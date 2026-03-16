Vége a régi időknek: aki ezeket nem lépi meg, az óriásit bukhat a jövőben az ingatlanpiacon

A tanácsadócég várakozása szerint négy meghatározó trend formálja éppen át az ágazatot:
- Az egyes, különálló ingatlaneszközöket felváltják az üzleti ökoszisztémák. Ezekben az épületek már egy tágabb szolgáltatási hálózat részeként működnek.
- Az építőipar iparosodása gyökeresen átalakítja az értékláncot. Ennek motorja az előregyártás és a moduláris technológiák rohamos terjedése, és ez lehet az olyan sokszor tárgyalt, mégis annyira hiányzó megfizethető lakhatás egyik pillére.
- A létesítménygazdálkodás (facility management) pusztán költségelem helyett értékteremtő funkcióvá lép elő.
- A mesterséges intelligencia megjelenését is érdemes kiemelni, amely az ágazat minden szintjén felgyorsítja az adatvezérelt és teljesítményalapú döntéshozatalt.
Az elemzők szerint a jövőben azok a vállalatok tudnak majd versenyelőnyre szert tenni, amelyek ennek az új piaci valóságnak megfelelő stratégiákat alkalmazzák: a régi portfóliókhoz és az elavult üzleti modellekhez való ragaszkodás pedig lemaradással járhat.
Az ingatlanszektorban a siker nemrég még a tőkepiacokon dőlt el. Sokáig azok a szereplők számítottak sikeresnek, akik erős mérleggel és fegyelmezett finanszírozással rendelkeztek, és ráadásul még kellő türelmük is volt ahhoz, hogy átvészeljék a piaci volatilitást. Jókor vásároltak, olcsón vontak be forrást, ügyesen lovagolták meg a gazdasági és iparági ciklusokat, valamint hatékonyan kezelték a kockázatokat.
Ez a megközelítés a BCG szerint azonban már a múlté.
Az ingatlanpiac eszközallokációs üzletágból egyre inkább operatív teljesítményre épülő iparággá alakul.
A mesterséges intelligencia elterjedése, az innovációs és adatközpontok növekedése, valamint a márkázott lakóingatlan-projektek iránti kereslet új kihívások elé állítja az ágazatot. Ehhez társul a megfizethető lakhatás biztosításának igénye, illetve a dekarbonizációs nyomás is. Mindez egyaránt arra kényszeríti az ingatlanpiaci szereplőket, hogy a passzív tulajdonlásról áttérjenek az aktív eszközkezelésre, a tudatosabb tervezésre, az átgondolt üzemeltetésre és a dinamikus portfóliókezelésre.
A következő ciklus nyertesei nem egyszerűen azok lesznek, akik a legjobban időzítenek, és a legalacsonyabb tőkeköltséggel dolgoznak: a jövőben a leghatékonyabb üzemeltetők viszik majd a prímet. Ők azok, akik az épületeket folyamatosan jól teljesítő, rugalmas platformokká tudják alakítani, amelyek
GAZDASÁGI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTBÓL IS MEGÁLLJÁK A HELYÜKET.
Fókuszban az ökoszisztémák
A hagyományos, önálló ingatlanokról az úgynevezett ökoszisztémákra tolódik át a hangsúly. Ezek olyan jól megközelíthető városi környezetek, amelyek zökkenőmentesen integrálják a lakó-, a kereskedelmi és a szolgáltatási funkciókat. Az átalakulás mind az irodai, mind a lakóingatlan-szegmensben egyértelműen érzékelhető, és alapjaiban változtatja meg az ágazat szereplőinek mozgásterét. Ezek az ökoszisztémák ötvözik a lakó- és kereskedelmi funkciókat, ráadásul mindezt erős közlekedési infrastruktúra támogatja. Ezeknek a negyedeknek a meghatározó, vonzerőt jelentő pillérei jellemzően az egyetemek, a kórházak, a szórakoztatóközpontok, valamint a technológiai és life science vállalatok. A változás mögött az a felismerés áll, hogy a tudásalapú munka, a tudományos eredmények üzleti hasznosítása és a városi mobilitási trendek egyaránt a sűrűn beépített, interakciókra ösztönző, jól megközelíthető helyszíneket értékelik fel.
