Ilyen hatással lehet a lakáspiacra az otthoni munkavégzés elterjedése

A járványnak a különböző ingatlanszektorokban mindenhol lesznek nyomai. A hotel-szektor biztos, hogy hosszú kilábalás előtt áll, de a belföldi turizmus kapcsán például ott is vannak remények. A home office akár a lakáspiacra is hatással lehet, a lakások tervezésére és térkialakítására. A retail-ben a high street jobban visszatérhet a köztudatba vagy azok a vásárlási módok ahol jobban, hosszabb ideig lehet a szabad levegőn maradni. Az ingatlanpiaci várakozásokról a Property Investment Forum2020 konferencián Mészáros Margaréta , a CBRE Hungary Director, RICS Registered Valuer, Head of Valuation szakértője beszélt. A cikk a szilveszteri, 18 részes ingatlan-kalendárium része, melynek eddig megjelent videói ide kattintva érhetők el.