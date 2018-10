Hol vegyek ma lakást, hogy igazán jól járjak? - Ilyen lesz tíz év múlva Budapest

Érdekel Budapest jövője és fejlődési irányai? Kíváncsi vagy az előttünk álló évtized legszükségesebb fejlesztéseire és projektjeire? Tudj meg többet a szakma és a város legfontosabb képviselőitől, az október 16-án megrendezésre kerülő Budapest 2030 konferencián! ÁTTEKINTÉS

Egyelőre talán még merész gondolatnak tűnik, de nem elképzelhetetlen, hogy szinte új városközpontként működjön a XIV. kerület, új fejlesztésekben és monumentális projektekben ugyanis itt biztos nincs hiány. Számtalan lakópark mintegy ezer lakása, új stadion és irodaházak épülnek, de olyan tervekről is vannak már feljegyzések, amelyek biztosan át fogják alakítani a kerület forgalmas csomópontjait.Az új Puskás Stadion és Papp László Sportaréna sporteseményekhez és szórakozási lehetőségekhez is helyet tud biztosítani, de az itt működő vállalatok is egyre több iroda közül válogathatnak. Idén építették például a 6 ezer négyzetméteres Hungária Center irodaházat, illetve néhány hete végezték el a belső átalakításokat a 29 ezer négyzetméteres Arena Corner irodaházban. Emellett a Hungária körúton még idén elkezdődhet az Arena Business Campus, egy összesen 72 ezer négyzetméteres, négy épületből álló irodaparknak az építése, amelyből az első irodaházat már 2019 végén át is adhatják. A kerületben továbbá a következő években a Hungexpo és a Syma csarnok is megújulhat.A zuglói képviselő testület idén júniusban városrendezési tervet fogadott el a Hungária körút - Kerepesi út - Ifjúság útja - Stefánia út által határolt területre. Az ebben a tervben szereplő új szabályozás teszi lehetővé a metrómegálló felett lévő kétszintes, a Kerepesi út és a Papp László Sportaréna közötti használaton kívüli irodaház elbontását követően egy 5-6 emeletes új iroda és szolgáltatóépület fejlesztését. Ha mindez elkészül, akkor a Dózsa György út Keleti pályaudvar és Puskás Ferenc Stadion közötti szakasza is értékesebb területté válhat, ahol a pályaudvar üresen álló részei akár szálloda vagy további irodaházfejlesztések számára válhatnak vonzóvá.Javában zajlik a Városliget már meglévő intézményeinek rekonstrukciója, a közpark fejlesztése és az új kulturális intézmények kialakítása, mint például az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Zene Háza, vagy a Néprajzi Múzeum.A projekttel a Portfolio Ingatlannál már számos cikkben foglalkoztunk, ahol az új épületek bemutatásán túl azt is megnéztük, hogy milyen hatással lehet a Városliget megújulása a környék lakáspiacára. A fejlesztés további részleteiről a Budapest 2030 konferencián Gyorgyevics Benedek , a Városliget Zrt. vezérigazgatója fog beszélni.Tavaly érkezett a bejelentés, hogy a WestEnd City Center melletti több mint 9 hektáros területen egy új városrész megtervezését kezdi el a Gránit Pólus. A Central Park projekten belül összesen 300 ezer négyzetméternyi lakó, iroda és kiskereskedelmi terület jöhet létre.Az itt megvalósuló beruházás volumene a Corvin Sétány méreteivel vetekedhet, amely Budapest egyik legnagyobb városfejlesztési projektje lesz. A látványtervek, videók és tervek várhatóan még ebben az évben elkészülnek, 2019-ben pedig fény derülhet a kivitelezés pontos ütemezésére is. A többfunkciós városnegyed fejlesztése a "smart city" koncepció szellemében valósulhat meg, melyről Ágházi Gyula MRICS , a Gránit Pólus Csoport vezérigazgatója a Budapest 2030 konferencia , jövő városrészeiről szóló panelbeszélgetésében fog beszélni.A Széllkapu-projekt keretében zajló munkák végeztével, egybefüggő zöld park jön létre a Margit körúttól egészen a Marczibányi térig, amivel a Millenárisnak sokkal összefüggőbb kapcsolata lesz a budai belváros területével. A park alá egy 500 férőhelyes mélygarázst is kialakítanak, a Fény utca forgalmának egy részét pedig a föld alá viszik, amelynek alagútja néhány hónapja készült el. A projekt részét képezi 328 fa ültetése, 5407 négyzetméteren cserjék telepítése, illetve egy 651 négyzetméteres tó kialakítása is.Az élhetőbbé váló környezet munkavállalói szempontból is vonzó lehet, itt alakították ki a Startup Campust (MSC), amely egy 1500 fős konferenciaterem mellett 100 munkaállomással, irodákkal és tárgyalókkal várja a startupokat és a velük együttműködő befektetőket. Az MSC közösségi iroda a közép-európai régió egyik legnagyobb innovációs vállalkozói központjaként működik.