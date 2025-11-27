Az MVM előrehozott osztalékot fizet

A döntés hátterében az MVM Csoport idei első féléves teljesítménye és stabil pénzügyi helyzete áll. A cégcsoport a 2025. első hat hónapjára vonatkozó, EU IFRS szabályok szerint készült, szeptember 15-én publikált évközi konszolidált beszámolója szerint

221,9 milliárd forint adózott eredményt ért el, vagyis az osztalékelőleg a féléves profit nagyjából 60 százalékának felel meg.

Az MVM tájékoztatása szerint az osztalékelőleg kifizetéséről a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv határozott, kifejezetten az eredményességre és a pénzügyi pozícióra tekintettel. A lépés azt jelzi, hogy a társaságcsoport működése továbbra is erős cashflow-termelő képességgel bír, miközben az állami tulajdonos a nyereség jelentős részét már év közben realizálja.

A közlemény nem tartalmaz részleteket a későbbi, végleges osztalékfizetési tervekről, így egyelőre kérdéses, hogy az éves eredmény után mekkora további kifizetésre kerülhet sor. Az azonban jól látszik, hogy az energetikai csoport továbbra is a költségvetés egyik fontos, stabil bevételi forrása marad.

