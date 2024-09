Bevásárlóközpontok: van remény új fejlesztésre vagy marad a megújulás?

Az ingatlanpiac fehér hollójának is nevezhetjük a hazai bevásárlóközpont-fejlesztéseket, a szabályozások miatt nem véletlen, hogy alig valósult meg új retail fejlesztés az elmúlt 10 évben. Felújítások, ráncfelvarrások, újratervezések vannak, de kérdéses, hogy milyen kilátások mentén képzeli el a szakma a bevásárlóközpontok piacát. Kell-e egyáltalán új retail egység az országnak? Hogyan hatnak a vásárlói szokások változásai a piacra, a fejlesztőkre és ingatlantulajdonosokra? Lesz-e még új pláza Magyarországon? Ezekről is szó volt a 20. Property Investment Forumon.

A retail piac jövőjéről kérdezte a kerekasztal-beszélgetés résztvevőit Simon Tamás, az Indotek Group ingatlan bérbeadásért felelős igazgatója. A témák között volt a fogyasztás visszaszorulása, a jó retail fejlesztések feltétele, illetve az is, hogy egy-két bevásárlóközpont-fejlesztésre még lehet tér, illetve több retail park létesítésére is. Kérdésként előkerült az is, hogy új kereskedőket, márkákat be lehet-e vonzani Magyarországra.

Cseresnyési Ádám, az ECE Projektmanagement Budapest bérbeadási igazgatója elsőként arról beszélt, hogy fejlesztésekben nincs újdonság, a vásárlók viszont visszatértek, a bérlők felkészültebbek a bérleti tárgyalások során, és összességében jobb időszakra számítanak a jövőt illetően. A bérlők tekintetében az látható, hogy a nagy nemzetközi márkáknak az erejükből fakadóan is van lehetőségük, hogy extrákat belefoglaltassanak a szerződésekbe - tette hozzá.

Karácsonyi András, a Westend Üzemeltető B2B üzletág vezetője szerint a vásárlói potenciál és a bérlők fizetőképessége elengedhetetlen az adott (ingatlanpiaci retail) eszköz értékének megtartásához. A bérlők sokszor olyan extra kedvezményeket tárgyalnak bele a szerződésekbe, amely kihat az eszközök árazására, ez a tulajdonosoknak és befektetőknek is fejtörést okozhat a jelenlegi piaci bizonytalanságban.

A fogyasztás visszaszorulása megállt, nem növekszik, összességében stagnálást lehet látni

- mondta el Karácsonyi András.

Dr. Szilágyi Melinda, Head of Operations Hungary and Slovakia, Multi Hungary Management a közép-európai piacról elmondta, hogy Pozsony esetében a túlépítéssel kell megküzdeni, miközben a vásárlói potenciál ugyanaz, mint Magyarországon.

Kép forrása: Mudra László/Portfolio

Van lehetőség újat fejleszteni? Hogy állnak a felújítások?

Budapesten van még egy-két olyan lokáció, ahol elférhet egy retail fejlesztés, viszont vidéken már kevésbé, mert a vásárlóerő is gyengébb. A Covid megmutatta, hogy a jó lokációban lévő házak esetében nem volt drasztikus üresedés - válaszolt Cseresnyési Ádám. A meglévő bevásárlóközpontoknál szintén van egy-egy lokáció, ahol a meglévő épület bővítése indokolt lehet, mi ezt Debrecenben látjuk - tette hozzá.

Ha nem fejlesztési, hanem üzemeltetési oldalról nézzük az értékteremtés kérdését, akkor a megtérülés ugyanúgy kulcskérdés. Egy bevásárlóközpont tulajdonosa azért újítja fel a házát, mert meg akarja tartani a bérlőit, a vásárlókat, ehhez szükségesek a fejlesztések - mondta el Dr. Szilágyi Melinda. Arra a kérdésre, hogy új kereskedőket, márkákat be lehet-e vonzani Magyarországra a szakértő elmondta, hogy lenne erre lehetőség, de a nagyon jó lokációban lévő házakban már hely sem lenne számukra.

Karácsonyi András erre a kérdésre reagálva elmondta, hogy a külföldi neves márkák nagyon sok tényezőt sorra vesznek, amikor új piacról döntenek, és ezekre egy háztulajdonos nem mindig van hatással.

Címlapkép forrása: Portfolio