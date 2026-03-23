Leleplezte Brüsszel erős embere: Vlagyimir Putyin okozta az európai migrációs válságot

Mindig Putyin áll a nagy migrációs hullámok mögött. Mindig Vlagyimir Putyin
– jelentette ki Magnus Brunner, az EU migrációs biztosa a Financial Timesnak adott interjújában. Szerinte az elmúlt évtized konfliktusainak szításával az orosz elnök vált az Európa felé irányuló migráció legnagyobb hajtóerejévé. Brunner emlékeztetett arra, hogy
Putyin a 2011-ben kitört szíriai polgárháború során végig támogatta Bassár el-Aszad rezsimjét. Ez a konfliktus vezetett a 2015–2016-os európai migrációs válsághoz, amikor több mint kétmillió menedékkérelmet nyújtottak be a kontinensen.
A második nagy hullámot az Ukrajna elleni 2022-es orosz invázió indította el. Azóta mintegy 4,3 millió ukrán állampolgár kapott menedékes státuszt az EU-ban. Brunner hozzátette, hogy a jelenlegi iráni háborút ugyan nem Oroszország indította, de "Putyin támogatta az ottani rezsimet".
A 2015-ös helyzettel ellentétben, amikor Angela Merkel német kancellár befogadta a szíriai menekülteket, az európai országok most megelőznének egy újabb válságot. Meg akarják akadályozni, hogy az amerikai–izraeli csapások nyomán kirobbant közel-keleti háború tömeges menekülthullámot indítson el Iránból.
Brunner elmondta, hogy egyelőre nem tapasztalnak Irán felől érkező migrációs áramlatot, de a helyzet bármikor megváltozhat.
Olaszország és Dánia vezetésével több uniós tagállam szigorúbb intézkedéseket sürget. Giorgia Meloni és Mette Frederiksen közös levelükben arra kérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki „vészfékként” alkalmazható mechanizmusokat. Ezeket vis maior helyzetben lehetne aktiválni hirtelen, nagyszabású migrációs mozgások esetén. Egy uniós diplomata szerint ez biztonsági fenyegetés esetén akár az unió külső határainak lezárását is jelenthetné. Hasonló lépésre volt már példa, amikor Oroszország és Fehéroroszország migránsokat terelt a lengyel határra.
Brunner hangsúlyozta, hogy az EU ma sokkal felkészültebb, mint tíz évvel ezelőtt volt. Példaként említette a közvetlenül a határokon lefolytatott menekültügyi eljárásokat, valamint az újonnan bevezetett biometrikus határellenőrzési rendszert.
Az úgynevezett határregisztrációs rendszer (EES) októberi bevezetése óta 40 millió harmadik országbeli állampolgárt regisztráltak. Közülük mintegy 19 ezret utasítottak el, köztük 500 főt biztonsági kockázat miatt.
Az emberi jogi szervezetek ugyanakkor élesen bírálják az ilyen típusú intézkedéseket. Az Amnesty International például a nemzetközi jogi kötelezettségekkel összeegyeztethetetlennek minősítette a menedékkérelmek benyújtásának felfüggesztését, amelyet Lengyelország vezetett be tavaly a fehérorosz határon.
Címlapkép forrása: EU
Mentális betegségek és a mesterséges intelligencia: mi az az AI-szorongás?
A Checklistben Szeberényi Andrással, a Metropolitan Egyetem tanszékvezetőjével beszélgettünk.
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor az Otthon Startról: még többen vehetik igénybe a programot
Azoknak is járni fog, akiknek eddig nem.
Soha nem látott olajpiaci sokk jöhet – Brutálisan megemelte prognózisát a Goldman Sachs
Történelmi kínálati sokk is lehet ebből.
Olyat üzent az iráni rezsim Donald Trumpnak, amit ritkán látni: saját szavait fordították az elnök ellen
Élcelődött a katonai szóvivő.
Elbuktak Marine Le Pen tervei, két nagy győzelmet is ünnepelhet a francia baloldal
Ezt hozta a francia önkormányzati választás.
Óriási felvásárlás jöhet a régiós kiskereskedelemben
Érdeklődik a boltóriás.
Már Európából áramlik a benzin Ázsiába az iráni háború miatt
Nem csak az oroszok profitálnak a háborúból.
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
"Azt hittem, okos döntés várni az áresésre" - Így lett a vidéki házam árából egy pénzzabáló pesti albérlet
Egyedülálló anyaként ingázni a vidék és a főváros között embert próbáló feladat. Amikor Anita úgy döntött, hogy eladja a vidéki házukat, és felköltözik kamasz lányával Budapestre,
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.