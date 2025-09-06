Ingatlanpiaci élénkülést is hozhat a zártkerti ingatlanok művelésből való kivonásának új lehetősége

A magyar jogrendszerben a zártkerti ingatlanok hosszú időn keresztül különleges jogi kategóriát képeztek. A zártkertként nyilvántartott telkek művelési kötelezettsége, valamint az adásvételt bonyolító földforgalmi szabályok sok esetben megnehezítették az érintett tulajdonosok életét, különösen azokét, akik élethelyzetük változása (elköltözés, egészségi állapot romlása, megművelés ellehetetlenülése) miatt nem tudták fenntartani a korábbi művelési gyakorlatot. Az új jogszabályi környezet lehetőséget teremt az ingyenes művelés alóli kivonásra, az alábbiakban felvázoljuk azokat a szempontokat, amelyek alapján az önkormányzatok megfelelően tudnak dönteni a kérdésben, továbbá kitérünk a buktatókra is. Javasoljuk a területileg differenciált szabályozást.

2025-ben lényeges változás történt: az Országgyűlés 2025. június 17-én elfogadta a 2025. évi LXVII. törvényt („Magyarország versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról”), amely többek között módosította az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvényt. Az új szabályozás értelmében – a törvény 72/E. §-a alapján – 2025. augusztus 23-tól kezdődően a helyi önkormányzatok rendeletben dönthetnek arról, hogy a településük külterületén fekvő, zártkert jogi jellegű ingatlanok tulajdonosai kérelmezhetik a földhivatalnál az ingatlan művelési ágból történő kivonását, és „művelés alól kivett területként” való bejegyzését.

Ez a változás több szempontból is kedvező.

Egyrészt megszűnik az a helyzet, hogy a zártkerti tulajdonosok ingatlanaik forgalmazásában a 2013. évi CXXII. törvény (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény) szigorú korlátozásai érvényesüljenek, hiszen a kivonással az érintett ingatlanok kikerülnek e törvény hatálya alól. Ez az ingatlanpiacon élénkülést eredményezhet, bővíti a potenciális vevők körét, és megkönnyíti a tulajdonosváltást anélkül, hogy a helyi építési szabályokban bármilyen változást indokolna.

Másrészt a kivonás lehetősége társadalmi szempontból is jelentős: sok zártkerti terület mára elhanyagolttá vált, részben a cikk bevezetőjében említett élethelyzeti okokból. A tulajdonosok számára a jelenlegi jogi keretek között sokszor „csapdahelyzetet” jelentett a művelési kötelezettség és a bonyolult eladási folyamat, amelyet most a kivonás lehetősége oldhat fel.

A differenciált szabályozás fontossága

A rendeleti szabályozás elfogadása teljes mértékben önkormányzati hatáskör, azonban javasoljuk a területenkénti mérlegelést.

Míg egyes, már urbanizálódott vagy felhagyott zártkertek esetében indokolt a kivonás, addig a még valódi mezőgazdasági funkcióval bíró, lakatlan külterületeken a zárkerti státusz megőrzése célszerű.

Az összes olyan külterületen indokolt a kivonás lehetőségének biztosítása, amelynek szignifikáns népessége van, amely a helységnévtár – vagy helyi adatgyűjtés – alapján legalább 1990 óta lakott terület. Ezek a zártkertek a gyakorlatban jellemzően már átalakultak állandó lakóhellyé vagy rekreációs célú tájhasználattá. Ilyen esetekben a művelésből való kivonás nem jelent tényleges funkcióváltást, hanem csupán a földhivatali nyilvántartás állapotát igazítja a valósághoz.

Érdemes emellett azokat a területeket is kivonni, ahol az elmúlt évtizedekben tömegesen hagyták fel a kertművelést – tipikusan ott, ahol az eredeti lakosság idősödése következtében a területek gondozása megszűnt. A kivonás ezekben az esetekben nem csupán a rendezetlen és sokszor elhanyagolt állapotok felszámolását teszi lehetővé, hanem egyszerűsíti az adásvételt, ezáltal ösztönzi az ingatlanok hasznosítását és a területek újbóli bekapcsolódását a település vérkeringésébe. Fontos, hogy a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) ilyen esetekben megfelelően szabályozni kell a használatot.

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a kivonás nem minden esetben indokolt. Azokon a külterületeken, ahol nincsen állandó lakosság és lakóépület sem, célszerű fenntartani a zárkerti jogi jelleget. Ez hozzájárul a településkörnyéki zöldterületek hosszú távú megőrzéséhez, és biztosítja, hogy a táji, ökológiai és rekreációs értékek ne vesszenek el.

Nem csak kertek

Kevésbé közismert, de a klasszikus kiskertek mellett sok esetben a földhivatalok 1990 előtt szőlőhegyekre, üdülőterületekre, egyes tanyás dűlőkre, sőt ritkán majorsági ingatlanokra is felvezették a zártkerti jelleget. Ráadásul sokszor – pont a rendszerváltás miatt – ez csak részlegesen történt meg, így az ingatlanoknak csak egy része érintett. Olyan eset is ismert, amikor a fordítottja történt meg: bár a belterületté minősítés során a telkek java ki lett vonva, de néhányon megmaradt a zártkert jogi jelleg.

Emiatt javasoljuk, hogy az egyéb belterületeken és külterületeken érdemes engedélyezni a kivonást, amelyről logikusan az ember nem is feltételezné, hogy zártkertes jellegű, de beépítésre szánja az önkormányzat. Ezáltal a „maradékok” rendezése sokkal egyszerűbb lesz, ha a jövőben az önkormányzat telekrendezést akar végezni.

