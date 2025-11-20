Miközben folyamatosan szivárognak a hírek nyugati portálokon arról, hogy Donald Trump elnök csapata és Oroszország Ukrajna számára kifejezetten kedvezőtlen békét akar ráerőltetni a megtámadott országra, az MK.ru óvatosságra int: szerintük egyelőre senki nem látta még az állítólagos béketerveket és rengeteg víz lefolyik még a Dunán, mielőtt a végleges változat elkészül.

A napokban kiderült, hogy Oroszország és az Egyesült Államok titokban folyamatosan tárgyalnak egy ukrajnai békéről – eddigi, sajtóban megjelent szivárogtatások szerint egy Ukrajna számára kifejezetten kedvezőtlen béke születne:

Az MK.ru azt írja: korai lenne még bármit reagálni az állítólagos béketervekre, hiszen

ezeket még senki nem látta.

Az orosz lap elemzői úgy gondolják, az eddigi szivárogtatások ellentmondanak egymásnak: van, amelyik a Krím elismeréséről, van, amelyik a Donbasz kiürítéséről, van, amelyik a térség oroszoknak való „bérbeadásáról” ír. Van, aki arról ír, hogy Zelenszkij elnök hamarosan meg is kapja a dokumentumokat Trump tábornokaitól, van, amelyik szerint a fegyverszállítmányok ellenőrzésére megy katonai delegáció Ukrajnába.

Ez az egész csak tippelgetés. És ez így is marad, amíg meg nem jelennek a hivatalos dokumentumok”

– írja az orosz lap.

Megállapítják ugyanakkor: szerintük az USA végül elfogadta azt, hogy „a nácikat” (Ukrajna vezetésére rendszeresen így hivatkoznak egyes orosz portálok) nincs értelme tovább támogatni. Mindemellett viszont hangsúlyozzák: az újabb béketerv épp egy olyan pillanatban került elő, amikor Ukrajna rosszul áll a fronton és az ukrán vezetést súlyos korrupciós ügy veszélyezteti – felmerül a gyanú, hogy Washington csak időt akar húzni.

Végső gondolatában az orosz lap óvatosságra és türelemre inti az olvasóit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images