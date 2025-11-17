Lázár János hajthatatlan: már két céggel harcol a miniszter

A nyilatkozat két előzménye közül az egyik az a törvénymódosítási terv, amellyel Lázár ki tudna zárni a közbeszerzésekből minden olyan vállalatot, amely bizonyos feltételeknek nem felel meg. Az osztrák gyökerű Strabag a benyújtott dokumentumban nincs nevesítve, de a miniszter a vállalattal való elharapódzó vita kapcsán jelentette be, hogy tervez ilyen módosítást.

A miniszter egy Facebook-videóban az ülés után úgy fogalmazott: „A Strabag marad, mások is maradnak, csak be kell tartani a játékszabályokat. A legfontosabb játékszabály, hogy aki a magyar államnak szolgáltat, annak kiváló műszaki tartalommal, megfizethető áron kell szolgáltatnia”.

A „Lex Strabag” eltiltaná a közbeszerzési eljárásban való indulástól azokat a gazdasági szereplőket, amelyek az elmúlt öt évben uniós értékhatárt elérő állami építési beruházásban közbeszerzési vagy koncessziós szerződésüket súlyosan megszegték, és ugyanez vonatkozik az ilyen cégek kapcsolt vállalkozásaira is.

Most egyszerre harcolunk a Strabaggal és egyszerre harcolunk a magyar V-Híddal

– mondta Lázár. "Egyikkel azért, mert az M30-as autópályát elrontotta, nem volt hajlandó határidőre kijavítani, a magyar V-Híddal pedig azért, mert nem akarják elfogadni, hogy 10%-nál többet nem kereshetnek."

A Mészáros csoport építőipari cége, a Budapest-Belgrád vasútvonalon is dolgozó V-Híd októberben megtámadta az Építési és Közlekedési Minisztérium tenderét, amellyel a Gubacsi vasúti híd és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezéséhez kerestek vállalkozót. A V-Híd többek között a 10%-ban maximalizált nyereséghányadot kifogásolta beadványában, amelyet a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasított.

