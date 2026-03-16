Vége a régi időknek: aki ezeket nem lépi meg, az óriásit bukhat a jövőben az ingatlanpiacon

Az ingatlanszektorban tapasztalható trendforduló azonnali cselekvést követel a piaci szereplőktől. A Boston Consulting Group (BCG) friss elemzése négy kulcslépést azonosít, amelyeket az iparági vezetőknek a következő két-három évben meg kell tenniük, ha nem akarnak lemaradni a versenyben. Ezekre a lépésekre azért van szükség a tanácsadócég szerint, mert alapjaiban alakul át az orrunk előtt az ingatlanpiac: a siker kulcsa már nem a tőkeerő és az olcsó finanszírozás lesz, hanem az operatív hatékonyság.

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

A tanácsadócég várakozása szerint négy meghatározó trend formálja éppen át az ágazatot:

Az egyes, különálló ingatlaneszközöket felváltják az üzleti ökoszisztémák. Ezekben az épületek már egy tágabb szolgáltatási hálózat részeként működnek. Az építőipar iparosodása gyökeresen átalakítja az értékláncot. Ennek motorja az előregyártás és a moduláris technológiák rohamos terjedése, és ez lehet az olyan sokszor tárgyalt, mégis annyira hiányzó megfizethető lakhatás egyik pillére. A létesítménygazdálkodás (facility management) pusztán költségelem helyett értékteremtő funkcióvá lép elő. A mesterséges intelligencia megjelenését is érdemes kiemelni, amely az ágazat minden szintjén felgyorsítja az adatvezérelt és teljesítményalapú döntéshozatalt.

Az elemzők szerint a jövőben azok a vállalatok tudnak majd versenyelőnyre szert tenni, amelyek ennek az új piaci valóságnak megfelelő stratégiákat alkalmazzák: a régi portfóliókhoz és az elavult üzleti modellekhez való ragaszkodás pedig lemaradással járhat.

Az ingatlanszektorban a siker nemrég még a tőkepiacokon dőlt el. Sokáig azok a szereplők számítottak sikeresnek, akik erős mérleggel és fegyelmezett finanszírozással rendelkeztek, és ráadásul még kellő türelmük is volt ahhoz, hogy átvészeljék a piaci volatilitást. Jókor vásároltak, olcsón vontak be forrást, ügyesen lovagolták meg a gazdasági és iparági ciklusokat, valamint hatékonyan kezelték a kockázatokat.

Ez a megközelítés a BCG szerint azonban már a múlté.

Az ingatlanpiac eszközallokációs üzletágból egyre inkább operatív teljesítményre épülő iparággá alakul.

A mesterséges intelligencia elterjedése, az innovációs és adatközpontok növekedése, valamint a márkázott lakóingatlan-projektek iránti kereslet új kihívások elé állítja az ágazatot. Ehhez társul a megfizethető lakhatás biztosításának igénye, illetve a dekarbonizációs nyomás is. Mindez egyaránt arra kényszeríti az ingatlanpiaci szereplőket, hogy a passzív tulajdonlásról áttérjenek az aktív eszközkezelésre, a tudatosabb tervezésre, az átgondolt üzemeltetésre és a dinamikus portfóliókezelésre.

A következő ciklus nyertesei nem egyszerűen azok lesznek, akik a legjobban időzítenek, és a legalacsonyabb tőkeköltséggel dolgoznak: a jövőben a leghatékonyabb üzemeltetők viszik majd a prímet. Ők azok, akik az épületeket folyamatosan jól teljesítő, rugalmas platformokká tudják alakítani, amelyek

GAZDASÁGI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTBÓL IS MEGÁLLJÁK A HELYÜKET.

Fókuszban az ökoszisztémák

A hagyományos, önálló ingatlanokról az úgynevezett ökoszisztémákra tolódik át a hangsúly. Ezek olyan jól megközelíthető városi környezetek, amelyek zökkenőmentesen integrálják a lakó-, a kereskedelmi és a szolgáltatási funkciókat. Az átalakulás mind az irodai, mind a lakóingatlan-szegmensben egyértelműen érzékelhető, és alapjaiban változtatja meg az ágazat szereplőinek mozgásterét. Ezek az ökoszisztémák ötvözik a lakó- és kereskedelmi funkciókat, ráadásul mindezt erős közlekedési infrastruktúra támogatja. Ezeknek a negyedeknek a meghatározó, vonzerőt jelentő pillérei jellemzően az egyetemek, a kórházak, a szórakoztatóközpontok, valamint a technológiai és life science vállalatok. A változás mögött az a felismerés áll, hogy a tudásalapú munka, a tudományos eredmények üzleti hasznosítása és a városi mobilitási trendek egyaránt a sűrűn beépített, interakciókra ösztönző, jól megközelíthető helyszíneket értékelik fel.

