Itt a lista: kilenc újabb otthon startos kiemelést jelentett be a kormány, egyet a vidéki nagyvárosban

Az előző körben, decemberben elfogadott otthon startos kiemelésekről ebben a cikkben írtunk részletesen.
A februárban társadalmi vitára bocsátott 11 projekt közül most kettő kikerült a most bejelentett listából. Az egyik Újpestre, Budapest IV. kerületében található telekre vonatkozik, ahol az önkormányzat hevesen tiltakozott a környéket potenciálisan túlterhelő építkezések ellen. Ezt a beruházást az Ősz utca és a Tél utca által két oldaltól közrefogott területen tervezték. A másik pedig egy Budaörs belterületén tervezett lakó- és az azt kiszolgáló építményekre irányuló projekt lett volna.
Alább a lista az új otthon startos kiemelésekről:
|
Beruházás megnevezése
|
Helyszín
|
Szolgáltató funkcióval kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés
|
Budapest III. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest III. kerület belterület 20007/15 helyrajzi számú ingatlan (Bécsi út)
|
Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás
|
Budapest XIX. kerület belterület 162119/6, 162119/7, 162119/1, 162119/3 hrsz. (Üllői út- Vak Bottyán utca)
|
Meglévő gyártelep épületeinek bontását követő lakóterületi fejlesztés
|
Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest XIV. kerület belterület 31131 helyrajzi számú ingatlan (Reanal gyár, Rákos-patak mente)
|
Kereskedelmi és iroda funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés – azonnali rozsdaövezeti kiemeléssel
|
Budapest IV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest IV. kerület belterület 70496/2 helyrajzi számú ingatlan (Újpest, Aradi u-Lorántffy Zsuzsa u. sarok)
|
Társasházi fejlesztés
|
Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3384/2 helyrajzi számú ingatlan (Hamzsabégi út)
|
Többlakásos lakóingatlanfejlesztés
|
Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3394, 3395/2, 3396/2, 3402, 3403 és 3404 helyrajzi számú ingatlanok
|
Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás
|
Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti Debrecen belterület 6367/2 helyrajzi számú ingatlan (a Wing fejlesztése)
|
Közösségi és kereskedelmi funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés – azonnali rozsdaövezeti kiemeléssel
|
Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest XIV. kerület belterület 32375 helyrajzi számú ingatlan (Zugló, Egressy út-Francia út környéke)
|
Társasházi fejlesztés
|
Budapest IV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest IV. kerület belterület 76512/506 és 76512/512 helyrajzi számú ingatlanok (Káposztásmegyeren, a Székes-Nádas közelében)
|
Forrás: kormányrendelet
A kormány egyúttal
azonnali rozsdaövezeti akcióterületeket is kijelölt,
ami pedig azért érdekes a fejlesztők és a vásárlók számára, mert az itt megépülő lakások után fizetendő 5%-os Áfát a jogszabályi feltételeket teljesítő vásárlók vissza nem térítendő állami támogatásként a 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően visszaigényelhetik. A támogatás összege megegyezik a lakás vásárlásáról kiállított számla vagy számlák szerint megfizetett 5%-os általános forgalmi adó összegével.
A rozsdaövezeti besorolást kapott telkek listájából azokat tüntetjük itt fel, amelyek nem kaptak otthon startos kiemelést, csak rozsdaövezetit:
|
Helyszín
|
Beruházás megnevezése
|
Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 31218 és 31221 helyrajzi számú ingatlanok
|
Meglévő ipari jellegű épületállomány bontását követő lakóépület-fejlesztés
|
Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 31131 helyrajzi számú ingatlan
|
Meglévő gyártelep épületeinek bontását követő lakóterületi fejlesztés megvalósítása Budapest XIV. kerületében
|
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 1300/14 helyrajzi számú ingatlan
|
Lakó és kereskedelmi rendeltetést is tartalmazó új városi alközpont kialakítására irányuló fejlesztés
|
Budapest III. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 64057/35 helyrajzi számú ingatlan
|
Egykori ideiglenes piac és parkoló területén lakóingatlan-fejlesztésre, lakóingatlanok kialakítására irányuló beruházás
|
Budapest XII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 8664/14 helyrajzi számú ingatlan
|
Lakóterületi fejlesztés megvalósítása egykori gazdasági telephely területén
|
Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 157656 helyrajzi számú ingatlan
|
Szolgáltató és kereskedelmi funkciókat is tartalmazó lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés
|
Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38259/1, 38259/2 és 38259/3 helyrajzi számú ingatlanok
|
Több ütemben megvalósuló nagyléptékű ingatlanfejlesztés
|
Forrás: kormányrendelet
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megkongatták a vészharangot: egyre jobban begyűrűzik az európai iparba az iráni háború hatása
Akadoznak az ellátási láncok, emelkednek az energiaköltségek.
Most tárgyalják az új tervezetet: így tiltanák meg teljesen a házvásárlást a nagybefektetőknek amerikában
A republikánusokon múlik, hogy lesz-e ilyen törvény.
Asztalra csaptak a nyugdíjasok: kőkemény követeléseik lesznek az új magyar kormány felé
Nem finomkodott a nyugdíjas szervezet.
Megjött a döntés: így változna ma a benzin ára
Ha nem lenne védett ár.
Újabb menekültválságtól tartanak Európában, ezúttal az iráni háború miatt
Az EU már jóval felkészültebb, de egy esetleges sokkhatás mérete még beláthatatlan.
Kiderült a keserű igazság: elképesztő bajban Európa, nincs elég pénz a kasszákban
Főleg akkor lesz nagy gond, ha tartósan drágulnak az energiaárak.
Extrém mozgások a magyar építőiparban, újra összeesett a termelés
Visszaesést hozott a január.
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.