Itt a lista: kilenc újabb otthon startos kiemelést jelentett be a kormány, egyet a vidéki nagyvárosban
Itt a lista: kilenc újabb otthon startos kiemelést jelentett be a kormány, egyet a vidéki nagyvárosban

A kormány a magyar közlönyben tette közzé azt a rendeletmódosítást, amellyel kilenc újabb tervezett építkezést tesz kiemelt jelentőségű üggyé az Otthon Start program kapcsán. Mint ismeretes, ezeknek a projekteknek, bár úgymond gyorsított pályán haladhatnak és több beépítési könnyebbség vonatkozik rájuk, szoros határidőket kell tartaniuk mind az engedélyezés, mind pedig a lakások eladása terén, különben a fejlesztő súlyos bírságot köteles fizetni.
Az előző körben, decemberben elfogadott otthon startos kiemelésekről ebben a cikkben írtunk részletesen.

A februárban társadalmi vitára bocsátott 11 projekt közül most kettő kikerült a most bejelentett listából. Az egyik Újpestre, Budapest IV. kerületében található telekre vonatkozik, ahol az önkormányzat hevesen tiltakozott a környéket potenciálisan túlterhelő építkezések ellen. Ezt a beruházást az Ősz utca és a Tél utca által két oldaltól közrefogott területen tervezték. A másik pedig egy Budaörs belterületén tervezett lakó- és az azt kiszolgáló építményekre irányuló projekt lett volna.

Alább a lista az új otthon startos kiemelésekről:

Beruházás megnevezése

Helyszín

Szolgáltató funkcióval kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés

Budapest III. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest III. kerület belterület 20007/15 helyrajzi számú ingatlan (Bécsi út)

Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás

Budapest XIX. kerület belterület 162119/6, 162119/7, 162119/1, 162119/3 hrsz. (Üllői út- Vak Bottyán utca)

Meglévő gyártelep épületeinek bontását követő lakóterületi fejlesztés

Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest XIV. kerület belterület 31131 helyrajzi számú ingatlan (Reanal gyár, Rákos-patak mente)

Kereskedelmi és iroda funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés – azonnali rozsdaövezeti kiemeléssel

Budapest IV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest IV. kerület belterület 70496/2 helyrajzi számú ingatlan (Újpest, Aradi u-Lorántffy Zsuzsa u. sarok)

Társasházi fejlesztés

Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3384/2 helyrajzi számú ingatlan (Hamzsabégi út)

Többlakásos lakóingatlanfejlesztés

Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3394, 3395/2, 3396/2, 3402, 3403 és 3404 helyrajzi számú ingatlanok

Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás

Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti Debrecen belterület 6367/2 helyrajzi számú ingatlan (a Wing fejlesztése)

Közösségi és kereskedelmi funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés – azonnali rozsdaövezeti kiemeléssel

Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest XIV. kerület belterület 32375 helyrajzi számú ingatlan (Zugló, Egressy út-Francia út környéke)

Társasházi fejlesztés

Budapest IV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest IV. kerület belterület 76512/506 és 76512/512 helyrajzi számú ingatlanok (Káposztásmegyeren, a Székes-Nádas közelében)

Forrás: kormányrendelet

  

A kormány egyúttal

azonnali rozsdaövezeti akcióterületeket is kijelölt,

ami pedig azért érdekes a fejlesztők és a vásárlók számára, mert az itt megépülő lakások után fizetendő 5%-os Áfát a jogszabályi feltételeket teljesítő vásárlók vissza nem térítendő állami támogatásként a 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően visszaigényelhetik. A támogatás összege megegyezik a lakás vásárlásáról kiállított számla vagy számlák szerint megfizetett 5%-os általános forgalmi adó összegével. 

A rozsdaövezeti besorolást kapott telkek listájából azokat tüntetjük itt fel, amelyek nem kaptak otthon startos kiemelést, csak rozsdaövezetit:

Helyszín

Beruházás megnevezése

Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 31218 és 31221 helyrajzi számú ingatlanok

Meglévő ipari jellegű épületállomány bontását követő lakóépület-fejlesztés

Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 31131 helyrajzi számú ingatlan

Meglévő gyártelep épületeinek bontását követő lakóterületi fejlesztés megvalósítása Budapest XIV. kerületében

Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 1300/14 helyrajzi számú ingatlan

Lakó és kereskedelmi rendeltetést is tartalmazó új városi alközpont kialakítására irányuló fejlesztés

Budapest III. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 64057/35 helyrajzi számú ingatlan

Egykori ideiglenes piac és parkoló területén lakóingatlan-fejlesztésre, lakóingatlanok kialakítására irányuló beruházás

Budapest XII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 8664/14 helyrajzi számú ingatlan

Lakóterületi fejlesztés megvalósítása egykori gazdasági telephely területén

Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 157656 helyrajzi számú ingatlan

Szolgáltató és kereskedelmi funkciókat is tartalmazó lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés

Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38259/1, 38259/2 és 38259/3 helyrajzi számú ingatlanok

Több ütemben megvalósuló nagyléptékű ingatlanfejlesztés

Forrás: kormányrendelet

  

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

