Mindent megtettek, hogy kilépjenek az EU-ból, ami akkora katasztrófa lett, hogy már a küszöb alatt folynának vissza

Az elmúlt időszakban a Keir Starmer vezette brit kormány egyre több ponton próbálja meg a brexit után szorosabbra fűzni a kapcsolatot az Európai Unióval, legalább részlegesen visszacsinálva az uniós kilépést. A londoni kabinet növekedési, iparpolitikai és kereskedelmi okokból új alapokra helyezné a viszonyt Brüsszellel, még akkor is, ha a teljes egységes piaci visszatérés továbbra sincs napirenden.
Ugyanis a brexit gazdasági mérlege teljesen egyértelműen negatív lett: a brit Költségvetési Felelősségi Hivatal (OBR) továbbra is abból indul ki, hogy hosszú távon mintegy 15 százalékkal csökkenhet az Egyesült Királyság kereskedelmi potenciálja a bennmaradási pályához képest, és ez körülbelül 4 százalékos termelékenységi veszteséget okozhat. Más elemzések még ennél is súlyosabb hatást jeleznek: a UK in a Changing Europe szervezet kutatói szerint 2025-re az egy főre jutó brit GDP 6–8 százalékkal lehetett alacsonyabb annál, mint ami brexit nélkül valószínűsíthető lett volna, miközben a beruházások is érezhetően visszaestek. A kilépés tehát nemcsak adminisztratív akadályokat emelt a kereskedelem elé, hanem tartós növekedési, beruházási és versenyképességi veszteséget is okozott a brit gazdaságnak, ezt a katasztrófát pedig London minden erejével visszafordítaná.
A Financial Times szerint Rachel Reeves pénzügyminiszter a jövő héten tartandó Mais-előadásában újabb lendületet adna a brit–uniós közeledésnek, amelyet a brit növekedési stratégia egyik központi elemének tekint. Reeves célja, hogy az Egyesült Királyság egyes területeken ismét szorosabban kapcsolódjon az egységes piachoz, miközben London és Brüsszel között továbbra is fennmaradtak kereskedelmi feszültségek.
A lap azt írja, hogy a hónapok óta zajló brüsszeli egyeztetések csak korlátozott „resethez” vezettek eddig:
szó van egy ifjúsági mobilitási programról, valamint a mezőgazdasági termékek és az energia kereskedelmét nehezítő akadályok csökkentéséről.
Ugyanakkor több tagállam, különösen Franciaország, bizalmatlan azzal szemben, hogy a britek ágazatonként próbálnának visszakapcsolódni az egységes piachoz, mert ezt sokan egyszerű szemezgetésnek, kimazsolázgatásnak látják.
Az FT szerint több uniós főváros azt is világossá tette, hogy a nagyobb piaci hozzáférésnek ára lehet, akár az uniós költségvetésbe való brit befizetés formájában.
Reeves egyelőre nem nevezte meg pontosan, mely ágazatokban szeretne mélyebb integrációt, de korábban például a vegyipart említette, és jelezte, hogy London kész lehet a brüsszeli szabályokhoz való igazodásra is. A brit kormány emellett ambiciózus ifjúsági mobilitási megállapodást is szeretne, bár a viták itt is élesek, például a kvóták és a tandíjak kérdésében.
Közben Londonnak egy másik fronton is védenie kell az érdekeit: Chris Bryant kereskedelmi miniszter Brüsszelbe utazik, hogy enyhítse a készülő „Made in Europe” iparpolitika várható hatásait. Az uniós kezdeményezés célja az európai ipari bázis megerősítése, különösen a kínai versennyel szemben. Csakhogy a mostani tervek érzékenyen érinthetik a brit autóipart, mivel bizonyos támogatások és közbeszerzések esetében uniós összeszerelési feltételeket írnának elő.
A lap értelmezése szerint Reeves uniós nyitása nemcsak gazdasági, hanem belpolitikai projekt is: a Munkáspárt brexittel szemben kritikus bal- és jobboldalát is egy táborban tarthatja.
A pénzügyminiszter ezt a közeledést a „securonomics” programjába illeszti, amely erősebb állami iparpolitikára, regionális fejlesztésre, valamint az AI- és kvantumtechnológiai beruházások ösztönzésére épül. Reeves szerint a brit termelékenységi adatok már most javulást mutatnak, és ebben a technológiai alkalmazkodásnak is egyre nagyobb szerepe lehet.
Gyökeres változás jöhet az autózásban: itt az iráni háború váratlan következménye
Új üzemanyagot adhat a háború az elektromos autók terjedésének.
Sorra állnak le a tenger alatti kábelprojektek az iráni háború miatt
Már a Meta is leállította az építkezést.
Hírszerzési jelentés: a totális leépülés szakaszába lépett az orosz hadsereg, már nem tudják tartani a lépést
Súlyos hiányosságok merültek fel.
Változtatna szabályain az S&P, hogy bekerüljön a SpaceX az indexbe
Felgyorsíthatják a folyamatot.
Netanjahu beszédet intézett Iránhoz: közeleg a szabadság, megfenyegette az ajatollahot
Megmagyarázta, miért indult meg a támadás.
Moszkva bedobta a nagy ötletét: tud egy útvonalat, amivel el lehet kerülni a veszélyes vizeket
Ez lehet a megoldás szerintük.
Egyre távolabb a Fed kamatcsökkentése az iráni konfliktus miatt
Most decemberre várják a piacok.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.