Érdemes külön kitérni arra az anomáliára, hogy a „zártkert” jogi kategóriát a jogalkotó formálisan már 1994-ben kivezette, így de jure ma nem létezik. Ennek ellenére a gyakorlatban tovább él, mivel számos későbbi jogszabály – például az építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), az azt váltó 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (TÉKA), valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és az azt váltó 2021. évi C. törvény – továbbra is hivatkozásokat tartalmaz a zártkertre.

Ez a helyzet egy kettős állapotot eredményez: miközben elméletileg a kategória megszűnt, az ingatlan-nyilvántartásban és a településrendezési gyakorlatban ténylegesen létező jogi jellegként működik tovább. Éppen ezért van szükség arra, hogy a mostani törvényi módosítás és az önkormányzati rendeletek a tényleges viszonyokhoz igazítsák az ingatlanok státuszát, és megszüntessék a több évtizede fennálló jogtechnikai bizonytalanságot.

A legtöbb külterület vegyes képet mutat

Fontos kiemelni, hogy számos zártkert mozaikos szerkezetet mutat: egyes részei már lakott területként funkcionálnak, míg más részeken a mezőgazdasági művelés továbbra is jelen van. Ilyen vegyes helyzetben célszerű a kivonásról differenciáltan dönteni, akár utca- vagy blokkszinten. Jó példát kínálnak erre azok a hosszú, több kilométeres szőlőhegyek, amelyeket az államszocialista időszakban zártkertté minősítettek. Ezeknek a városhoz közelebb eső része gyakran már lakó- vagy rekreációs célokra szolgál, míg a távolabbi szakaszokon még aktív művelés folyik.

A differenciált szabályozás így a tényleges területhasználathoz igazodik, és megakadályozza, hogy a változatos helyzeteket egységes, a valóságtól elrugaszkodott kategóriákba kényszerítsük.

Az indokolatlan szigor az informális lakhatásba kényszeríti az érintetteket, míg a túlzó engedékenység gyorsítja a zöldfelületek elvesztését. Ezáltal egy arany középútra kell törekedni.

Fontos tudni továbbá, hogy a művelésből való kivonás nem eredményez automatikusan jelentős változást a beépítési szabályokban, nem teszi beépítésre kijelölt területté a zártkertet. A településképi és építési korlátokat a TÉKA (280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet) 34. §-a adja meg, amely kötelező iránymutatásokat tartalmaz, ugyanakkor a HÉSZ ennél szigorúbb beépítési arányokat is előírhat. Ezáltal az önkormányzatnak továbbra is megmarad a lehetősége, hogy a helyi adottságokhoz és közösségi érdekekhez igazodó szabályozást alakítson ki. A kivonás tehát nem a „gyeplő eldobását” jelenti, hanem inkább a nyilvántartás és a valóság összehangolását, miközben a szabályozás eszköztára továbbra is az önkormányzat kezében marad, amelyet ráadásul sokkal proaktívabban lehet a településfejlesztési célokhoz igazítani.

Buktatók

Az eddigi kutatások alapján a külterületeken a zártkerti jogi jelleg sem a beépülést, sem a természetes zöld táj degradációját nem tudta érdemben lassítani, nem célszerű eszköz.

A jelenlegi szabályozás sokszor az informális lakhatást mozdítja elő és konfliktusok forrása, a szegregáció is gyakori.

A külterületeken tipikus probléma az illegális hulladéklerakás, a statikailag nem megfelelő épületek nagy száma, a falopás és a hulladékkal való fűtés többek között.

A tapasztalatok alapján azonban a terület és épületállományának kifehérítése képes elindítani a kedvező változást, amennyiben megfelelő tájékoztatást kap a lakosság és monitorozás is történik az önkormányzat részéről.

A beépítési százalék kivont telkek esetében 10%-ra nő. Ez a legtöbb település esetében jól használható arány, ismerve a zártkerti ingatlanok átlagos méretét. Ugyanakkor, ahol a hetvenes évek derekán nagy méretű (jóval 1500 m² felett) telkek kerültek kialakításra, ott érdemes lehet kisebb beépítési százalékot meghatározni (3–5%).

A későbbi utcaalakítások miatt javasoljuk, hogy a beépítés szabályozásánál az utak és a házak közé releváns távolságot írjanak elő, mert számos településen ellehetetlenítette az utcák bővítését, hogy a zártkerti építmények között egyszerűen nem maradt elég hely egy szabványos utcai keresztmetszetnek.

Fontos kiemelni, hogy a kérdés bonyolult, saját kutatásunk keretében gyűjtjük a jó tapasztalatokat, amelyek segíthetnek az önkormányzatoknak. Ebben kutatóink szívesen állnak az önkormányzatok rendelkezésére.

Összességében tehát az új szabályozás a tulajdonosi autonómia erősítése mellett kedvező folyamatokat indíthat el az ingatlanpiacon és a helyi közösségekben.

A döntés immár a helyi önkormányzatok kezében van, amelyek rendeletalkotással tehetik elérhetővé ezt a lehetőséget a lakosság számára, remélhetőleg megfelelő területi differenciálást alkalmazva.

A kutatás Lennert József vezetésével, az FK 146486 számú projekt („Örökös tartalékterületek? Volt zártkertek, szőlőhegyek és üdülőtelepek a városfejlődés szorításában") számára a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg.

Vasárus Gábor László az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Regionális Kutatások Intézetének (RKI) tudományos munkatársa.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images