Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Portfolio
Eséssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, miután ismét visszatértek a technológiai részvények magas értékeltségével, illetve az esetleges AI-lufival kapcsolatos befektetői aggodalmak. Az amerikai esést Ázsiában is mínuszok követték, és a határidős indexek állása alapján az európai tőzsdéken is eséssel indulhat majd a nap. A nap második felében a piac szempontjából legfontosabb esemény az MNB novemberi kamatdöntése lesz.
Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,9 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,64 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,92 százalékot esett, míg a CSI 300 0,18 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,2 százalékot eshet, a CAC 0,45 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,85 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,47 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,7 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,93 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma kora reggel Magyarországon több lényeges adat is megjelenik majd: a KSH közzéteszi a szeptemberi kereseti statisztikákat, az MNB publikálja az októberi nemzetközi tartalékokat, valamint a háztartások és az államháztartás pénzügyi számláit. A nap második felében a piac szempontjából legfontosabb esemény az MNB novemberi kamatdöntése lesz. Nemzetközi fronton délelőtt érkezik a német ZEW-hangulatindex, délután pedig az amerikai ipari termelés és a kapacitáskihasználtság októberi számai. A kedd így folyamatosan új adatokat hoz majd a gazdasági aktivitás alakulásáról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 54,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 590,24 -1,2% -1,6% 0,9% 9,5% 7,2% 56,4%
S&P 500 6 672,41 -0,9% -2,3% 0,1% 13,4% 13,7% 84,9%
Nasdaq 24 799,92 -0,8% -3,2% -0,1% 18,0% 21,6% 107,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 323,91 -0,1% -1,2% 5,8% 26,1% 30,2% 93,4%
Hang Seng 26 384,28 -0,7% -1,0% 4,5% 31,5% 35,8% -0,1%
CSI 300 4 598,05 -0,7% -2,1% 1,9% 16,9% 15,9% -6,1%
Európai részvényindexek              
DAX 23 590,52 -1,2% -1,5% -1,0% 18,5% 22,8% 79,6%
CAC 8 119,02 -0,6% 0,8% -0,7% 10,0% 11,7% 48,1%
FTSE 9 675,43 -0,2% -1,1% 3,4% 18,4% 20,0% 52,0%
FTSE MIB 43 767,28 -0,5% -0,3% 4,8% 28,0% 28,0% 104,2%
IBEX 16 172,6 -1,1% -0,1% 3,7% 39,5% 39,0% 103,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 362,2 0,1% -0,4% 4,3% 35,3% 38,0% 186,5%
ATX 4 820,59 -0,7% -0,3% 5,3% 31,6% 35,6% 93,0%
PX 2 480,93 0,0% 0,7% 6,0% 40,9% 48,0% 165,4%
Magyar blue chipek              
OTP 32 310 0,4% -1,6% 6,5% 49,0% 53,9% 176,9%
Mol 3 040 -0,2% 2,4% 10,8% 11,4% 15,1% 54,0%
Richter 9 685 -0,4% -0,4% -6,5% -6,9% -9,5% 44,6%
Magyar Telekom 1 740 0,0% -2,5% -2,6% 36,6% 46,5% 375,4%
Nyersanyagok              
WTI 60,66 -0,3% -0,5% 4,0% -16,3% -9,9% 47,1%
Brent 64,18 -0,3% 0,1% 4,7% -14,1% -11,1% 46,4%
Arany 4 060,6 -0,6% -0,8% -4,3% 54,7% 57,8% 115,2%
Devizák              
EURHUF 384,2250 0,0% 0,2% -1,4% -6,6% -6,0% 6,3%
USDHUF 331,2856 0,1% -0,2% -0,8% -16,6% -14,6% 8,8%
GBPHUF 436,5649 0,2% -0,1% -2,7% -12,3% -10,7% 8,2%
EURUSD 1,1598 -0,1% 0,4% -0,6% 12,0% 10,1% -2,3%
USDJPY 154,4300 0,0% 0,3% 2,7% -1,7% -0,3% 48,2%
GBPUSD 1,3177 0,3% 0,2% -1,6% 5,2% 4,3% -0,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 92 102 -2,5% -13,1% -13,5% -2,4% 1,1% 420,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,12 -0,3% 0,2% 3,4% -9,9% -7,4% 381,3%
10 éves német állampapírhozam 2,68 -0,1% 1,9% 5,4% 13,2% 13,8% -577,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,13 0,8% 3,9% 4,1% 7,7% 6,4% 222,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Andrew Rich

