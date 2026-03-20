Kimondta a brit kormánypárt befolyásos arca: vissza kell lépni az Európai Unióba, hiba volt a brexit

A londoni városvezető az olasz la Repubblica napilapnak adott interjújában

"elkerülhetetlennek" nevezte az újbóli csatlakozást az EU-hoz.

Arra is utalt, hogy ehhez nem feltétlenül lenne szükség újabb népszavazásra, bár ezt egyértelműen nem jelentette ki. Khan elmondta: nap mint nap szembesül a brexit okozta gazdasági, társadalmi és kulturális károkkal, ezeket a negatív hatásokat pedig az amerikai vámok és az iráni háború csak tovább súlyosbították.

Azt már láttuk, hogy milyen az, ha az Európai Unión kívül vagyunk: kevesebb beruházás Nagy-Britanniában és kevesebb brit export az EU-piacokra

- idézi az MTI a londoni polgármestert. Khan szerint az európai uniós állampolgárok 2019 óta tömegesen távoznak Londonból, és "emiatt a szíve szakad meg". A polgármester által idézett adatok szerint abban az évben több mint 840 ezer EU-állampolgár élt és dolgozott a brit fővárosban, ma már azonban csak 700 ezren vannak, vagyis 140 ezren hagyták el közülük Londont.

A Downing Street korábban többször is egyértelművé tette, hogy a londoni kormány nem kíván csatlakozni sem a vámunióhoz, sem az egységes piachoz.

Néhány hete viszont maga Keir Starmer munkáspárti kormányfő is élesen bírálta a Brexitet. Úgy fogalmazott: a Brexitről 2016-ban hozott népszavazási döntés "a brit népnek tett parttalan, de teljesítetlenül maradt ígérgetések" következményeként született. A miniszterelnök szerint ráadásul egyértelműen elhibázottnak bizonyultak azok az elképzelések, hogy a kilépés az Európai Unióból Nagy-Britannia minden problémájára megoldást jelent majd.

Khan egyúttal a munkáspárti kormány tervezett menedékügyi szigorításának újragondolásába is beleállt. Angela Rayner, Starmer egykori helyettese kedden "nem brithez méltónak" és "bizalomszegésnek" minősítette a javaslatcsomagot.

A Brexit megítélésével kapcsolatban a többi párt is megszólalt.

A Konzervatív Párt szóvivője szerint Khan nyilatkozata egyértelműen bizonyítja, hogy a munkáspárti kormányfő "hivatalban van ugyan, de nincs hatalma", és mások kormányoznak helyette. A Brexit Párt alapítója, Nigel Farage vezette Reform UK jelezte, hogy minden olyan próbálkozást elutasítanak, amely az egységes piacba és a vámunióba való visszatérésre irányul. Zack Polanski, a Zöldek vezetője gazdasági és társadalmi katasztrófának nevezte a kilépést, a Liberális Demokraták pedig a gazdaság talpra állítása érdekében sürgették a vámuniós csatlakozást.

John Major volt konzervatív párti miniszterelnök szerdán a King's College London egyetemen tartott beszédében kijelentette, hogy a brexit

nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket és ígéreteket.

Major kiemelte, hogy a kilépés évente 100 milliárd font (45 ezer milliárd forint) kiesést okoz az EU-val folytatott kétoldalú kereskedelemben és 40 milliárd fonttal (18 ezer milliárd forinttal) csökkenti a brit költségvetés bevételeit.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az újbóli csatlakozást nem tudja elképzelni a közeljövőben,

de a lehető leggyorsabban újra kell építeni a kapcsolatokat Nagy-Britannia legközelebbi szomszédaival.

A független gazdaságelemző műhelyként működő, de a brit kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő szervezet (Office for Budget Responsibility, OBR) jelenleg érvényes számításai szerint a brit hazai össztermék (GDP) a Brexit miatt hosszú távon hozzávetőleg 4 százalékkal lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság az Európai Unió teljes jogú tagjaként ebben az időtávlatban előállíthatott volna.