Ugyanez a logika vonatkozik az adatközpontokra is, amelyeket egyre gyakrabban kereskedelmi és lakóingatlanok közelébe telepítik, mert a felhasználókhoz való közelség segít áthidalni az energiaellátási és hálózati korlátokat, és biztosítja a gyors adatátvitelt is. Erre jó példák lehetnek a márkázott lakóingatlan-projektek, amelyeket olyan luxusmárkákkal együttműködve fejlesztenek, mint a Four Seasons, az Armani, a Bulgari vagy a Lamborghini – a márka identitását építik bele az épületek építészetébe, belső tereibe és a szolgáltatásokba. Ezek az ingatlanok sokkal gyorsabban kelnek el a piacon, bérleti díjuk 20-30 százalékkal meghaladja a nem márkázott ingatlanoknál megszokottat,
a hozamfelár pedig akár a duplája is lehet.
Megfizethető lakhatás
A megfizethető lakások kínálata világszerte tartósan elmarad a szükségletektől, mert ez a szegmens általában alacsony hozamú, ezért a magánfejlesztők gyakran csak nagyobb projektek „kötelező” részeként valósítják meg. Emiatt a tervezés, kivitelezés és üzemeltetés ritkán van kifejezetten a megfizethetőségre optimalizálva, így a költségek és az átfutási idők is kedvezőtlenek.
Az elemzés szerint ennek fellendítéséhez négy területen kell beavatkozni:
- a telkek elérhetőségén,
- a fejlesztési költségeken,
- a bérlakáspiac stabilitásán és
- a finanszírozás területén.
Ezek közül kiemelten fontos a tervezési és mérnöki folyamatok javítása. A megoldás alapja a valós igényekre épülő alapkoncepció, a szabványosított, ismételhető (akár moduláris, előregyártott) megoldások alkalmazása és egy olyan szabályozási keret, amely ösztönzi a beruházásokat; Németországban például a „Bau-Turbo” és a tervezett „E-típusú” keretrendszer a rugalmasabb előírások irányába mutat. A tanulság: alacsony marzsú, társadalmilag fontos piacokon azok kerülnek előnybe, akik a teljes értékláncot képesek újraszervezni.
Facility management, azaz létesítménygazdálkodás
A létesítménygazdálkodás szerepe felértékelődik: a korábban háttérfeladatként, gyakran a legolcsóbb ajánlattevőnek kiszervezett működés ma már az épületek teljesítményének egyik kulcstényezője. A hagyományos szerződések inkább a kiadások lefaragására ösztönöztek, míg az értékalapú modellek mérhető eredményekhez – például energiahatékonyság, a rendelkezésre állás, illetve a bérlői elégedettség – kötik a díjazást, így a facility management költség helyett stratégiai képességgé válhat. Mivel az épületek jelentős energiafelhasználók, a létesítménygazdálkodás a dekarbonizáció „frontvonala”. Az ESG-elvárások és a tanúsítványok piaci prémiumot is teremthetnek, és a létesítménygazdálkodás az irodák komfortjának és szolgáltatásminőségének biztosításában is kulcsszerepet kap. Azok a szolgáltatók, amelyek professzionalizálják toborzási és képzési folyamataikat, és automatizálják a szolgáltatásaik bizonyos elemeit, jelentős versenyelőnybe kerülhetnek: ők
AZ ÁGAZATRA JELLEMZŐ 4-5 SZÁZALÉKOS MŰKÖDÉSI EREDMÉNYHÁNYADOT AKÁR A DUPLÁJÁRA IS NÖVELHETIK.