Ugyanez a logika vonatkozik az adatközpontokra is, amelyeket egyre gyakrabban kereskedelmi és lakóingatlanok közelébe telepítik, mert a felhasználókhoz való közelség segít áthidalni az energiaellátási és hálózati korlátokat, és biztosítja a gyors adatátvitelt is. Erre jó példák lehetnek a márkázott lakóingatlan-projektek, amelyeket olyan luxusmárkákkal együttműködve fejlesztenek, mint a Four Seasons, az Armani, a Bulgari vagy a Lamborghini – a márka identitását építik bele az épületek építészetébe, belső tereibe és a szolgáltatásokba. Ezek az ingatlanok sokkal gyorsabban kelnek el a piacon, bérleti díjuk 20-30 százalékkal meghaladja a nem márkázott ingatlanoknál megszokottat,

a hozamfelár pedig akár a duplája is lehet.

Daruk a hannoveri Kronsrode fejlesztési területen. Ez észak-Németország egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztése, 3500 új lakóegység épül. Forrás: Getty Images, fotó: Julian Stratenschulte/dpa.

Megfizethető lakhatás

A megfizethető lakások kínálata világszerte tartósan elmarad a szükségletektől, mert ez a szegmens általában alacsony hozamú, ezért a magánfejlesztők gyakran csak nagyobb projektek „kötelező” részeként valósítják meg. Emiatt a tervezés, kivitelezés és üzemeltetés ritkán van kifejezetten a megfizethetőségre optimalizálva, így a költségek és az átfutási idők is kedvezőtlenek.

Az elemzés szerint ennek fellendítéséhez négy területen kell beavatkozni:

a telkek elérhetőségén, a fejlesztési költségeken, a bérlakáspiac stabilitásán és a finanszírozás területén.

Ezek közül kiemelten fontos a tervezési és mérnöki folyamatok javítása. A megoldás alapja a valós igényekre épülő alapkoncepció, a szabványosított, ismételhető (akár moduláris, előregyártott) megoldások alkalmazása és egy olyan szabályozási keret, amely ösztönzi a beruházásokat; Németországban például a „Bau-Turbo” és a tervezett „E-típusú” keretrendszer a rugalmasabb előírások irányába mutat. A tanulság: alacsony marzsú, társadalmilag fontos piacokon azok kerülnek előnybe, akik a teljes értékláncot képesek újraszervezni.

Moduláris ház a kanadai Pro-Fab gyártóüzemében. Forrás: Getty Images

Facility management, azaz létesítménygazdálkodás

A létesítménygazdálkodás szerepe felértékelődik: a korábban háttérfeladatként, gyakran a legolcsóbb ajánlattevőnek kiszervezett működés ma már az épületek teljesítményének egyik kulcstényezője. A hagyományos szerződések inkább a kiadások lefaragására ösztönöztek, míg az értékalapú modellek mérhető eredményekhez – például energiahatékonyság, a rendelkezésre állás, illetve a bérlői elégedettség – kötik a díjazást, így a facility management költség helyett stratégiai képességgé válhat. Mivel az épületek jelentős energiafelhasználók, a létesítménygazdálkodás a dekarbonizáció „frontvonala”. Az ESG-elvárások és a tanúsítványok piaci prémiumot is teremthetnek, és a létesítménygazdálkodás az irodák komfortjának és szolgáltatásminőségének biztosításában is kulcsszerepet kap. Azok a szolgáltatók, amelyek professzionalizálják toborzási és képzési folyamataikat, és automatizálják a szolgáltatásaik bizonyos elemeit, jelentős versenyelőnybe kerülhetnek: ők

AZ ÁGAZATRA JELLEMZŐ 4-5 SZÁZALÉKOS MŰKÖDÉSI EREDMÉNYHÁNYADOT AKÁR A DUPLÁJÁRA IS NÖVELHETIK.

Az ingatlantulajdonosok oldalán szintén komoly megtérülés érhető el: az új generációs létesítménygazdálkodási megoldások alkalmazásával 15-30%-os hatékonyságnövekedést is realizálhatnak. AI a barátunk A mesterséges intelligencia egyre mélyebben épül be az ingatlanpiac teljes értékláncába: a beszerzéstől és projektmegvalósítástól kezdve az üzemeltetésen át a hozammenedzsmentig és a tőkeallokációig mára átfogó döntéstámogató rendszerré vált. AI-alapú, adatvezérelt elemzésekkel a beszerzési és szerződéskötési ciklusok 15-35%-kal rövidülhetnek, míg az üzemeltetésben és bevételmenedzsmentben dinamikus árazással, pontosabb kihasználtsági előrejelzésekkel és optimalizált bérlői összetétellel

akár 30%-kal is nőhetnek a bérleti bevételek.

A technológia a helyszínválasztást és megvalósíthatósági elemzéseket is új alapokra helyezi: a döntések már nagy, összekapcsolt adathalmazokra (mobilitás, demográfia, energia, piaci jelzések) támaszkodhatnak, ami 10-30%-kal javíthatja a hosszú távú befektetési megtérülést, és a kilépési, illetve értékesítési stratégiákban is 15-35%-os eredményjavulást hozhat. Az elemzés szerint ugyanakkor a siker kulcsa a megvalósítás: adatminőség felmérése, valós üzleti problémákból kiinduló bevezetés, belső kompetenciaépítés és folyamatos visszacsatolás;

AZ AI AKKOR TEREMT ÉRTÉKET, HA AZ ALAPFOLYAMATOKBA BEÁGYAZVA, JÓ ADATARCHITEKTÚRÁVAL, TISZTA DÖNTÉSI JOGKÖRÖKKEL ÉS ERŐS VEZETŐI ELKÖTELEZŐDÉSSEL

működik.

