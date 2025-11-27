Kivont karddal a kezében üzent Trumpnak Putyin szövetségese: "Megvédjük a szent földet"

Maduro terepszínű egyenruhában szólalt fel egy caracasi nagygyűlésen, ahol történelmi kötelességnek nevezte a külföldi agresszorok elleni harcot, hasonlóan ahhoz, ahogy Simón Bolívar tette két évszázaddal ezelőtt.

Képesnek kell lennünk megvédeni e szent föld minden négyzetméterét bármilyen imperialista fenyegetéssel vagy agresszióval szemben, bárhonnan is érkezzen"

– jelentette ki keddi beszédében.

Trump a floridai útja során az Air Force One fedélzetén beszélt a latin-amerikai ország körüli krízisről: nem árulta el pontosan, mi a célja a négy hónapja tartó Venezuela elleni kampányának, bár sokan úgy vélik, hogy Maduro megbuktatása lehet a szándéka.

Hivatalosan a Karib-tengeren zajló hatalmas amerikai katonai felvonulás a latin-amerikai drogkereskedők elleni fellépés része. Washington azzal vádolja Madurót, hogy egy drogkereskedelmi kartell vezetője.

Nem fogom elmondani, mi a cél. Valószínűleg tudniuk kellene, mi a cél"

– mondta Trump a hadjáratáról, jelezve, hogy

"talán" beszélni fog Maduróval.

Ha életeket menthetünk, ha könnyű úton megoldhatjuk a dolgokat, az jó. És ha nehéz úton kell megtennünk, az is jó"

– nyilatkozta az amerikai elnök.

Címlapkép forrása: Pedro Rances Mattey/Anadolu via Getty Images