Az ingatlantulajdonosok oldalán szintén komoly megtérülés érhető el: az új generációs létesítménygazdálkodási megoldások alkalmazásával 15-30%-os hatékonyságnövekedést is realizálhatnak. AI a barátunk A mesterséges intelligencia egyre mélyebben épül be az ingatlanpiac teljes értékláncába: a beszerzéstől és projektmegvalósítástól kezdve az üzemeltetésen át a hozammenedzsmentig és a tőkeallokációig mára átfogó döntéstámogató rendszerré vált. AI-alapú, adatvezérelt elemzésekkel a beszerzési és szerződéskötési ciklusok 15-35%-kal rövidülhetnek, míg az üzemeltetésben és bevételmenedzsmentben dinamikus árazással, pontosabb kihasználtsági előrejelzésekkel és optimalizált bérlői összetétellel
akár 30%-kal is nőhetnek a bérleti bevételek.
A technológia a helyszínválasztást és megvalósíthatósági elemzéseket is új alapokra helyezi: a döntések már nagy, összekapcsolt adathalmazokra (mobilitás, demográfia, energia, piaci jelzések) támaszkodhatnak, ami 10-30%-kal javíthatja a hosszú távú befektetési megtérülést, és a kilépési, illetve értékesítési stratégiákban is 15-35%-os eredményjavulást hozhat. Az elemzés szerint ugyanakkor a siker kulcsa a megvalósítás: adatminőség felmérése, valós üzleti problémákból kiinduló bevezetés, belső kompetenciaépítés és folyamatos visszacsatolás;
AZ AI AKKOR TEREMT ÉRTÉKET, HA AZ ALAPFOLYAMATOKBA BEÁGYAZVA, JÓ ADATARCHITEKTÚRÁVAL, TISZTA DÖNTÉSI JOGKÖRÖKKEL ÉS ERŐS VEZETŐI ELKÖTELEZŐDÉSSEL
működik.
A ráadás: fenntarthatóság
A fenntarthatóság mára az ingatlanszektor egyik legfontosabb pénzügyi tényezőjévé vált. Karbonsemlegességi terv nélküli ingatlanok egyre gyakrabban 10-15%-os „barna diszkonttal” cserélnek gazdát, és a klímateljesítményt a hitelezők is beárazzák. Becslések szerint 2030-ra akár 2000 milliárd dollárnyi ingatlanvagyon is eladhatatlanná válhat, ha nem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak;
A ZÖLD MINŐSÍTÉSŰ ÉPÜLETEKNÉL JELLEMZŐEN 25-31 BÁZISPONTTAL ALACSONYABB A HITELKAMAT,
miközben a klímakockázatnak kitett területeken a biztosítási díjak akár 30%-kal is emelkedhetnek.
A dekarbonizáció fő terepe az üzemeltetés és a meglévő épületállomány korszerűsítése jobb szigeteléssel, a gépészet modernizációjával, intelligens világítással, hogy csak néhány példát említsünk. Új épületeknél az energiatudatos tervezés, illetve a helyben elérhető megújuló források és újrahasznosítható anyagok használata a kulcs. Kihívást jelent a cement, acél és alumínium magas beágyazott karbonlábnyoma és a drága, de nehezen skálázható zöld alternatívák, ezért versenyelőnyt jelenthet a beszállítók korai bevonása és az összevont beszerzés.
A tőkepiacok is alkalmazkodnak:
a zöld kötvények és fenntarthatósági célokhoz kötött hitelek piaca már évi 500 milliárd dollár feletti,
és az ESG-t a tőkestratégiába beépítő szereplők olcsóbb forráshoz és jobb exit-értékeltséghez juthatnak, miközben a társadalmi pillér – helyi munkahelyek, partnerségek, mérhető felelősségvállalás – a projektek elfogadottságát is javíthatja.
