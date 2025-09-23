Fordulóponton a magyar ingatlanpiac

Steinberg előadásában kiemelte, hogy szűkül a befektetési piac, Európa-szerte 50%-kal csökkentek a tranzakciószámok ahogy a befektetők óvatosabbá váltak. A helyi piacok a legerősebbek, ez igaz mind a brit piacra, illetve Németországra is.
Ennek mintájára szükséges lenne itthon az ingatlanpiaci szereplőknek megteremteni a lehetőségeket, hiszen
nem lesz külső segítség, ami megoldja a problémákat, azokat nekünk kell megteremteni.
- tette hozzá Steinberg.
Hangsúlyozta, hogy közös erőfeszítésre van szükség a szektor fejlődéséhez, és bizakodását fejezte ki, hogy a következő időszak sikeres lesz a magyar ingatlanpiac számára.
Magyarország is jelentős szereplő lehet idén a régió befektetési piacán
Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója elmondta, hogy bár áprilisban kissé visszafogták magukat a befektetők, azóta újra élénkülés tapasztalható az ingatlanbefektetési piacon. Spanyolország, Olaszország és Portugália dinamikusabban növekednek.
Várakozása szerint a közép-európai régió befektetési piaca idén várhatóan 12 milliárd eurós forgalmat produkál majd, ennek harmadát Csehország adja 4 milliárd euróval, másik harmadát Lengyelország és Románia 4,5 milliárd feletti volumennel. A maradék harmadban Magyarország is jelentős szereplő lehet, az év végéig akár 800 millió eurós forgalmat is elérhet.
Minden országban határozottan erősödik a belföldi befektetők szerepe
- emelte ki Borbély. Magyarországon különösen magas, 55% körüli a hazai tőke aránya.
Steinberghez hasonlóan Borbély is optimista a jövőt illetően.
A várakozások szerint a következő években felzárkózhatunk a nyugat-európai növekedési ütemhez, sőt akár meg is előzhetjük azt.
- tette hozzá.
Mikor válik a magyar piac újra ingatlanbefektetési paradicsommá?
A hazai ingatlanpiaci befektetések élénkülést mutatnak, de még nem beszélhetünk egyértelmű trendfordulóról - a Portfolio Property Investment Forum vezetői panelbeszélgetésének résztvevői eben mind egyetértettek. A szakemberek szerint a magyar piac szerkezete jelentősen átalakult, a külföldi befektetők helyett ma már a hazai ingatlanalapok dominálnak, amelyek hosszú távú stratégiával vásárolnak. A külföldi intézményi befektetők visszatéréséhez az országkockázat csökkenésére és stabil makrogazdasági környezetre lenne szükség. A befektetési célpontok tekintetében megoszlanak a vélemények: egyesek a szállodaipart favorizálják Budapest erősödő turisztikai pozíciója miatt, ahol már 120 eurós átlagáron értékesítik a szobákat, míg mások az A+ kategóriás irodaházakban látnak potenciált.
Dr. Ódor Dániel MRICS, a Taylor Wessing partnere kédésében rögtön a vélt vagy valós trendfordulóról kérdezte a résztvevőket. Mi állhat a hátterében, hihetünk-e a javuló számoknak?
Gárdai János, a Futureal Development és Shared Services Partnership vezérigazgatója, valamint Group Asset Management igazgatója szerint pozitívak a kilátások, továbbra is vannak olyan ingatlanbefektetések, amelyek kedvezőtlenebb környezetben is jól működhetnek, igaz, ehhez lehet, hogy a befektetési portfóliókat újra kell gondolni.
Gereben Mátyás MRICS, a CPI Hungary országmenedzsere szerint korántsincs válságról szó, azonban az optimista jövőképet is érdemes árnyalni, annak ellenére, hogy az ingatlanbefektetés piac a tavalyihoz képest nőtt. Ebben döntő szerepe van az alacsony bázisnak.
Kibédi Varga Lóránt MRICS, a CBRE Hungary Managing Directora szerint, ugyan vannak olyan rövidtávú tendenciák, amelyek bizakodásra adhatnak okot, de, vannak mélyebb rétegek is, mint a demográfia, amelyek jócskán árnyaljék a képet. Magyarországon egy év alatt 40-50 ezer fővel csökken a lakosság. Ez hosszú távon a gazdasági teljesítménnyel is összefügg, amely értelemszerűen az ingatlanszektorra is kihatással lesz.
Mazsaroff Kata, a Colliers ügyvezető igazgatója egyetértett abban, hogy a számok valóban jobban mutatnak, mint néhány hónapja, azonban most inkább a felhalmozott kereslet csapódik le a piacon, nem új szereplők léptek be. Másfél milliárd eurónyi tranzakciós volumen elérése után lehet csak érdemben erősebb, tartósabb, fenntarthatóbb fellendülésről beszélni.
Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója szerint is nagyon rövid idő telet el, hogy pozitív tendenciát lehessen megfogalmazni. Látszik, hogy nagyon alacsonyak a bázisok, ezért könnyű nagy növekedést elérni. A régió fővárosait járva úgy tűnik, hogy van még hová fejlődni.
Címlapkép forrása: Portfolio
