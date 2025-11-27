Véleményt mondott a Wood a DH Groupról

A DH Group 2025 harmadik negyedévében 1,9 milliárd forintos, rekordnak számító tisztított EBITDA-t ért el, ami közel 85 százalékos éves növekedésnek felel meg, míg a tisztított core adózott eredmény 1,3 milliárd forintra ugrott, 170 százalékkal haladva meg az egy évvel korábbit.

Az EBITDA nagyjából 15 százalékkal múlta felül a Wood várakozásait.

A menedzsment ráadásul felfelé módosította az idei évre vonatkozó eredmény-előrejelzését.

Az elemzés alapján a cég eredményeit továbbra is három kulcspiac húzza. Lengyelországban a jelzálogpiac látványosan élénkül: szeptemberben történelmi csúcsra ugrott a havi folyósítási volumen, miközben a hitelkérelmek értéke több mint 40 százalékkal nőtt éves alapon, döntően az alacsonyabb kamatkörnyezetnek és a javuló hitelképességnek köszönhetően. Magyarországon a korábbi visszaesés után stabil növekedési pályára állt a lakáshitel-kihelyezés, amit az ősszel elindított, 3 százalékos kamatozású Otthon Start Program turbózhat tovább – igaz, a bevezetés körüli bizonytalanság átmenetileg lefékezte a folyósításokat, cserébe az igénylések már a korábbi szint többszörösére ugrottak. Olaszországban szintén erős a kereslet a hosszú lejáratú jelzálogtermékek iránt: a új kihelyezések 29, a refinanszírozások 51 százalékkal bővültek, miközben a közvetítői csatorna piaci részesedése még mindig csak nagyjából a negyedét teszi ki a teljes piacnak, vagyis a Duna House itt is jelentős tartalékokat lát.

A vállalat emellett felvázolta ingatlanportfóliója értékesítésének állását is. A menedzsment korábban 4,4 milliárd forintos 2025-ös cash flow-val számolt az ingatlaneladásokból, a jelenlegi piaci árak alapján azonban már 4,8 milliárd forintos összérték látszik. Ennek nagyjából harmadát (1,4 milliárd forintot) már realizálta a cég az első három negyedévben, további 1,5 milliárdról már aláírt szerződése van, míg 1,9 milliárdnyi portfólió értékesítése folyamatban van, és részben áthúzódhat 2026-ra. Ez a korábban várt szintnél mintegy 10 százalékkal magasabb bevételi potenciált jelent, ami szintén felfelé mutató kockázatot jelent a Wood előrejelzésére.

Új fejlemény, hogy a DH Group újabb országba lép be:

fokozatosan többségi részesedést szerez a spanyol Don Piso csoportban, és elindítja a helyi Credipass hitelközvetítő platformot.

A Don Piso Spanyolország egyik legrégebbi országos ingatlanközvetítő márkája, ma nagyjából 90 irodával van jelen, főként Katalóniában, illetve a nagyobb városokban és üdülőövezetekben. A társaság jelenleg évi valamivel egymillió euró feletti EBITDA-t termel, emellett kisebb, de nyereséges „flipping” tevékenységet is folytat (lakások megvásárlása, felújítása, továbbértékesítése rövid időn belül). A konstrukció többlépcsős: a DH Group először kisebbségi tulajdont szerez, majd 3, illetve 6 év után EBITDA-alapú árképlet szerint növelheti részesedését a közvetítői és az ingatlan-kereskedelmi üzletágban is, miközben a Credipass Spain már a kezdetektől többségi tulajdonában lesz.

A spanyol piac választása nem véletlen: a lakáspiac strukturálisan alulépített, az elmúlt években jóval több új háztartás jött létre, mint amennyi új lakás elkészült, miközben az árak és a bérleti díjak országszerte, különösen a nagyvárosokban két számjegyű ütemben emelkednek. Ez a környezet kedvez az ingatlanközvetítőknek és a hitelközvetítőknek is, a DH pedig a magyar, lengyel és olasz tapasztalatokkal a háta mögött egy alacsony kockázatú, fokozatosan építkező belépési modellt választott. A mostani tranzakció mérete várhatóan nem feszíti túl a cég pénzügyi kapacitását, így a menedzsment nem zárja ki, hogy később további akvizíciókkal is erősíti pozícióját Spanyolországban – vagy akár a régiós jelenlétet Portugáliával is kiegészíti.

A Wood 1500 forintos célár mellett továbbra is vételre ajánlja a DH részvényeit. A célár a szerdai záróárhoz képest 6,3 százalékkal van magasabban.