A négy lépés
A fentiek alapján lássuk tehát azokat a lépéseket, amelyekkel a szakma alkalmazkodni tud a megváltozott kihívásokhoz és körülményekhez.
Az első és talán legfontosabb lépés a szervezet átalakítása a platformalapú működés köré. A legtöbb ingatlancég ma még ingatlantípusok vagy földrajzi elhelyezkedés alapján szervezi a tevékenységét. Ezzel szemben az élenjáró vállalatok már integrált platformként kezelik a fejlesztéseiket és a vagyonelemeiket. Olyan csapatokat építenek, amelyek
az akvizíciótól az üzemeltetésig a teljes életciklust felügyelik.
Emellett teljesítményalapú elszámoltathatóságban gondolkodnak, nem pusztán tőkeallokációban.
A második lépés a létesítménygazdálkodás stratégiai szintre emelése. Az üzemeltetést szervesen be kell vonni az alapvető üzleti döntéshozatalba, a beszállítói szerződéseket pedig konkrét teljesítménymutatókhoz kell kötni. Egyúttal be kell fektetni az adatinfrastruktúrába és a szaktudásba is: ezek segítségével
az épületek folyamatosan optimalizálható vagyonelemekké válnak.
Harmadszor, az építési kapacitásokat iparosítani kell. Megismételhető kivitelezési rendszereket kell kiépíteni moduláris építési technológiákkal és előregyártással. A cél nem csupán a gyorsabb kivitelezés: legalább ennyire fontos
az egyenletes minőség, a kiszámítható határidők betartása és a skálázhatóság.
Ez különösen igaz az olyan új ingatlantípusoknál, mint az adatközpontok vagy a megfizethető bérlakások.
Végül a piaci szereplőknek már most
BE KELL FEKTETNIÜK A STABIL ADATALAPOK MEGTEREMTÉSÉBE.
A mesterséges intelligencia csak letisztult adatarchitektúrával, egyértelmű döntési jogkörökkel és üzleti felelősségvállalással teremt valódi értéket. Aki a tökéletes adatokra vár, az gyorsan lemarad a versenytársakhoz képest. A jelszó tehát az, hogy a már rendelkezésre álló, megfelelően működő rendszerekkel azonnal meg kell kezdeni az adatképességek kiépítését.
Az elemzés következtetése szerint az ingatlanpiac jövőjét nem egyetlen technológia vagy ingatlantípus határozza meg, hanem az, hogy
a szereplők képesek-e az épületeiket integrált, teljesítményvezérelt platformként működtetni.
Egyetlen koherens rendszerbe kell összefogni a tőkestratégiát, a fejlesztések megvalósítását, az operatív felkészültséget, a létesítménygazdálkodást, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó képességeket és az ESG-megfelelést.
a tőke önmagában már nem lesz elegendő a sikerhez.
A címlapkép illusztráció.
Lekörözte Magyarországot Horvátország is
Ilyen besorolásnak itthon is örülnének.
Erős fenyegetés jött Trumptól, ugrik az olajár
2022 júliusa óta nem látott szinten a jegyzés.
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások és a parlamenti választás.
Katonai koalíció Irán ellen: Amerika szövetségese azonnal visszadobta Trump ötletét
Nehezen indul az együttműködés.
Háborús hírek mellett jegybanki sortűzben a piacok – Ez minden befektetésre hatással lehet
A kamatdöntések határozzák meg a hét hangulatát.
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
Ha ez így megy tovább, nehéz lesz válasz nélkül hagyni a folyamatos támadásokat.
Szintet léphet az iráni háború: Trump inváziót fontolgat, katonai megszállással vágnák el Teherán gazdasági ütőerét
A héten elkezdődhet a tervezés.
Sorra kapja a komoly fenyegetéseket Magyarország – Tényleg hamarosan bóvliba vághatnak?
Még van két hónap, de már mozgolódnak a hitelminősítők.
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.