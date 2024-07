Megéri-e a kleptokrata elitnek finanszíroznia az oktatási rendszert?

Vajon büntetik-e a választók a korrupt politikusokat? Hogyan függ össze az iskolázottság és a korrupció szintje egy országban, vagy egy régióban? Mikor jár el ésszerűen egy korrupt rendszer kleptokrata vezetője, amikor az oktatási rendszer finanszírozásáról dönt?

Látszólag három össze nem függő kérdésre kellene válaszolni, de a lehetséges válaszok igazából szorosan összefüggenek. Az első kérdés empirikus vizsgálatával már közvetlenül a II. világháború után foglalkoztak amerikai kutatók. J. S Bruner és S. J. Korchin 1946 tavaszán megjelent cikke azt elemezte egy személyes kikérdezésen alapuló lakossági adatfelvétel segítségével, hogy a választók milyen megfontolások alapján döntöttek 1945 végén három város (New York, Boston és Detroit) polgármester-választásánál. A dolog érdekességét az adta, hogy az egyik város (Boston) polgármesterének korrupciós botrányairól több cikk is megjelent meg a korabeli sajtóban. Mindenki tudhatta, hogy személyében egy korrupt politikus indul újra a polgármesteri posztért. A választók ennek tudatában, vagy ennek ellenére mégis újraválasztották őt. Már ez a tény is figyelemre méltó, de leginkább az, hogy közben kiderült:

minél alacsonyabb iskolai végzettségű volt egy választó, annál inkább támogatta az egyébként korrupt politikust.

Bár általános tapasztalat, hogy a választók képesek megbüntetni és leváltani a korrupt politikusokat, későbbi kutatások arra is felhívták a figyelmet, hogy a választók akkor hajlamosak elnézni a korrupciót egy politikusnál, ha egyébként erős embernek tartják, aki határozottan tud fellépni a rá szavazó választói csoportok érdekében.

Lop, de legalább elintézi a dolgokat!

– mondja ez a választói logika. Ezt az elvet az alacsonyabb iskolai végzettségű választók inkább vallják, mint a magasabb iskolai végzettségűek.

Ha az iskolázottság és a korrupció közötti összefüggéseket nézzük, akkor érdemes két részre bontani ezt a problémát: egyrészt

(i) mennyire függ össze az iskolai végzettséggel a korrupció elfogadása;

(ii) másrészt mennyire függ össze egy-egy ország, régió iskolai végzettségével az erre az országra jellemző korrupciós szint.

Az elsőre vonatkozó empirikus eredmények alátámasztják Bruner és Korchin megfigyelését: az alacsonyabb iskolai végzettségűek inkább elfogadják, mint a normális élet részét, a korrupciót, míg a magasabb iskolai végzettségűek inkább elutasítják azt. A World Value Survey adataira alapozott számítások szerint a magas iskolai végzettségűek és a nők inkább elutasítják a megvesztegetést, mint a dolgok elintézésének módját, mint az alacsony iskolai végzettségűek, vagy a férfiak (lásd az 1. ábrát).

Ha a korrupciós és az iskolázottsági szint közötti összefüggést országok között vizsgáljuk és a korrupciós szintet azzal mérjük, hogy szakértők csoportjai mennyire tekintik korruptnak az egyes országokat (a korrupció percepcióját figyeljük meg), akkor

a korrupció és az iskolázottság szintje között fordított irányú összefüggést látunk.

Ez az összefüggés fennáll akkor is, ha kiszűrjük a gazdasági fejlettség hatását. Azokban az országokban ahol magasabb a lakosság iskolai végzettsége, ott a korrupció percepcióját mérő mutatók alacsonyabb korrupciós szintet jeleznek. Ebből arra következtethetünk, hogy ahol a népességen belüli magasabb iskolai végzettség ott kevesebb lesz a korrupció. Glaeser és Saks korrupciós bűncselekményekre vonatkozó amerikai bírósági adatokon alapuló eredményei alátámasztja ezt az összefüggést.

16 EU tagállam 2006-2020 közötti regionális adatainak és a percepciós korrupciós mutató helyett objektív mutató (közbeszerzések korrupciós kockázata) vizsgálata is megerősíti a fentieket. Azokban a régiókban, ahol a népesség iskolai végzettsége magasabb, ott számottevően alacsonyabb volt a közbeszerzések korrupciós kockázata. Akkor is, ha régió más jellemzőit, például a gazdasági fejlettséget is figyelembe vesszük (lásd a 2. ábrát). Továbbá, nemcsak az iskolázottság szintje és a korrupció szintje között van fordított kapcsolat, hanem az is alátámasztást nyert, hogy ha nő egy régióban a lakosság iskolai végzettségi szintje, akkor ez a közbeszerzési korrupciós kockázatok csökkenésével jár együtt.

Ténylegesen többféle úton létrejöhet ez az összefüggés. Az első lehetősége az, hogy a képzettebb lakosság jobban megérti a korrupció káros társadalmi és gazdasági hatásait. Így – ahogy korábban már szó volt erről - a választások során kevésbé lesznek toleránsak a korrupt politikusokkal vagy tisztségviselőkkel szemben. A helyi politikusok ezt tudják és kevésbé is lesznek korruptak. A másik lehetőség az, hogy egy régió magasabb oktatási szintje a közbeszerzési piac mindkét oldalára hatással lehet. A magas iskolai végzettség magasabb aránya a helyi munkaerőpiacon arra is utal, hogy az ajánlatkérők jobban ki tudják választani a képzett szakembereket, és így csökkentik a korrupció kockázatát a közbeszerzési eljárásokban. Továbbá ugyanez a tényező pozitívan befolyásolhatja a piac kínálati oldalát is: a helyi cégek nagyobb mértékben tudnak magasan képzett munkavállalókat, jogászokat, közgazdászokat, közbeszerzési szakembereket alkalmazni, akik nagyobb arányban tudnak ajánlatot tenni a közbeszerzési pályázatokon -- így nő az ajánlatok száma is. E három lehetséges út ugyanabba az irányba mutat:

az iskolázottság növekedése a korrupciós kockázat csökkenésével jár együtt.

A fenti eredmények alapján a harmadik feltett kérdésre már könnyen lehet válaszolni. Az iskolázottság magasabb szintje, illetve növekedése több csatornán keresztül képes gátat vetni egy országban a korrupciónak. Ezek közül az egyik, hogy a magasabb iskolai végzettségű választók jobban megértik a korrupció káros hatásait és inkább büntetik a korrupt politikusokat a választásokon, mint az alacsony iskolai végzettségű választók. Ezzel összefüggésben egy korrupt rendszer kleptokrata vezetője – erre több afrikai és dél-amerikai ország gazdaságtörténete is szolgáltathat példát - akkor jár el ésszerűen, ha elhanyagolja az oktatási rendszer, különösen a felsőoktatás finanszírozását. A felsőfokú iskolai végzettségűek túlságosan magas aránya, illetve arányának növekedése veszélyezteti ugyanis a korrupcióra épülő politikai rendszerek biztonságát.

Tóth István János a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa

