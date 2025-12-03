Megszólalt a Kreml a tegnapi béketárgyalásról: valótlanságok terjednek a találkozóval kapcsolatban

"Nem, ez nem helytálló" - válaszolta az orosz elnök sajtótitkára a vonatkozó kérdésre.
A szóvivő azt mondta, hogy "ilyen közvetlen véleménycsere" a béketervről kedden történt először az orosz és az amerikai fél között.
Volt, amit elfogadtak, és volt, ami elfogadhatatlannak minősült
- hangoztatta, hozzátéve, hogy ez része a "normális, kompromisszumkereső munkafolyamatnak".
Peszkov szerint Oroszország abból indul ki, hogy jobb, ha az Egyesült Államokkal zajló tárgyalásokat csendben folytatják le, és az amerikaiak is tartják magukat ugyanehhez az elvhez. Leszögezte, hogy a Kreml nem fog részletekbe bocsátkozni az ukrajnai helyzet rendezéséről zajló eszmecsere részleteiről, mert "minél csendesebben folynak ezek a tárgyalások, annál eredményesebbek lesznek".
Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miért éppen négy új dokumentumot adtak át Oroszországnak az Egyesült Államok ukrajnai béketervével kapcsolatban, és hogyan lehetne őket jellemezni.
Ismételten kifejezte Moszkva háláját Donald Trump amerikai elnöknek és kormányának az ukrajnai békés rendezés keresésében nyújtott segítségéért.
A Kreml szóvője úgy vélekedett, hogy az orosz és az amerikai elnök között bármikor történhet telefonbeszélgetés, ám a csúcsot szakértői szinten elő kell készíteni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
