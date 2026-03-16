Megszólalt Trump a Hormuzi-szoros lezárásáról
Megszólalt Trump a Hormuzi-szoros lezárásáról

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre.

Trump az elmúlt napokban többször is hangott adott elképzeléseinek azzal kapcsolatban, hogy szeretné, ha a NATO, valamint más szövetséges országok támogatnák Amerikát a Hormuzi-szoros szoros biztosításában és a zavartalan hajóforgalom helyreállításában.

Vannak, akik nagyon lelkesek, és vannak, akik nem. Közöttük olyanok is akadnak, amelyeknek évtizedeken át segítettünk. Megvédtük őket a súlyos külső fenyegetésekkel szemben, mégsem mutattak különösebb lelkesedést. A lelkesedés mértéke pedig számít nekem

– mondta Trump hétfőn.

Az amerikai szövetségesek közül többen már hétfőn jelezték, hogy egyelőre nem terveznek hadihajókat küldeni a Hormuzi-szoros biztosítására. Friedrich Merz német kancellár hétfőn elmondta, hogy Németország semmiképp sem kíván belépni a konfliktusba.

Kimondta az uniós főképviselő: a tagállamoknak eszük ágában sincs engedni Donald Trump legújabb háborús felhívásának

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, recseg-ropog Trump katonai koalíciója - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Vészjósló üzenetet küldött Irán egyik magas rangú vezetője: pusztító háború vár Amerikára, ha ezt meglépik

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, recseg-ropog Trump katonai koalíciója - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

