Földindulást okoz az Otthon Start a lakossági hitelpiacon, az utórengéseket jövőre is megérezzük

Mennyire érzékelhető már most az Otthon Start okozta földindulás a Raiffeisennél?
Rajna Gábor: Gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, hogy bejelentették a programot, rengeteg ügyfél érdeklődik minden létező csatornán, legyen szó bankfiókról, call centerről, digitális csatornákról, illetve értékesítési partnerekről. Eleinte nem volt könnyű dolgunk, mert a bejelentést követően még csak tervekről beszélhettünk. Az augusztusi folyósításainkon és beérkezett igényeinken ugyanakkor már meglátszott, hogy sokan halasztották el az adásvételt az új támogatásra várva. Földrajzilag a megyeszékhelyek, a nagyvárosok és Budapest generálta a legnagyobb érdeklődést, ami összességében a szokásos többszöröse volt.
Hatalmas emelkedésre készülhetünk tehát, de vajon mennyiben lehet drámai hatással a program kedvező feltételrendszere a lakossági piaci hitelezésre, és milyen átfogó hatással számolhatunk?
RG: Azt gondolom, hogy két komponens lesz domináns. Az egyik, hogy a teljes piac növekedni fog, melyből az Otthon Start részaránya valahol 30 és 50% között lesz. Ehhez hozzáadódik, hogy amennyiben nagyobb összegre van szükség, akkor a termék kombinálható más támogatott vagy piaci hitelekkel. Tehát a program nem fogja teljesen kiszorítani a klasszikus piaci feltételű hiteleket, de érthetően mindenki, aki tudja, a kedvezőbb kamatozású konstrukciót szeretné igénybe venni.
Érdekes, hogy a nyári fesztiválokon megszólaltatott fiatalok közül sokan tették szóvá, hogy ez egy jó dolog, de hozzátették, hogy ők nem feltétlenül eladósodni szeretnének, hanem inkább jól keresni és nyugodtan élni. Mit gondol erről?
RG: A fiatalok természetesen szeretnek és szeretnének a pillanatnak élni, de emellett sokan közülük nagyon tudatosan gondolkodnak. Ebben nagy szerepük van a szülőknek, egyrészt a gondolkodásmód kialakulásában, másrészt abból a szempontból is, hogy anyagilag, akár adóstársként vagy a szükséges önerővel támogatják őket.
Még a fiatal korosztályoknál maradva, további szűk keresztmetszet, hogy a pályakezdők átlagkeresete nem feltétlenül elég az 50 milliós maximum hitelösszeg törlesztőrészleteinek fizetésére. Milyen konkrét lehetőségek állnak a fiatalok rendelkezésére a lakásvásárláshoz?
RG: Ahogy említettem, a szülők segíthetnek önerővel vagy adóstársként a törlesztőrészlethez szükséges jövedelem biztosításával. Emellett továbbra is rendelkezésre áll a babaváró hitel vagy a CSOK. Aki ügyesen rakja össze a különböző lehetőségeket, nagyon kedvező összköltséget tud kialakítani. A kedvező kamat mellett az Otthon Start lehetővé teszi, hogy a fiataloknak nagyobb mozgásterük legyen az első lakásvásárlásban, ami tulajdonképpen a program deklarált célja is.
Itt jöhet be a szakértelem szerepe.
RG: Így van, mindenképp fel fog értékelődni a tanácsadás minősége, szükség lesz ugyanis olyan szakember bevonására, aki segít megtalálni a jó kombinációkat a viszonylag sok rendelkezésre álló termékből, és a teljes finanszírozási költséget a legalacsonyabban tudja tartani. Szerintem ez lesz az egyik dimenziója a versenynek az elkövetkező hónapokban.
Mi kell még ahhoz, hogy egy bank a legtöbbet kihozza egy ilyen intenzív időszakból?
RG: Az erős tanácsadói háttéren túl az átfutási idő lesz a másik kulcstényező. Egy gyors hiteldöntés vagy folyósítás segíthet az ügyfélnek abban, hogy ne maradjon le egy jó vételről és nyugodtabban tárgyalhasson. Természetesen megjelentek három százalék alatti ajánlatok is, de összességében nem gondolom, hogy kizárólag a 10 vagy 20 bázispont fog dönteni, hogy egy ügyfél végül honnan választ forrást, hiszen maga a három százalék már önmagában historikusan alacsony kamatszint. A fő kérdés inkább az lesz, hogy tud-e egy igénylő élni a kedvező kamatokkal, vagy magasabb kamatok mellett lesz kénytelen a finanszírozást megoldani.
Durván fél évvel ezelőtt lapunknak úgy becsülte, hogy az idén az új lakossági hitelfolyósítások 7-10 százalékos növekedést produkálhatnak. Hogyan változtak ezek a várakozások?
RG: Az első nyolc hónap elkülönül az év hátralévő részétől, de már ez az időszak is lényegesen magasabb dinamikát mutatott a korábbi becslésemnél. Szeptember izgalmas lesz, mert még viszonylag kevesen fognak eljutni a folyósításig, de a részben elhalasztott augusztusi kereslet megjelenik majd a piacon. Az utolsó negyedévben az idei bővülési ütem könnyen további 15-20 százalékkal nőhet az új folyósításokban, ami a fennálló hitelállományban is meg fog mutatkozni. Teljes mértékben jövőre látszik majd a program hatása, nem mindenki talál ugyanis megfelelő ingatlant, vagy tud pontot tenni az alkufolyamatra már az idei évben.
Milyen szerep juthat a hitelközvetítőknek egy ilyen turbulens időszakban?
A hitelközvetítők fontos szereplői az értékláncnak. Tapasztalataink szerint ők is értékelik a Raiffeisen Bank kollégáinak szakértelmét, a bank gyors és precíz válaszait, különösen egy ilyen periódusban, amikor hirtelen jelentősen megugrik az ügyfélforgalom.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
