

Címlapkép forrása: Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images