Megvan, ki kapta 2023-ban "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

Már az ötödik alkalommal rendezzük meg az Építőipar 2023 konferenciát, ahol az iparágat érintő legaktuálisabb kérdéseket, problémákat és megoldásokat feszegető előadások, és panelbeszélgetések mellett, idén is kihirdettük a Market Építő Zrt. és a Portfolio által közösen alapított "Év Építőipari Személyisége" díj nyertesét. A díjat 2023-ban Wolf András, a Market Építő Zrt. műszaki igazgatója, műszaki vezérigazgató-helyettese kapta.

A Portfolio ötödik építőiparral foglalkozó konferenciáján hirdettük ki az "Év Építőipari Személyisége" díj nyertesét. A szakma jelentős képviselőinek, a munkájuknak az elismerése, az iparág egyik elmaradhatatlan feladata évről évre, különösen akkor, amikor ennyi bizonytalanság és egyben változás övezi az építőipart.

A díjátadó előtt egy hattagú szakmai zsűri döntött a díjazott személyéről:

Koji László, ÉVOSZ elnök

Kreinbacher József, a Metál Hungária Holding Zrt. alapítója (2019-es "Év Építőipari Személyisége" díj nyertese)

Scheer Sándor, Market Építő Zrt. vezérigazgató

dr. habil. Stocker György docens, tanszékvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Bán Zoltán Portfolio vezérigazgató

Ditróy Gergely, Portfolio üzletfejlesztési igazgató

A zsűri döntése alapján, "Az Év Építőipari Személyisége" díjat Wolf András, a Market Építő Zrt. műszaki igazgatója, műszaki vezérigazgató-helyettese kapta.

Hosszú út vezetett idáig, pár héttel ezelőtt volt a 20. évfordulóm a Market Zrt-nél. Köszönöm szépen a csapatomnak, az egész cégnek, a családomnak és mindazoknak, akik segítették a munkámat.

- mondta el a díjátadón Wolf András.

Építőipar 2023 konferencia, Wolf András, forrás: Kaiser Ákos/Portfolio

A 2023-as év "Építőipari Személyisége"

Wolf András 2000-ben építőmérnökként szerzett diplomát a győri Széchenyi István Műszaki Főiskolán, majd munkahelyi mérnökként és építésvezetőként kezdte el pályafutását. András 20 éve erősíti a Market Építő Zrt. műszaki-kivitelezői csapatát, 2003-tól építésvezetőként, majd mindössze 5 után már műszaki igazgatóként menedzselte és jelenleg is menedzseli a legkomplexebb projekteket. 2023. januártól műszaki vezérigazgató-helyettes pozícióba lépett elő a vállalatnál. Szakmai pályafutása legkiemelkedőbb projektjei közé tartozik a BudaPart irodaház projektek, a Telekom és T-Systems székház, a CEU Közép-európai Egyetem, a MOME Campus – I. üteme, az Árkád bevásárlóközpont (Budapest, Szeged), a Mercedes gyár (Kecskemét), az Oxygen Wellness, vagy a Lánchíd-19 Hotel. Ezeken túl, András műszaki irányítása alatt valósult meg a MOL Campus kivitelezése, melyhez a magas szakmai tudás mellett a szakembert jellemző felelősségre, szorgalomra, hatékony együttműködésre való törekvésre is szükség volt. Wolf András az elmúlt 20 évben 38 sikeres projekt irányítását tudhatja maga mögött. Elhivatottságában és munkája minőségében is minden ponton megmutatkozik, hogy az építőipar számára valódi szenvedély.

Gratulálunk a győztesnek! Jövőre folytatjuk.

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos/Portfolio