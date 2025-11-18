  • Megjelenítés
Eltűnik az áramimport? Meglepően erős évet fut a hazai termelés
Eltűnik az áramimport? Meglepően erős évet fut a hazai termelés

Portfolio
Az idei évben október már a hatodik hónap volt, amikor 15 százalék alatt alakult az importhányad a hazai villamosenergia-forgalomban - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A szaktárca rámutatott, hogy 2013 és 2024 között egyszer sem fordult elő ilyen, ami idén már hat hónapban is megtörtént - hívta fel a figyelmet a minisztérium.

A múlt havi 13,8 százalékos mutató kis híján 10 százalékponttal volt alacsonyabb a tavalyi tizedik havinál. A megelőző tizenkét évben az is csak tizenhárom hónapban fordult elő, hogy a behozatal részesedése nem érte el a 20 százalékot. 15 százaléknál alacsonyabb havi adatra pedig 2012 óta idén tavaszig nem volt példa. 2025 első tíz hónapjában a belföldön felhasznált áram mennyisége közel megegyezett a tavaly január-októberivel.

Az importszaldó csökkenése tehát nem a fogyasztás változására, hanem

a közel 10 százalékkal megnövekedett hazai áramtermelésre vezethető vissza

- emelte ki a minisztérium.

A magyarországi megújuló kapacitás idén őszre meghaladta a 9 gigawattot, amivel a zöldenergia-termelők az áramrendszer beépített teljesítményének közel 60 százalékát adják.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook

