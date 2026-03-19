Riasztó előrejelzés érkezett: elszabadulhat az olajár - már 250 dolláros Brentről suttognak

A Kpler adatai szerint februárban még napi 25,13 millió hordónyi kőolaj és olajtermék indult útnak a Közel-Keletről,

március közepére azonban ez az érték mintegy kétharmadával, napi 9,71 millió hordóra esett vissza.

A Vortexa még riasztóbb képet rajzol: számításaik alapján a februári, napi 26,1 millió hordós átlagmennyiség márciusra mindössze 7,5 millió hordóra zsugorodott.

Az export visszaesésénél is súlyosabb, ami a kitermeléssel történik:

Irak napi 2,9 millió,

Szaúd-Arábia 2–2,5 millió,

az Egyesült Arab Emírségek 1,5 millió,

Kuvait pedig 1,3 millió hordóval fogta vissza a termelését,

így összesen napi több mint 7 millió hordó esett ki a piacról.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése szerint a leállított kapacitás már eléri a napi 10 millió hordót. Ez különösen fájdalmas, mert az IEA az év elején még napi 3,7 millió hordós kínálati többlettel számolt; ez mára nemcsak eltűnt, hanem jelentős hiányba fordult, írja az Oilprice.

A fizikai kínálat szűkössége pedig az árakat az egekbe hajtja; a közel-keleti referenciaolaj jegyzése már elérte a hordónkénti 150 dollárt. Greg Newman, az Onyx Capital Group vezérigazgatója a CNBC-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy a 200 dolláros szint egyáltalán nem irreális, mert

jelenleg lényegében naponta van egy újabb válság, ami kínálati kiesést jelent.

Chris Watling, a Longview Economics vezető piaci stratégája szintén

nem zárja ki sem a 200, sőt akár a 250 dolláros árat sem,

emlékeztetve arra, hogy a nyersanyagárak kínálathiány idején parabolikus emelkedésre hajlamosak.

Persze nem minden elemző ennyire borúlátó: sok piaci szereplő arra számít, hogy március végét követően a Brent jegyzése 100 dollár, a WTI-é pedig 90 dollár alá süllyedhet - ezek az előrejelzések azonban a konfliktus gyors rendezését feltételezik.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images