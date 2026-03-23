Szétbombázták az oroszok Odesszát, borulnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Súlyos támadás érte ma Odessza városát: az orosz haderő számtalan drónt zúdított a település iparnegyedére, a kár komolynak tűnik. Az ukrán haderő Szentpétervár térségét és Donyeck várost támadta drónokkal. A béketárgyalások gyakorlatilag zátonyra futottak: mind orosz, mind ukrán oldalon arról beszélnek a vezetők, hogy nem lesz a közeljövőben újabb háromoldalú egyeztetés az iráni háború miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.
Áramkimaradások Ukrajnában

Öt ukrán régióban vannak részleges vagy teljes áramkimaradások az orosz haderő támadásai miatt: Harkiv, Dnyipropetrovszk, Szumi, Mikolaiv, Kirovohrad megyékben maradt villany nélkül a lakosság.

(Ukrinform)

Sérültekről jött hír

Legalább öt sérültje van az éjjeli orosz támadásoknak Ukrajnában: Krivij Rihben két civil, Harkivben még egy civil, illetve Bucsában, Kijev külvárosában két rendőr sérült meg.

Intenzív támadás érte Ukrajnát

251 drónt indított Ukrajna ellen az orosz haderő a mai nap: 234 gépet lelőtt a légvédelem, de a maradékot nem sikerült elfogni - derül ki az ukrán légvédelmi erők reggeli jelentéséből.

Harkiv, Krivij Rih, Odessza, Szumi, Kijev térségéből is jött hír találatról.

Leningrádot támadta Ukrajna

Leningrád-régióban, Primorszk ellen mért dróncsapást Ukrajna, egy orosz olajtárolót robbantott fel az ukrán haderő.

(RBK)

