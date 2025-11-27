Egyre tragikusabb a magyar demográfiai helyzet, történelmi rekordok dőlnek meg

2025 októberében 5979 gyermek született, 10%-kal, 686-tal kevesebb, mint 2024 októberében.
Láttunk már ennél kisebb születésszámot, ám októberben még soha, a 2010-es és 20-as évek fordulóján még 7500-8000 ezer gyerek is született az ősz közepén.
A csökkenő születésszám egyrészt természetes folyamat, a szülőképes korú nők számának csökkenésével egy elkerülhetetlen demográfiai jelenség. Ennél szomorúbb, hogy a történelmi mélyponthoz nem csak ez, hanem a gyerekvállalási kedv is hozzájárul. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,39 volt. Szezonálisan igazítva ez az adat is történelmi mélypontnak számít. Ezer 15–49 éves nőre 35,3 élveszületés jutott, 1,9 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban.
Kedvező fejlemény viszont, hogy a halálozások száma csökken. Októberben 10 333 fő vesztette életét, 6,8%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Emiatt a természetes fogyás a 2024. októberi 4424-gyel szemben 4354 fő volt, vagyis elsőre úgy tűnhet, hogy a népességcsökkenés nem gyorsul. Ugyanakkor messzebből rátekintve a folyamatokra láthatjuk, hogy a fogyás felgyorsult. Korábban havonta bő háromezerrel lettünk kevesebben a halálozási-születési egyenleg következtében, mostanra ez 4500 körül jár.
A romló trendet megerősíti, hogy a 2025. január–októberi időszakban a születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 42 444 fő volt, 5,7%-kal több az előző évi 40 140 fős értéknél. Ez nagyjából Dunakeszi népességének felel meg.