Munkások napelemet helyeznek fel egy tetőre. Forrás: Getty Images.

A ráadás: fenntarthatóság

A fenntarthatóság mára az ingatlanszektor egyik legfontosabb pénzügyi tényezőjévé vált. Karbonsemlegességi terv nélküli ingatlanok egyre gyakrabban 10-15%-os „barna diszkonttal” cserélnek gazdát, és a klímateljesítményt a hitelezők is beárazzák. Becslések szerint 2030-ra akár 2000 milliárd dollárnyi ingatlanvagyon is eladhatatlanná válhat, ha nem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak;

A ZÖLD MINŐSÍTÉSŰ ÉPÜLETEKNÉL JELLEMZŐEN 25-31 BÁZISPONTTAL ALACSONYABB A HITELKAMAT,

miközben a klímakockázatnak kitett területeken a biztosítási díjak akár 30%-kal is emelkedhetnek.

A dekarbonizáció fő terepe az üzemeltetés és a meglévő épületállomány korszerűsítése jobb szigeteléssel, a gépészet modernizációjával, intelligens világítással, hogy csak néhány példát említsünk. Új épületeknél az energiatudatos tervezés, illetve a helyben elérhető megújuló források és újrahasznosítható anyagok használata a kulcs. Kihívást jelent a cement, acél és alumínium magas beágyazott karbonlábnyoma és a drága, de nehezen skálázható zöld alternatívák, ezért versenyelőnyt jelenthet a beszállítók korai bevonása és az összevont beszerzés.

A tőkepiacok is alkalmazkodnak:

a zöld kötvények és fenntarthatósági célokhoz kötött hitelek piaca már évi 500 milliárd dollár feletti,

és az ESG-t a tőkestratégiába beépítő szereplők olcsóbb forráshoz és jobb exit-értékeltséghez juthatnak, miközben a társadalmi pillér – helyi munkahelyek, partnerségek, mérhető felelősségvállalás – a projektek elfogadottságát is javíthatja.

A négy lépés

A fentiek alapján lássuk tehát azokat a lépéseket, amelyekkel a szakma alkalmazkodni tud a megváltozott kihívásokhoz és körülményekhez.

Az első és talán legfontosabb lépés a szervezet átalakítása a platformalapú működés köré. A legtöbb ingatlancég ma még ingatlantípusok vagy földrajzi elhelyezkedés alapján szervezi a tevékenységét. Ezzel szemben az élenjáró vállalatok már integrált platformként kezelik a fejlesztéseiket és a vagyonelemeiket. Olyan csapatokat építenek, amelyek

az akvizíciótól az üzemeltetésig a teljes életciklust felügyelik.

Emellett teljesítményalapú elszámoltathatóságban gondolkodnak, nem pusztán tőkeallokációban.

A második lépés a létesítménygazdálkodás stratégiai szintre emelése. Az üzemeltetést szervesen be kell vonni az alapvető üzleti döntéshozatalba, a beszállítói szerződéseket pedig konkrét teljesítménymutatókhoz kell kötni. Egyúttal be kell fektetni az adatinfrastruktúrába és a szaktudásba is: ezek segítségével

az épületek folyamatosan optimalizálható vagyonelemekké válnak.

Harmadszor, az építési kapacitásokat iparosítani kell. Megismételhető kivitelezési rendszereket kell kiépíteni moduláris építési technológiákkal és előregyártással. A cél nem csupán a gyorsabb kivitelezés: legalább ennyire fontos

az egyenletes minőség, a kiszámítható határidők betartása és a skálázhatóság.

Ez különösen igaz az olyan új ingatlantípusoknál, mint az adatközpontok vagy a megfizethető bérlakások.

Végül a piaci szereplőknek már most

BE KELL FEKTETNIÜK A STABIL ADATALAPOK MEGTEREMTÉSÉBE.

A mesterséges intelligencia csak letisztult adatarchitektúrával, egyértelmű döntési jogkörökkel és üzleti felelősségvállalással teremt valódi értéket. Aki a tökéletes adatokra vár, az gyorsan lemarad a versenytársakhoz képest. A jelszó tehát az, hogy a már rendelkezésre álló, megfelelően működő rendszerekkel azonnal meg kell kezdeni az adatképességek kiépítését.

Az elemzés következtetése szerint az ingatlanpiac jövőjét nem egyetlen technológia vagy ingatlantípus határozza meg, hanem az, hogy

a szereplők képesek-e az épületeiket integrált, teljesítményvezérelt platformként működtetni.

Egyetlen koherens rendszerbe kell összefogni a tőkestratégiát, a fejlesztések megvalósítását, az operatív felkészültséget, a létesítménygazdálkodást, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó képességeket és az ESG-megfelelést.

a tőke önmagában már nem lesz elegendő a sikerhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images