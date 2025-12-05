Friss jelentés: van egy terület, ahol kritikus szintű az orosz légierő függése a legfontosabb szövetségestől

Az ESC adatai szerint több vadászgép-típushoz is Kína szinte az egyetlen gumiabroncs-beszállító. Ilyenek lehetnek például az Szu-34-esek, vagy az Szu-35C-k is. Az információk szerint ezeknél a típusoknál a katonai műveletekhez is gyakran bevetett repülőgépek esetében

a szükséges gumiabroncsok mintegy 85 százalékát Peking biztosítja az oroszoknak.

A 2024-es évben a Kínából származó gumiabroncsok összértéke meghaladta a 60 millió dollárt. Ebből 10,3 millió dollárnyi volt a kész gumiabroncs, ez az összes orosz import 85 százalékának felel meg, További 9,3 millió dollár értékben jutott hozzá Moszkva a szomszédjától aramid szálakhoz, ami kulcsfontosságú a gumik gyártásához. A nyersanyagként érkező gumi importja 42 millió dollárra rúgott Kínából, ez az oroszországi összes gumiimport 22 százaléka.

A nyugati szankciók ellenére továbbra is stratégiai anyagok áramlanak az orosz hadiipari komplexumba Kínán és néhány európai joghatóságon keresztül, mondják a szakértők.

A repülőgépabroncsok továbbra is kritikus fontosságúak az orosz harci repülőgépek működése szempontjából, és Oroszország függősége ezektől potenciális nyomáspontokat teremt katonai-ipari komplexumára nézve

– hangsúlyozta az ESC.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images