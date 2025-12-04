Hatalmas lehetőségeket lát Indiában a legnagyobb orosz bank

A Sberbank egyik vezetője Vlagyimir Putyin indiai látogatása előtt közölte: a legnagyobb orosz bank az indiai ipari import és a munkaerő-migráció bővítésével tervezi erősíteni az orosz–indiai kereskedelmet.

Az orosz elnök csütörtökön, négy év után először utazik Indiába, miközben az USA arra próbálja rávenni Új-Delhit, hogy csökkente orosz energiaimportját. Putyint nagyvállalatok vezetői kísérik, köztük a Sberbanké is.

Mindennél fontosabbnak tartjuk, hogy ügyfeleink ne csak Indiába exportáljanak, hanem onnan importáljanak is

– mondta Alexander Vegyahin, a Sberbank vezérigazgató-helyettese, hozzátéve, hogy a bank több mint 6000 olyan indiai céggel dolgozik, amelyeknek korábban nem volt kereskedelmi kapcsolatuk Oroszországgal.

Az Oroszország és India közötti, mintegy 70 milliárd dolláros kereskedelem kevésbé kiegyensúlyozott, mint a Kínával folytatott. Az import elmarad India jelentős energiahordozó-vásárlásaitól. Ez megnehezíti Moszkva törekvését, hogy szélesítse a nemzeti devizákban történő elszámolásokat, és így csökkentse a szankciós kockázatokat. A hidegháború idején India szoros kereskedelmi kapcsolatokat ápolt a Szovjetunióval: teát, ruházati cikkeket és higiéniai termékeket exportált oda.

Vegyahin szerint a Sberbank orosz ügyfeleinek bemutatja, hogy Indiában erős a gépgyártás, a gyógyszeripar és az IT‑szektor, és ezen termékek megvásárolhatók az energiaszállításokból származó rúpiabevételekből.

Szinte minden, az orosz fél által indiai cégek felé teljesített kifizetés közvetlenül nemzeti valutákban zajlik. Összességében a kereskedelmi forgalom bővülési potenciálja továbbra is nagyrészt kiaknázatlan

– fogalmazott.

Oroszország és India célja, hogy a kétoldalú kereskedelmet 100 milliárd dollárra emeljék. Az orosz jegybank szerdán közölte, hogy irodát nyitott Mumbaiban "az orosz pénzügyi szektor érdekeinek előmozdítására". Vegyahin szerint a Sberbank felgyorsította a tranzakciókat az indiai áruk esetében alkalmazott halasztott fizetési mechanizmusokkal. A bank Új-Delhiben és Mumbaiban működtet irodát, valamint IT‑központot üzemeltet Bengalúruban.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok Indiára gyakorolt nyomása nem érintette hátrányosan az üzletüket. Az indiai fióknál nyitott rúpiaszámlák száma 2025-ben 3,5-szeresére emelkedett. "Folyamatosan egyeztetünk indiai partnereinkkel, magyarázatokat adunk. A kifizetések nemzeti valutákban, rúpiában zajlanak, amelyeknek semmi közük a szankciókhoz.

A rubel–rúpia elszámolások működnek

– mondta.

Vegyahin a munkaerő iránti keresletet is kiemelte. Oroszországban történelmi mélyponton van a munkanélküliség, és 2030-ra 3 millió fős hiányt vetítenek előre. "Képzett munkaerőről van szó, és ez együttműködésünk egyik területe. Segítünk a hazai vállalatoknak indiai munkavállalók bevonásában" – tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images