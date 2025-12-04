Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,02 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,23 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,39 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,48 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,16 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,01 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel az októberi gazdasági aktivitás indikátorainak sora indul el, hiszen a KSH a kiskereskedelem statisztikáját teszi közzé. Ebből pedig akár már a negyedik negyedéves gazdasági teljesítményre is lehet majd előzetesen következtetni. Az Eurostat szintén a tagállamok kiskereskedelmi adatait összegzi, így rögtön arról is képet kaphatunk, hol áll a magyar adat európai összevetésben.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 882,9
|0,9%
|1,0%
|1,2%
|12,5%
|7,1%
|59,8%
|S&P 500
|6 849,72
|0,3%
|0,5%
|0,0%
|16,5%
|13,2%
|86,8%
|Nasdaq
|25 606,54
|0,2%
|1,5%
|-1,4%
|21,9%
|20,6%
|105,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 864,68
|1,1%
|0,6%
|-4,9%
|25,0%
|27,0%
|86,0%
|Hang Seng
|25 760,73
|-1,3%
|-0,6%
|-1,5%
|28,4%
|30,5%
|-3,6%
|CSI 300
|4 531,05
|-0,5%
|0,3%
|-2,6%
|15,2%
|14,7%
|-10,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 693,71
|-0,1%
|-0,1%
|-1,8%
|19,0%
|18,4%
|78,8%
|CAC
|8 087,42
|0,2%
|-0,1%
|-0,3%
|9,6%
|11,5%
|45,1%
|FTSE
|9 692,07
|-0,1%
|0,0%
|-0,1%
|18,6%
|15,9%
|49,3%
|FTSE MIB
|43 380,64
|0,1%
|0,6%
|0,4%
|26,9%
|28,2%
|97,1%
|IBEX
|16 585,7
|0,7%
|1,4%
|3,4%
|43,0%
|39,7%
|102,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 235,9
|-0,5%
|-0,5%
|1,4%
|37,7%
|40,6%
|182,2%
|ATX
|5 050,17
|-0,4%
|1,0%
|4,3%
|37,9%
|42,3%
|93,1%
|PX
|2 496,73
|-0,5%
|0,4%
|3,6%
|41,8%
|46,2%
|158,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 400
|0,0%
|-0,1%
|5,9%
|58,6%
|62,3%
|187,9%
|Mol
|2 918
|-1,1%
|0,6%
|0,1%
|6,9%
|12,1%
|47,4%
|Richter
|9 615
|-0,9%
|-1,9%
|-7,1%
|-7,5%
|-8,4%
|33,6%
|Magyar Telekom
|1 752
|-0,5%
|-0,1%
|-0,5%
|37,5%
|40,4%
|363,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,09
|0,5%
|0,5%
|-4,4%
|-18,4%
|-15,8%
|29,5%
|Brent
|62,73
|0,4%
|-0,7%
|-3,3%
|-16,1%
|-14,8%
|28,5%
|Arany
|4 219,81
|1,0%
|1,4%
|5,4%
|60,7%
|59,8%
|130,9%
|Devizák
|EURHUF
|380,7750
|0,0%
|-0,3%
|-1,7%
|-7,4%
|-8,1%
|6,7%
|USDHUF
|326,5232
|-0,5%
|-0,9%
|-2,9%
|-17,8%
|-17,1%
|11,2%
|GBPHUF
|435,8
|0,7%
|-0,2%
|-1,4%
|-12,4%
|-12,8%
|10,2%
|EURUSD
|1,1662
|0,5%
|0,6%
|1,2%
|12,6%
|10,9%
|-4,1%
|USDJPY
|155,8750
|0,0%
|-0,3%
|1,2%
|-0,8%
|4,5%
|50,2%
|GBPUSD
|1,3332
|1,0%
|0,8%
|1,4%
|6,4%
|5,3%
|-1,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|93 472
|2,4%
|3,3%
|-12,3%
|-1,0%
|-2,6%
|380,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|-0,6%
|1,7%
|-1,5%
|-11,6%
|-4,6%
|338,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|-0,1%
|2,8%
|3,3%
|14,6%
|31,9%
|-594,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,01
|-0,4%
|-0,8%
|1,7%
|5,9%
|7,8%
|203,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
