Rég nem látott változás jön a benzinkutakon!
Pénteken folytatódik a nagykereskedelmi üzemanyagár csökkenés, írja a holtankoljak.

A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj jelentős mértékben, bruttó 9 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan.

Ilyen jelentős, napon belüli áresést utoljára május elején láthattunk a gázolajnál.

A mai napon a következők az átlagárak (2025.11.27-én):

  • 95-ös benzin: 574 Ft/liter
  • Gázolaj: 597 Ft/liter 
Címlapkép forrása: Shutterstock

