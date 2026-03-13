Itt a lista: kilenc újabb otthon startos kiemelést jelentett be a kormány, egyet a vidéki nagyvárosban

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

Az előző körben, decemberben elfogadott otthon startos kiemelésekről ebben a cikkben írtunk részletesen.

A februárban társadalmi vitára bocsátott 11 projekt közül most kettő kikerült a most bejelentett listából. Az egyik Újpestre, Budapest IV. kerületében található telekre vonatkozik, ahol az önkormányzat hevesen tiltakozott a környéket potenciálisan túlterhelő építkezések ellen. Ezt a beruházást az Ősz utca és a Tél utca által két oldaltól közrefogott területen tervezték. A másik pedig egy Budaörs belterületén tervezett lakó- és az azt kiszolgáló építményekre irányuló projekt lett volna.

Alább a lista az új otthon startos kiemelésekről:

Beruházás megnevezése Még több Ingatlan Már ebben a hónapban nyit az újragondolt Citadella Most tárgyalják az új tervezetet: így tiltanák meg teljesen a házvásárlást a nagybefektetőknek amerikában Vigyázó szemünket a panelekre vessük! – Vajon már a fordulatot jelzi a lakáspiaci indikátor? Helyszín Szolgáltató funkcióval kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés Budapest III. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest III. kerület belterület 20007/15 helyrajzi számú ingatlan (Bécsi út) Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás Budapest XIX. kerület belterület 162119/6, 162119/7, 162119/1, 162119/3 hrsz. (Üllői út- Vak Bottyán utca) Meglévő gyártelep épületeinek bontását követő lakóterületi fejlesztés Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest XIV. kerület belterület 31131 helyrajzi számú ingatlan (Reanal gyár, Rákos-patak mente) Kereskedelmi és iroda funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés – azonnali rozsdaövezeti kiemeléssel Budapest IV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest IV. kerület belterület 70496/2 helyrajzi számú ingatlan (Újpest, Aradi u-Lorántffy Zsuzsa u. sarok) Társasházi fejlesztés Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3384/2 helyrajzi számú ingatlan (Hamzsabégi út) Többlakásos lakóingatlanfejlesztés Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3394, 3395/2, 3396/2, 3402, 3403 és 3404 helyrajzi számú ingatlanok Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti Debrecen belterület 6367/2 helyrajzi számú ingatlan (a Wing fejlesztése) Közösségi és kereskedelmi funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés – azonnali rozsdaövezeti kiemeléssel Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest XIV. kerület belterület 32375 helyrajzi számú ingatlan (Zugló, Egressy út-Francia út környéke) Társasházi fejlesztés Budapest IV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest IV. kerület belterület 76512/506 és 76512/512 helyrajzi számú ingatlanok (Káposztásmegyeren, a Székes-Nádas közelében) Forrás: kormányrendelet

A kormány egyúttal

azonnali rozsdaövezeti akcióterületeket is kijelölt,

ami pedig azért érdekes a fejlesztők és a vásárlók számára, mert az itt megépülő lakások után fizetendő 5%-os Áfát a jogszabályi feltételeket teljesítő vásárlók vissza nem térítendő állami támogatásként a 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően visszaigényelhetik. A támogatás összege megegyezik a lakás vásárlásáról kiállított számla vagy számlák szerint megfizetett 5%-os általános forgalmi adó összegével.

A rozsdaövezeti besorolást kapott telkek listájából azokat tüntetjük itt fel, amelyek nem kaptak otthon startos kiemelést, csak rozsdaövezetit:

Helyszín Beruházás megnevezése Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 31218 és 31221 helyrajzi számú ingatlanok Meglévő ipari jellegű épületállomány bontását követő lakóépület-fejlesztés Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 31131 helyrajzi számú ingatlan Meglévő gyártelep épületeinek bontását követő lakóterületi fejlesztés megvalósítása Budapest XIV. kerületében Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 1300/14 helyrajzi számú ingatlan Lakó és kereskedelmi rendeltetést is tartalmazó új városi alközpont kialakítására irányuló fejlesztés Budapest III. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 64057/35 helyrajzi számú ingatlan Egykori ideiglenes piac és parkoló területén lakóingatlan-fejlesztésre, lakóingatlanok kialakítására irányuló beruházás Budapest XII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 8664/14 helyrajzi számú ingatlan Lakóterületi fejlesztés megvalósítása egykori gazdasági telephely területén Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 157656 helyrajzi számú ingatlan Szolgáltató és kereskedelmi funkciókat is tartalmazó lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38259/1, 38259/2 és 38259/3 helyrajzi számú ingatlanok Több ütemben megvalósuló nagyléptékű ingatlanfejlesztés Forrás: kormányrendelet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