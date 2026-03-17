Váratlan fordulat: nemet mondott a tűzszünetre az iszlamista rezsim, elmondták, meddig tart a háború

Modzstaba Hámenei ajatollah az első külpolitikai ülésén „rendkívül kemény és komoly” álláspontot képviselt az Egyesült Államokkal és Izraellel szembeni megtorlás kérdésében – közölte kedden egy magas rangú iráni tisztségviselő. A névtelenséget kérő forrás szerint

a legfelsőbb vezető kijelentette, hogy nem jött el a béke ideje.

Hozzátette, mindaddig folytatják a harcot, amíg

az Egyesült Államok és Izrael térdre nem kényszerül, el nem ismeri vereségét, és nem fizet kártérítést.

Hámenei egyaránt visszautasította azt a két deeszkalációs és tűzszüneti javaslatot, amelyet közvetítő országok juttattak el Teheránba.

A diplomáciai zsákutca azonban nem egyoldalú. A Reuters március 14-én három forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat is elutasította közel-keleti szövetségeseinek közvetítési kísérleteit. Ezek az erőfeszítések a háború lezárására irányuló béketárgyalások megindítását célozták.

A konfliktus súlyos következményekkel jár a globális energiaellátásra nézve. A Hormuzi-szoros, amelyen keresztül a világ nyersolajforgalmának jelentős része halad át, nagyrészt lezárva maradt. Ez azután történt, hogy az Egyesült Államok szövetségesei visszautasították Donald Trump felszólítását a kritikus tengeri útvonal újranyitásában való közreműködésre. A kialakult helyzet felhajtja az energiaárakat, és világszerte erősíti az inflációs félelmeket.

