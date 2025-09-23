  • Megjelenítés
FONTOS Az életével játszik, aki elhízott: ijesztő számok érkeztek
Pozitív spirálba került ez a vidéki magyar nagyváros: rengetegen költöznek most ide
Ingatlan

Pozitív spirálba került ez a vidéki magyar nagyváros: rengetegen költöznek most ide

Portfolio
Debrecen gazdasági fejlődése új dimenzióba lépett: a Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencia „Új lehetőségek kapujában” című panelbeszélgetésén szakértők mutatták be, hogyan válik a város az ország egyik legvonzóbb vidéki befektetési célpontjává. Az elmúlt tíz évben több mint 12 milliárd eurónyi tőke érkezett Debrecenbe, a következő évtizedben pedig szintugrás várható a GDP-ben. A BMW-beruházás, a nemzetközi repülőtér, a szállodai kapacitás bővülése és az ipari parkok fejlesztése mind azt jelzik: a város jó ritmusban halad. A lakáspiac és az irodafejlesztések még érési fázisban vannak, de az Otthon Start program és a munkahelyteremtés már most érezhetően fűtik a keresletet. A panelbeszélgetés tanúsága szerint Debrecen nemcsak gazdasági, hanem ingatlanpiaci értelemben is új korszakba lépett.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A „Új lehetőségek kapujában” című panelbeszélgetés Debrecen gazdasági fejlődésének ingatlanpiacra gyakorolt hatásait vizsgálta, kiemelve azokat a befektetési és fejlesztési lehetőségeket, amelyek a várost az ország egyik legvonzóbb vidéki célpontjává teszik.

Mint megtudtuk, több mint 12 milliárd euró érkezett a városba az elmúlt 10 évben. Léptékváltás van jelen pillanatban, szintugrás, nem pusztán növekedés, 2020 és 30 között elképesztő mértékben megnő a város GDP-je – kezdte a beszélgetést a moderátor, Pécskay Zoltán, EDC Debrecen ügyvezetője.

Az új szereplők befogadásának a generátora a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. volt, a covid alatt zajlottak a nagy szereplőkkel a tárgyalások - mondta el Marossy Virág, ügyvezető igazgató. A működés az elsődleges feladatuk, de a stratégiai törekvéseket is ők valósítják meg.

Nem ritkán vállalt a város hatalmas kockázatot, mikor még nem tudtuk, hogy a szolgáltató szektor vagy a gyártás lesz a meghatározó, több irányba is elindultunk.

A BMW bejelentése után azonban ez eldőlt az irány.

_BRL6917
Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. volt ügyvezető igazgatója a Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencián 2025. szeptember 23-án.

Jellemzően nyugat-európai gyártók, nyomdaipar, gépipar van jelen a Nyugati Ipari Parkban – tudtuk meg Nyitrai Zsolttól, a XANGA Investment & Development Group kockázatkezelési igazgatójától. A nemzetközi repülőtér is vonzó eleme volt a beruházásoknak. Magántőkéből fejlesztettek ipari parkot, és a konkurencia megjelenése miatt kezdtek diverzifikációba.

Mostanra Debrecen egy olyan pozitív spirálba került, amelyikben, ha az egyik szereplő lép egyet, akkor az a többieknek is egy jó lehetőség – mondta el Szabó Sándor, Szinorg Universal Zrt. általános vezérigazgató-helyettese, majd hozzátette,

jó ritmusban van most a város.

Szerencsés helyzetben vannak a fejlesztők, hiszen a Vagyonkezelő döntései nyomán lehetőséghez jutnak Krizsán Gábor, a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatója szerint. Utat ad a fejlesztéseknek, ami elengedhetetlen a fejlődéshez. Ugyanakkor debreceni irodapiacnak a nagy léptékű fejlesztésekhez még meg kell érnie, lesz még rá igény, de nem akkora léptékben kell gondolkozni, mint például Budapesten.

A szállodák Debrecenben is hasítanak

A szállodai szobakapacitás 50 százalékot emelkedett az elmúlt 5 évben, ennek fele friss építésű vagy frissen felújított. 2022-ben a Mercure belépett a helyi piacra, majd a Hilton és az Ibis is megjelent – ami annak volt az előfeltétele, hogy minőségi szállás is legyen a városban. Szabó Sándor cége alapos piackutatás után lépett a szállodapiacra, miután hamar felismerték, hogy nagy igény lesz erre a típusú szolgáltatásra:

Ezek nélkül a szálláshelyek nélkül ma nem tartana itt ez a város

A vendégek 80-90 százaléka külföldi, és jellemzően hétköznap használják a szállodákat, nagy kérdés még, hogy a hétvégékkel mit kezdenek.

_BRL6883
Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. ügyvezető igazgatója, Nyitrai Zsolt, a XANGA Investment & Development Group kockázatkezelési igazgatója Szabó Sándor, Szinorg Universal Zrt. általános vezérigazgató-helyettese, Krizsán Gábor, a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatója és Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője a a Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencián.

Lakni is kell valahol

A 20 ezer új munkahely lett bejelentve évekkel ezelőtt, amiből mostanra 9 ezer lett betöltve, de ezeknek az embereknek valahol lakni kell. A fejlesztések erősítik a város megtartó, bevonzó hatását is, ennek ellenére 2014 és 2024 között alig valamivel több mint 5 ezer új lakás épült. Az árak alakulása tükrözi a kereslet élénkülését, mind a lakás, mint az albérletek terén.

Krizsán Gábor cége már épített lakást és tervben is van, de nem csak Debrecenről kell itt beszélni, hanem a pálya mellett fekvő kisebb településekben is gondolkodnak, ahonnan 15-20 perc alatt elérhető a város. Az Otthon Start program pedig tovább fűti a piacot, ez már most érezhető. A Szinorg is részt vett már korábban ilyen jellegű a fejlesztésekben, és most ismét fókuszba került. Ám a bérleti célú építés helyett most inkább az értékesítésre mennek rá.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
_BRL6989
Ingatlan
Property Investment Forum – Funkcióváltás, örökség és energiahatékonyság a fókuszban
Pénzcentrum
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility