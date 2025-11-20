Új gyógyszergyárat adott át az Egis Budapesten

112 éves történetének egyik legnagyobb volumenű hatóanyaggyártási beruházását adta át Budapesten az Egis Gyógyszergyár Zrt. Az új, saját forrásból finanszírozott, 30 milliárd forint értékű üzem egy globálisan piacvezető gyógyszer hatóanyagát fogja előállítani, számos technológiai újdonsággal – közölte a társaság.

Az utóbbi évtizedekben Európában általános gyógyszeripari trendként jelent meg a hatóanyaggyártás visszaszorulása, az Egis azonban megújította ez irányú tevékenységét több lépcsőben az elmúlt 12 év során.

A mostani, 30 milliárd forint értékű kőbányai barnamezős beruházás különlegessége, hogy

nemrég adták át annak normandiai „ikerüzemét”.

A két, technológiailag azonos létesítmény a franciaországi székhelyű gyógyszeripari vállalat, a Servier Csoport vénás megbetegedésekre ajánlott gyógyszerének hatóanyagát állítja elő, így a két üzem együtt biztosítja a szükséges gyártási kapacitást.

Az üzemeknek köszönhetően megduplázódik a szóban forgó hatóanyag gyártási volumene, és kisebb környezeti terhelés mellett, hatékonyabban tehetnek eleget a növekvő betegigények által támasztott keresletnek.

A négy év alatt megvalósult projekt során egy modern, több technológiai szintű gyártóüzem épült. A vállalat idén nyáron jelentette be azt is, hogy

több mint 14 milliárd forint értékű fejlesztéssel tovább korszerűsíti körmendi telephelyét,

ahol 2018 óta csaknem 29 milliárd forintnyi, munkahelyeket is teremtő beruházás valósult meg állami támogatással.

Címlapkép forrása: Egis